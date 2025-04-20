من هم بني ميزاب

بني ميزاب (أو الإباضيون الميزابيون) هم جماعة أمازيغية تعيش في وادي ميزاب، وهو منطقة صحراوية تقع في شمال الصحراء الجزائرية، وتحديداً في ولاية غرداية. يُعرف أهل هذه المنطقة باسم "الميزابيين"، ويتميّزون بثقافتهم الفريدة، وتقاليدهم الخاصة، وانتمائهم إلى المذهب الإباضي في الإسلام، وهو مذهب يُعدّ من أقدم المذاهب الإسلامية.

- أهم مميزات بني ميزاب:







1. الأصل العرقي

هم أمازيغ من فرع "زناتة"، وقد استقروا في وادي ميزاب منذ قرون.



تأثرت منطقتهم بالإسلام مبكراً، واعتنقوا المذهب الإباضي في القرن الثامن الميلادي تقريباً.

2. المذهب الإباضي

الإباضية مذهب إسلامي معتدل، يختلف عن السنة والشيعة، ويركّز على التقوى، الزهد، والعمل الجماعي.



ميزابيون يُعرفون بانضباطهم الديني وأخلاقهم العالية.

3. العمارة والنظام الاجتماعي

مدنهم مبنية بشكل دائري حول المسجد، مثل مدينة غرداية.



يتميزون بتنظيمهم المجتمعي القوي: لديهم مجالس شورى، ونظام تعاون اجتماعي دقيق، وتعليم ديني صارم.





4. اللغة والثقافة

يتحدثون الأمازيغية بلهجة ميزابية، وتُكتب بالحروف التيفيناغ أو العربية.



حافظوا على عاداتهم رغم التأثيرات الحديثة، ولهم أزياء تقليدية مميزة مثل "الملحفة" للنساء.

5. أشهر مدنهم