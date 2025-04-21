حصري وفقط على منتديات اللمة الجزائرية ( فيديو كنت قاعدة للأمورة شيماء )

أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
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الموضوع قديم من 2013 للعضوة
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استرجعت فيديو لم يعد موجود قامت بتصويره حينها لا ادري من سيتذكره من الاعضاء او صاحبته ان كانت تشاهد المنتدى

هذا هو الموضوع:
484dcd0c9fe04331b1e1386d13e5905f.gif



أهلآ ومرحبآ بكم معي من جديد في قسم

يوتوب Lamawi
biggrin.gif


من منآ لآ يوجد أطفآل ببيته أكيييييد الكل

والي مأكد الكووول حآط قنآة طيور الجنة


fairy13.gif

المـهم هذى الوكآند رحت لبيت جدي وهنآك أخدت هآذ البنوتات الحلوآت للطبيعة

و أخدت معي لبسهم يآويلي من يوم لبستلهم لي غوب في الطبيعة والبنوته شيمآء

فيلميتها وهي تنشد أنشودة ديمآ بشار مآكانت حافظتهآ مليح ولكن هديك الغنية المزبوطة مع التصوير ...

كآن نهار حلو إستمتعت برفقتهم ولعيونكم نقلتلكم الأحدآث بالفيديو

التصوير كآن قليلآ رديئ لأني مأخدتش كمرتي أنا

فتفظلو معي



thcan351hq5.gif





الإنشاد : ديمة بشار

الادآء : شيمآء

التصوير : Miss Soso

إعداد الفيديو : Miss Soso

Arabmobile_0205a.gif


وهذا هو الفيديو:

مشاهدة المرفق حصري وفقط على منتديات اللمة الجزائرية ( فيديو كنت قاعدة للأمورة شيماء ).mp4
 
اللمة في قدم كانت من احسن ايام
ربي يبارك مشاء الله درك هادوا اطفال كبروا ربما وصلوا لشهادة التعليم متوسط
ربي يباركلها ويحفظ اهلها
 
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