زاد الرحيل
:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
موضوعي اليوم يتكلم عن حياتنا بين الماضي و احلامنا الوردية و الوهمية و الحاضر ، الي اكتشفنا بعد ما كبرنا و صبحنا نضحكوا كل ما تذكرناها انها اكذوبة جميلة عشناها في فترة الصغر .
لما كبرنا واجهنا الواقع بحلاوته و مرارته شئنا ام ابينا وعرفنا الحقيقة و الفرق بين الاحلام و الواقع ,البعض تقبل الواقع و تماشى معاه و البعض الاخر مازال متعلق بحلم الصغر و يبكي و يلوم الاهل و اامجتمع على ضياع حلمه
خبروني انتما عن واقعكم و احلامكم ااماضية و تقبلكم للامر
شكرا مسبقا لكل من مر من هنا .
موضوعي اليوم يتكلم عن حياتنا بين الماضي و احلامنا الوردية و الوهمية و الحاضر ، الي اكتشفنا بعد ما كبرنا و صبحنا نضحكوا كل ما تذكرناها انها اكذوبة جميلة عشناها في فترة الصغر .
لما كبرنا واجهنا الواقع بحلاوته و مرارته شئنا ام ابينا وعرفنا الحقيقة و الفرق بين الاحلام و الواقع ,البعض تقبل الواقع و تماشى معاه و البعض الاخر مازال متعلق بحلم الصغر و يبكي و يلوم الاهل و اامجتمع على ضياع حلمه
خبروني انتما عن واقعكم و احلامكم ااماضية و تقبلكم للامر
شكرا مسبقا لكل من مر من هنا .