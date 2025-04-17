احذر تتزوجها احذر تتزوجيه

اللي وحيد والديه مع بناتاللي صغير والديه آخر العنقوداللي مدمن الممنوعات والنساءاللي مدمن الكذب يواعد ويخلفاللي في مشيتها وخزرتها ماتحشماللي تفسد ما تشفق (مبذرة)اللي تشد الهدرة ماتسكتاللي تخرج من الدار ما تدخلوهاذو كامل يمكن التعرف عليهم في الظاهر لانو هذه الاوضاع والخصال لا تخفى ولا تتبدل الا بهداية من الله او بشق الأنفس أو بالصبر والتحمل.لكن الوقاية خير من العلاج.ولا كيفاش؟