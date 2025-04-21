حصري وفقط على منتديات اللمة الجزائرية ( فيديو كنت قاعدة للأمورة شيماء )

الموضوع قديم من 2013 للعضوةاسترجعت فيديو لم يعد موجود قامت بتصويره حينها لا ادري من سيتذكره من الاعضاء او صاحبته ان كانت تشاهد المنتدىأهلآ ومرحبآ بكم معي من جديد في قسميوتوب Lamawiمن منآ لآ يوجد أطفآل ببيته أكيييييد الكلوالي مأكد الكووول حآط قنآة طيور الجنةالمـهم هذى الوكآند رحت لبيت جدي وهنآك أخدت هآذ البنوتات الحلوآت للطبيعةو أخدت معي لبسهم يآويلي من يوم لبستلهم لي غوب في الطبيعة والبنوته شيمآءفيلميتها وهي تنشد أنشودة ديمآ بشار مآكانت حافظتهآ مليح ولكن هديك الغنية المزبوطة مع التصوير ...كآن نهار حلو إستمتعت برفقتهم ولعيونكم نقلتلكم الأحدآث بالفيديوالتصوير كآن قليلآ رديئ لأني مأخدتش كمرتي أنافتفظلو معيالإنشاد : ديمة بشارالادآء : شيمآءالتصوير : Miss Sosoإعداد الفيديو : Miss Soso