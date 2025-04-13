تحدي الباراسيتامول وصل الجزائر! تحذير عاجل

كل مرة كارثة جديدة يحملها ترند جديد..

قبل قليل شفت ستوري للصحفية فضيلة مختاري تحذر منه..

الجيل هذا غير ربي يهديه.. و يستروا و على الآباء و الأمهات مراجعة النفس حيال طرق التربية و العقاب.. و أبضا المراقبة و المرافقة لأبنائهم