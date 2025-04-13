تحدي الباراسيتامول وصل الجزائر! تحذير عاجل

faith8

faith8

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أوفياء اللمة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحذير عاجل لكل الأولياء، الأساتذة، الصيادلة، وفاعلي المجتمع المدني:

تحدي الباراسيتامول وصل الجزائر!
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ترند خطير ينتشر بين المراهقين على وسائل التواصل:

"من يقدر يبلع أكبر كمية من الباراسيتامول من دون ما يغمى عليه أو يروح للمستشفى؟"

نعم… قد يبدو الأمر سخيفًا، لكنه قاتل!!

الباراسيتامول (Paracétamol) ليس لعبة، بل دواء خطير إذا استُعمل بجرعات زائدة.

جرعة زائدة = تلف الكبد، غيبوبة، أو حتى موت مؤكد.

هذا التحدي انطلق من أمريكا، ووصل الآن إلى بلدنا!

ما العمل؟

احكوا مع أولادكم.

راقبوا تصرفاتهم.

وعيّوهم أن الدواء مش وسيلة للترفيه.

انشروا الوعي على أوسع نطاق.


خلونا نوقف هذا التحدي قبل ما نسمع عن أول ضحية في بلادنا.

سلامة أولادنا أمانة… والترندات ما تستاهلش نخسروهم بسببها!
 
لاليست مسروقة مجددا اعتذر أن نسيت أحدا

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كل مرة كارثة جديدة يحملها ترند جديد..
قبل قليل شفت ستوري للصحفية فضيلة مختاري تحذر منه..
الجيل هذا غير ربي يهديه.. و يستروا و على الآباء و الأمهات مراجعة النفس حيال طرق التربية و العقاب.. و أبضا المراقبة و المرافقة لأبنائهم
 
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