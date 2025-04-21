شهادة البطالة

أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
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السلام عليكم
بمناسبة افتتاح هذا الموضوع تحية لجماعة البطالة
اما بعد ...
تحيرني هاذ الوثيقة الادارية المطلوبة في كل ملف وكانها مولات الديجي واللي يحير اكثر انو يتم. طلبها من طرف وكالات الظمان الاجتماعي اللي يمكنهم بضغطة زر معرفتك او معرفة انو زوجتك مثلا بطالة وماشي مأمنة. واللي يحير اكثر انو مكاتب التشغيل anem يمكنهم الولوج الى شبكة الظمان الاجتماعي ومعرفة جماعة البطالة اسكو خدام مسوري ويباصوه مع العدالة والاغرب انو يمكن استخراجها بسهولة بشاهدين من الشارع لا يعرفونك ولا تعرفهم مع العلم انو تستخرج في البلدية اللي الموظف يميز بنيتو و لا يمكنه التاكد اسكو صح راك خدام ام لا ويكاشيهالك في خاطر goubli قهوة.

والعجب العجاب اننا في اخر سنة للرقمنة كيما يوعد الرايس مازالت هذه الوثيقة غير الموثوقة سارية المفعول.

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و عليكم السلام و رحمة الله..
بالفعل و حتى نذكر مرة خدمت في الڨيشي تاع البلدية منين يخرجو الوثائق هذو تسمع غير خويا عندك كارطا و لا بارمي، و العجيب أنه يشهدو عادي سواء بشهادة الحياة و لا العزوبة و لا هذي تاع البطالة( الشعب في خدمة الشعب)؛ و نقولك الأخ مرة ثان واحد موظف لأحد معارف هز بطاقتين من جماعة لي رح تخرج وثائق و عمر بيهم شهادة بطالة و امضى مكانهم بلا علمهم..
قانونا لو يتحاسب يتحاسب صاحب الادلاء الكاذب..
الجزائر الجديدة سمعناه بزاف حنا ننتظر الجديد مابان والو ربي يجيب الخير
 
رقمنة في جزائر راهي في بداياتها يعني مزال عدنا عقلية دير كوبي وجيبلي يعجز انوا باه يدخل يشوف
نموتوا على الاوراق بزاف
والله نظن انوا جيل الجديد يتعلم من الجيل القديم خبرة ويطبقها في الرقمنة من اجل التخلص من الاوراق هادي
حمدلله ران اشفناها في تطبيق بريد موب لي ساعدنا كثيرا ونقص علينا بزاف تعب وشقاء لي باه تروح لابوسط
ايضا في فاتورات الغاز والكهرباء والماء
لكن تبقى وثقية بطالة هذه ورقة غير رسمية بالنسبة لأنك انت ايضا كالموظف تقدر تخدمها بكل سهولة وبلا لف ودوران
مفهمتش مشكل فقط اين رقابة للأمر نورمالموا كي تجي باه تستخرجها يطلب منك بطاقة لكي يعرف انك بطال او لا لأنو يوقع فيها التزوير ورانا نشوفوا فيه
 
بعض الادارات مازالها تمشي بالتفكير القديم
بالرغم ان الحكومة اصبحت تسهل الكثير من الملفات
باختصار الادارة الحالية لا تريد الرقمنة لانها تفضحهم
و هي تعمل على عرقلتها بطلب الملفات و الكثير من الاوراق الغير مهمة
مثلا في منحة المعوزين للتلاميذ المتمدرسين في ملف واحد تجد
صورة و صورة طبق الاصل لبطاقة التعريف و شهادة الميلاد و شهادة عائلية و تصريح شرفي
فيه كل المعلومات و شهادة مدرسية للتلميذ و في الاخير راح يحتاجو التصريح الشرفي
و شيك مشطوب فقط
الادراة تمشي عكس الحكومة و رغبة الرئيس في تسهيل الملفات الادارية و الرقمنة
 
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