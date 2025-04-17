الفهد الصياد في الجنوب الجزاىري

الفهد الصياد
المفترس اللذي سمعنا عنه الكثير من الاخبار من الصيادين واهل الصحراء في الجنوب و لكن لم توثيقه وتسليط الضوء عليه بطريقة كافية
من اجمل المفترسات المتواجدة في الجنوب الجزائري و هو نادر وقليل الوجود ومهدد بالانقراض بسبب الصيد و القتل العشوائي

مقطع صغير للفهد في الجنوب الجزائري و المقطع من الحالات القليلة اللتي تم تصويرها فيه

1M views · 17K reactions | بعض المتابعين لم يصدقوا الصور التي نشرناها امس الفيديو الاصلي الفهد الصحراوي صحراء امقيد الجزائر🇩🇿 | صحاري وبرور

منقول من صفحة صحاري وبرور
 
إضغط للتوسيع...

المواضيع المشابهة

M
  • مقال
الغزال والحبار والشرشمان ثروة مهددة بالانقراض بالجنوب الجزائري
المشاركات
8
المشاهدات
4K
b.bouchra
B
العودة
Top