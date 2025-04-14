إختبار حول التصفح الجيد للمنتدى؟

أبو عاتكة
فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله.
لأجل مساعدتنا في تحسين تصفح المنتدى الدائم.
يرجى الالتزام بالاجابة على الاسئلة التالية:
لأجل مساعدتنا في تحسين تصفح المنتدى الدائم.
يرجى الالتزام بالاجابة على الاسئلة التالية:
- كيف تجدون تصفح المنتدى؟
تصفح سريع دائما...
تصفح ثقيل دائما...
أحيانا يكون ثقيل: أذكر الفترة التي تواجه فيها مشكلة التصفح؟
- هل تواجهكم مشاكل في التعامل مع أي اعدادات أو وظيفة من وظائف التصفح او المشاركة أو التعديل أو تسجيل الدخول...؟
- ماهو نوع الجهاز الذي تتصفح به غالبا المنتدى؟ (كمبيوتر أو هاتف ذكي)
- نسخة Android/ iOS للهاتف؟ أو طراز الهاتف قديم او حديث.
- نوع الحاسوب؟ (Desktop PC / Laptop)
- نسخة نظام التشغيل للجهاز المكتبي؟
- ماهو نوع المتصفح الذي تستعمله؟
- ماهو نوع شبكة الانترنت(adsl/4G/5G/wifi..)
- كم سرعة الاتصال بالانترنت لديك؟ استخدم هذا الموقع لقياس سرعة التصفح (Internet Speed Test)
بارك الله فيكم وشكرا على المساعدة.
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