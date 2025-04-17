الفهد الصياد في الجنوب الجزاىري

الفهد الصيادالمفترس اللذي سمعنا عنه الكثير من الاخبار من الصيادين واهل الصحراء في الجنوب و لكن لم توثيقه وتسليط الضوء عليه بطريقة كافيةمن اجمل المفترسات المتواجدة في الجنوب الجزائري و هو نادر وقليل الوجود ومهدد بالانقراض بسبب الصيد و القتل العشوائيمقطع صغير للفهد في الجنوب الجزائري و المقطع من الحالات القليلة اللتي تم تصويرها فيهمنقول من صفحة صحاري وبرور