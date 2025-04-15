ورق الغار والحضارة الرومانية

شكرا على لعلومات هند

ولم اسمع بهته الشجرة من قبل ولكن اوراقها تشبه احد الاوراق المستخمة عندنا في الطبخ (نسيت اسمها )

فهل هذا الشجرة موجودة عندنا وما اسمها بالعامية ات وجدت