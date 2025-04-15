ورق الغار والحضارة الرومانية

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السلام عليكم

اليوم جئت لكم بمعلومات جديدة عن ورق الغار وعلاقته بالحضارة الرومانية وارتباطهالعميق بها وبحضارتها ليس فقط كنوع من النبات العطري بل كرمز ثقافي وديني وسياسي مهم. إليكم بعض النقاط التي توضح العلاقة بين ورق الغار والحضارة الرومانية:
1. رمز النصر والمجد

كان إكليل الغار يُصنع من أوراق شجرة الغار ويُوضع على رؤوس القادة العسكريين المنتصرين والشعراء والفلاسفة والأباطرة كوسام شرف
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أبرز من ارتدى إكليل الغار كان يوليوس قيصر حيث كان يلبسه كعلامة على السلطة والتفوق.

2. ارتباطه بالإله أبولو

في الميثولوجيا الرومانية (والإغريقية قبلها) كان الغار مقدسًا للإله أبولو إله النبوءة والشعر والموسيقى.

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الأسطورة تقول إن الحورية دافني تحولت إلى شجرة غار هربًا من حب أبولو فصار أبولو يكرّم الغار ويرتديه دائمًا.

3. استخداماته في الطقوس

استخدمه الكهنة والعرافون في الطقوس الدينية والتنبؤات اعتقادًا بأنه يساعد على الاتصال بالآلهة وتصفية الذهن.

4. مكانته الأدبية

كلمة "لوريات" (Laureate) التي تُستخدم الآن لتكريم الشعراء (مثل "Poet Laureate") مشتقة من "Laurel" وهو الاسم اللاتيني للغار.
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شكرا على لعلومات هند
ولم اسمع بهته الشجرة من قبل ولكن اوراقها تشبه احد الاوراق المستخمة عندنا في الطبخ (نسيت اسمها )
فهل هذا الشجرة موجودة عندنا وما اسمها بالعامية ات وجدت
 
قال dahman kz:
شكرا على لعلومات هند
ولم اسمع بهته الشجرة من قبل ولكن اوراقها تشبه احد الاوراق المستخمة عندنا في الطبخ (نسيت اسمها )
فهل هذا الشجرة موجودة عندنا وما اسمها بالعامية ات وجدت
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نعم اخي دحمان نفس الشجر هي أوراق الرند تسمى عندنا بهذا الاسم نستخدمها لطبخ بعض الاطباق مثل العدس
 
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