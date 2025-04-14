إختبار حول التصفح الجيد للمنتدى؟

أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
8,748
الحلول المقدمة
6
نقاط التفاعل
17,604
نقاط الجوائز
3,655
الجنس
ذكر
آخر نشاط
السلام عليكم ورحمة الله.

لأجل مساعدتنا في تحسين تصفح المنتدى الدائم.

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يرجى الالتزام بالاجابة على الاسئلة التالية:​

  • كيف تجدون تصفح المنتدى؟

تصفح سريع دائما...
تصفح ثقيل دائما...
أحيانا يكون ثقيل: أذكر الفترة التي تواجه فيها مشكلة التصفح؟

  • هل تواجهكم مشاكل في التعامل مع أي اعدادات أو وظيفة من وظائف التصفح او المشاركة أو التعديل أو تسجيل الدخول...؟

  • ماهو نوع الجهاز الذي تتصفح به غالبا المنتدى؟ (كمبيوتر أو هاتف ذكي)
  • نسخة Android/ iOS للهاتف؟ أو طراز الهاتف قديم او حديث.
  • نوع الحاسوب؟ (Desktop PC / Laptop)
  • نسخة نظام التشغيل للجهاز المكتبي؟
  • ماهو نوع المتصفح الذي تستعمله؟
  • ماهو نوع شبكة الانترنت(adsl/4G/5G/wifi..)
  • كم سرعة الاتصال بالانترنت لديك؟ استخدم هذا الموقع لقياس سرعة التصفح (Internet Speed Test)

بارك الله فيكم وشكرا على المساعدة.​
 
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