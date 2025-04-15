مراحل نموك 🥴🤣

♡كارينا♡
:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
السلام عليكم ..واش احوالكم ؟؟
ندخل ديراكت لامقدمات لاهم يحزنون
..الصراحه مانعرفش نكتب مقدمات مليح مليح .
المفيد ..مؤخرا بديت نلاحظ بلي الوقت ولا
يفوت بالخف يعني تم تم تلقى فاتو عام
عامين
تلاتة بلامانفيقو
ولاحظت تاني بلي الاغلبية ولاو يشكو من
التعب والهم والتخمام وكلش ..
ولاحظت بلي الاغلبية تلقاهم في سن عشرين
وهم والله كأنهم في سن الخمسين
مالسبب ياترى ؟؟
واش تبدل الدنيا ولا الناس؟
ولا الاكل ولا الجو كما يقولو؟؟
في رأيكم !!
هاذي صورة عن مراحل نمو الانسان
لقيتها في احدى المنشورات
قرأت اغلب التعليقات وكانت الإجابات كارثية
بصراحه ."صدمتني !!
سؤالي اليكم ماهي مراحل تطور نموك في رأيك
...؟؟؟؟؟
أنا عن نفسي .بدأت من الولادة
الى رقم ▪︎5▪︎
مباشرة انتقلت الى رقم ▪︎ 12▪︎
اما باقي المراحل ماعشت منها إلا القليل ...
خاصة هديك المرحلة لي رافد فيها شكارة
دراهم خخخخخ
جامي شوفتها ياربي لمحة وماكانش
ابدعونا بإجاباتكم
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