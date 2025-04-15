مراحل نموك 🥴🤣

♡كارينا♡

♡كارينا♡

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أوفياء اللمة
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السلام عليكم .🫡.واش احوالكم ؟؟🤔

ندخل ديراكت لامقدمات لاهم يحزنون☺️

..الصراحه مانعرفش نكتب مقدمات مليح مليح .😅🤫

المفيد 😎..مؤخرا بديت نلاحظ بلي الوقت ولا

يفوت بالخف يعني تم تم تلقى فاتو عام

عامين

تلاتة بلامانفيقو 😲

ولاحظت تاني بلي الاغلبية ولاو يشكو من

التعب والهم والتخمام وكلش ..😢

ولاحظت بلي الاغلبية تلقاهم في سن عشرين🤠

وهم والله كأنهم في سن الخمسين 🧓👴

مالسبب ياترى ؟؟🤔

واش تبدل الدنيا ولا الناس؟🤔

ولا الاكل ولا الجو كما يقولو؟؟🤔

في رأيكم !!🫵🫵

هاذي صورة عن مراحل نمو الانسان 🚶‍♀️➡️🧑‍🦯➡️

لقيتها في احدى المنشورات📖

قرأت اغلب التعليقات وكانت الإجابات كارثية😱

بصراحه .😯"صدمتني !!😮

سؤالي اليكم ماهي مراحل تطور نموك في رأيك

...؟؟؟؟؟🤔🤔

أنا عن نفسي 😊.بدأت من الولادة 👼

الى رقم ▪︎5▪︎

مباشرة انتقلت الى رقم ▪︎ 12▪︎👩‍🦳🧔‍♀️

اما باقي المراحل ماعشت منها إلا القليل ..🥲😁.

خاصة هديك المرحلة لي رافد فيها شكارة


💰💰💰 دراهم خخخخخ 🤣🤣🤣

جامي شوفتها ياربي لمحة 😉وماكانش 💰🥴


🌸🥰ابدعونا بإجاباتكم 🤩🌸

1000022356.jpg


 
آخر تعديل:
قال ♡كارينا♡:


السلام عليكم .🫡.واش احوالكم ؟؟🤔

ندخل ديراكت لامقدمات لاهم يحزنون☺️

..الصراحه مانعرفش نكتب مقدمات مليح مليح .😅🤫

المفيد 😎..مؤخرا بديت نلاحظ بلي الوقت ولا

يفوت بالخف يعني تم تم تلقى فاتو عام عامين

تلاتة بلامانفيقو 😲

ولاحظت تاني بلي الاغلبية ولاو يشكو من

التعب والهم والتخمام وكذا ..😢

ولاحظت بلي الاغلبية تلقاهم في سن عشرين🤠

وهو والله كأنه في عمر الخمسين 🧓👴

مالسبب ياترى ؟؟🤔

واش تبدل الدنيا ولا الناس؟🤔

ولا الاكل ولا الجو كما يقولو؟؟🤔

في رأيكم !!🫵🫵

هاذي صورة عن مراحل نمو الانسان 🚶‍♀️➡️🧑‍🦯➡️

لقيتها في احدى المنشورات📖

قرأت اغلب التعليقات وكانت الإجابات كارثية😱

بصراحه .😯"صدمتني !!😮

سؤالي اليكم ماهي مراحل تطور نموك من رأيك

الشخصي ...؟؟؟؟؟🤔🤔

أنا عن نفسي 😊.بدأت من الولادة 👼

الى رقم ▪︎5▪︎

مباشرة انتقلت الى رقم ▪︎ 12▪︎👩‍🦳🧔‍♀️

اما باقي المراحل ماعشت منها إلا القليل ..🥲😁.
خاصة هديك المرحلة لي رافد فيها شكارة

💰💰💰 دراهم خخخخخ 🤣🤣🤣

جامي شوفتها ياربي لمحة 😉وماكانش 💰🥴


🌸🥰ابدعونا بإجاباتكم 🤩🌸

مشاهدة المرفق 171069


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🤣🤣🤣🤣والله ضحكتيني أفكار غريبة في هذا الموضوع عن نفسي من 6 لقبل الشكارة تع الدراهم حبيت نشدها عليه مسكين ثقيلة عليه مي مزال مالحقت
 
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