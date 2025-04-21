أبو عاتكة
فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
الموضوع قديم من 2013 للعضوة
استرجعت فيديو لم يعد موجود قامت بتصويره حينها لا ادري من سيتذكره من الاعضاء او صاحبته ان كانت تشاهد المنتدى
هذا هو الموضوع:
أهلآ ومرحبآ بكم معي من جديد في قسم
يوتوب Lamawi
من منآ لآ يوجد أطفآل ببيته أكيييييد الكل
والي مأكد الكووول حآط قنآة طيور الجنة
المـهم هذى الوكآند رحت لبيت جدي وهنآك أخدت هآذ البنوتات الحلوآت للطبيعة
و أخدت معي لبسهم يآويلي من يوم لبستلهم لي غوب في الطبيعة والبنوته شيمآء
فيلميتها وهي تنشد أنشودة ديمآ بشار مآكانت حافظتهآ مليح ولكن هديك الغنية المزبوطة مع التصوير ...
كآن نهار حلو إستمتعت برفقتهم ولعيونكم نقلتلكم الأحدآث بالفيديو
التصوير كآن قليلآ رديئ لأني مأخدتش كمرتي أنا
فتفظلو معي
الإنشاد : ديمة بشار
الادآء : شيمآء
التصوير : Miss Soso
إعداد الفيديو : Miss Soso
وهذا هو الفيديو:
مشاهدة المرفق حصري وفقط على منتديات اللمة الجزائرية ( فيديو كنت قاعدة للأمورة شيماء ).mp4
استرجعت فيديو لم يعد موجود قامت بتصويره حينها لا ادري من سيتذكره من الاعضاء او صاحبته ان كانت تشاهد المنتدى
هذا هو الموضوع:
أهلآ ومرحبآ بكم معي من جديد في قسم
يوتوب Lamawi
من منآ لآ يوجد أطفآل ببيته أكيييييد الكل
والي مأكد الكووول حآط قنآة طيور الجنة
المـهم هذى الوكآند رحت لبيت جدي وهنآك أخدت هآذ البنوتات الحلوآت للطبيعة
و أخدت معي لبسهم يآويلي من يوم لبستلهم لي غوب في الطبيعة والبنوته شيمآء
فيلميتها وهي تنشد أنشودة ديمآ بشار مآكانت حافظتهآ مليح ولكن هديك الغنية المزبوطة مع التصوير ...
كآن نهار حلو إستمتعت برفقتهم ولعيونكم نقلتلكم الأحدآث بالفيديو
التصوير كآن قليلآ رديئ لأني مأخدتش كمرتي أنا
فتفظلو معي
الإنشاد : ديمة بشار
الادآء : شيمآء
التصوير : Miss Soso
إعداد الفيديو : Miss Soso
وهذا هو الفيديو:
مشاهدة المرفق حصري وفقط على منتديات اللمة الجزائرية ( فيديو كنت قاعدة للأمورة شيماء ).mp4