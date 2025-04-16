بين الاحلام و الواقع

زاد الرحيل

زاد الرحيل

:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
إنضم
14 جوان 2016
المشاركات
4,750
نقاط التفاعل
8,538
نقاط الجوائز
2,145
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
آخر نشاط
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
موضوعي اليوم يتكلم عن حياتنا بين الماضي و احلامنا الوردية و الوهمية و الحاضر ، الي اكتشفنا بعد ما كبرنا و صبحنا نضحكوا كل ما تذكرناها انها اكذوبة جميلة عشناها في فترة الصغر .
لما كبرنا واجهنا الواقع بحلاوته و مرارته شئنا ام ابينا وعرفنا الحقيقة و الفرق بين الاحلام و الواقع ,البعض تقبل الواقع و تماشى معاه و البعض الاخر مازال متعلق بحلم الصغر و يبكي و يلوم الاهل و اامجتمع على ضياع حلمه
خبروني انتما عن واقعكم و احلامكم ااماضية و تقبلكم للامر
شكرا مسبقا لكل من مر من هنا .
 
صحيح اي شخص عنده احلام و امنيات ما تتحققش في الكبر و يلقا نفسه بعيد على تحقيقها

اكثر حلم كان عندي انه لما نكبر ندير الدراهم سيارة فاخرة و سكن فاخر و ممتلكات و غيرها
وفي الاحلام يبان كل شي ساهل ههه
كنت نقول في نفسي مانتزوجش حتى ندير سيارة فاخرة و سكن فاخر ..ومشا العمر و لقيت روحي روطار و كبرت و ما درت والو
بعد ما شفت انو قطار العمر فايت رضخت للمنطق و الواقع وتزوجت
ويحفظ الوالد للي وفرلي السكن للي تزوجت فيه

بعد الزواج تيسرت الامور و بديت نبني فسكن خاص و بديت ندخر نوفر و اكتشفت و اقتنعت انو الرزق يأتي مع الزواج
واذا كتبلك الله الرزق بالزواج يستحيل توصل له انت عازب ولو عشت الف سنه
 
العودة
Top