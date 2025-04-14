فكرت معكم فكانت كلماتي

سعد606

سعد606

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
2,426
نقاط التفاعل
4,562
نقاط الجوائز
743
العمر
63
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
آخر نشاط
إذا كنت تريد أن تعيش فلا تكن متحجر القلب...
لا ترقد في أعماق المحيط...
لا تشهد زورا من أجل أي قضية مهمة تكون مهمة...
لا تخدم إلا من آمن بالله وكان مخلصا...
لا تترك للأقدار مصيرك...
أنت في هذه الحياة جنديا...
لا تتحدث إلا بإسمك...
إذا أردت السفر فجهز خيولا قوية....
لا تؤمن بالحلول الوسط...
إحمي ظهرك قبل مقدمتك...
وصيتي لك ثق بنفسك وكن إنسانا حنونا وقاسيا...
تحياتي الخالصة
 

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