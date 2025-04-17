احذر تتزوجها احذر تتزوجيه

أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
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أربع أنواع رجال متتزوجوش بيهم ولا تعطوهم بناتكم

اللي وحيد والديه مع بنات
اللي صغير والديه آخر العنقود
اللي مدمن الممنوعات والنساء
اللي مدمن الكذب يواعد ويخلف

أما النساء:
اللي في مشيتها وخزرتها ماتحشم
اللي تفسد ما تشفق (مبذرة)
اللي تشد الهدرة ماتسكت
اللي تخرج من الدار ما تدخل

وهاذو كامل يمكن التعرف عليهم في الظاهر لانو هذه الاوضاع والخصال لا تخفى ولا تتبدل الا بهداية من الله او بشق الأنفس أو بالصبر والتحمل.

لكن الوقاية خير من العلاج.

ولا كيفاش؟
Ponder Denzel Washington GIF by Entertainment Tonight

 
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