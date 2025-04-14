فكرت معكم فكانت كلماتي

إذا كنت تريد أن تعيش فلا تكن متحجر القلب ...

لا ترقد في أعماق المحيط...

لا تشهد زورا من أجل أي قضية مهمة تكون مهمة...

لا تخدم إلا من آمن بالله وكان مخلصا...

لا تترك للأقدار مصيرك...

أنت في هذه الحياة جنديا...

لا تتحدث إلا بإسمك...

إذا أردت السفر فجهز خيولا قوية....

لا تؤمن بالحلول الوسط...

إحمي ظهرك قبل مقدمتك...

وصيتي لك ثق بنفسك وكن إنسانا حنونا وقاسيا...

تحياتي الخالصة