شمس لا تغيب

سعد606

سعد606

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
2,427
نقاط التفاعل
4,570
نقاط الجوائز
743
العمر
63
الوظيفة
متقاعد
الجنس
ذكر
الحقائق لا يمكن طمسها و لا حتى تحريفها حتى لو حرفت .. ببساطة لأنها تعرف بالفطرة السليمة.. فهي تشبه الشمس تماما قد تغرب سويعات لكي تعود للإشراق من جديد في يوم آخر في زمن آخر .. قد تخدعك بعض السحب العابرة الحاجبة للنور فتجعلك تظن أن الشمس قد اختفت و اختفى معها ضياؤها المعتاد .. لكنك ستتفاجأ بعد انقشاع الضباب بأن الشمس لا تزال موجودة تؤدي وظيفتها على أكمل وجه و ستظل إلى ما شاء لها خالقها ..
لقد حاول أقوام و أقوام سبقوا تحريف الحقائق و طمسها و تعديلها و عجنها لكي تكون خادمة لأهوائهم و مصالحهم و جشعهم .. و لكنهم فشلوا في إقناع النفوس السليمة بها .. فلم يصدقها إلا الجهلاء و المستنفعين و ما حذا حذوهم ..
أما ذوي الأرواح الأصيلة أصحاب العقول الرشيدة و المعادن النبيلة فقد تقيأوا و استفرغوا ما أكلوه من أكاذيب و مغالطات و كثير منهم عرفوا الحقيقة و استأنسوا بها رغم ضلال الجموع .. فهنيئا للحقيقيين
 

المواضيع المشابهة

J
الليبرالية و حرية النفاق
المشاركات
0
المشاهدات
458
Jit Pâr Hâsârd
J
ابوندى
أعظم إنسان عرفته البشرية ذلكم رسول الله
المشاركات
1
المشاهدات
458
ابوندى
ابوندى
العودة
Top