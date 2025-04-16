السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

موضوعي اليوم يتكلم عن حياتنا بين الماضي و احلامنا الوردية و الوهمية و الحاضر ، الي اكتشفنا بعد ما كبرنا و صبحنا نضحكوا كل ما تذكرناها انها اكذوبة جميلة عشناها في فترة الصغر .

لما كبرنا واجهنا الواقع بحلاوته و مرارته شئنا ام ابينا وعرفنا الحقيقة و الفرق بين الاحلام و الواقع ,البعض تقبل الواقع و تماشى معاه و البعض الاخر مازال متعلق بحلم الصغر و يبكي و يلوم الاهل و اامجتمع على ضياع حلمه

خبروني انتما عن واقعكم و احلامكم ااماضية و تقبلكم للامر

شكرا مسبقا لكل من مر من هنا .