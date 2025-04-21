شهادة البطالة

بعض الادارات مازالها تمشي بالتفكير القديم

بالرغم ان الحكومة اصبحت تسهل الكثير من الملفات

باختصار الادارة الحالية لا تريد الرقمنة لانها تفضحهم

و هي تعمل على عرقلتها بطلب الملفات و الكثير من الاوراق الغير مهمة

مثلا في منحة المعوزين للتلاميذ المتمدرسين في ملف واحد تجد

صورة و صورة طبق الاصل لبطاقة التعريف و شهادة الميلاد و شهادة عائلية و تصريح شرفي

فيه كل المعلومات و شهادة مدرسية للتلميذ و في الاخير راح يحتاجو التصريح الشرفي

و شيك مشطوب فقط

الادراة تمشي عكس الحكومة و رغبة الرئيس في تسهيل الملفات الادارية و الرقمنة