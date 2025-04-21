شهادة البطالة

أبو عاتكة
فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
السلام عليكم
بمناسبة افتتاح هذا الموضوع تحية لجماعة البطالة
اما بعد ...
تحيرني هاذ الوثيقة الادارية المطلوبة في كل ملف وكانها مولات الديجي واللي يحير اكثر انو يتم. طلبها من طرف وكالات الظمان الاجتماعي اللي يمكنهم بضغطة زر معرفتك او معرفة انو زوجتك مثلا بطالة وماشي مأمنة. واللي يحير اكثر انو مكاتب التشغيل anem يمكنهم الولوج الى شبكة الظمان الاجتماعي ومعرفة جماعة البطالة اسكو خدام مسوري ويباصوه مع العدالة والاغرب انو يمكن استخراجها بسهولة بشاهدين من الشارع لا يعرفونك ولا تعرفهم مع العلم انو تستخرج في البلدية اللي الموظف يميز بنيتو و لا يمكنه التاكد اسكو صح راك خدام ام لا ويكاشيهالك في خاطر goubli قهوة.
والعجب العجاب اننا في اخر سنة للرقمنة كيما يوعد الرايس مازالت هذه الوثيقة غير الموثوقة سارية المفعول.
بمناسبة افتتاح هذا الموضوع تحية لجماعة البطالة
اما بعد ...
تحيرني هاذ الوثيقة الادارية المطلوبة في كل ملف وكانها مولات الديجي واللي يحير اكثر انو يتم. طلبها من طرف وكالات الظمان الاجتماعي اللي يمكنهم بضغطة زر معرفتك او معرفة انو زوجتك مثلا بطالة وماشي مأمنة. واللي يحير اكثر انو مكاتب التشغيل anem يمكنهم الولوج الى شبكة الظمان الاجتماعي ومعرفة جماعة البطالة اسكو خدام مسوري ويباصوه مع العدالة والاغرب انو يمكن استخراجها بسهولة بشاهدين من الشارع لا يعرفونك ولا تعرفهم مع العلم انو تستخرج في البلدية اللي الموظف يميز بنيتو و لا يمكنه التاكد اسكو صح راك خدام ام لا ويكاشيهالك في خاطر goubli قهوة.
والعجب العجاب اننا في اخر سنة للرقمنة كيما يوعد الرايس مازالت هذه الوثيقة غير الموثوقة سارية المفعول.