شمس لا تغيب

الحقائق لا يمكن طمسها و لا حتى تحريفها حتى لو حرفت .. ببساطة لأنها تعرف بالفطرة السليمة.. فهي تشبه الشمس تماما قد تغرب سويعات لكي تعود للإشراق من جديد في يوم آخر في زمن آخر .. قد تخدعك بعض السحب العابرة الحاجبة للنور فتجعلك تظن أن الشمس قد اختفت و اختفى معها ضياؤها المعتاد .. لكنك ستتفاجأ بعد انقشاع الضباب بأن الشمس لا تزال موجودة تؤدي وظيفتها على أكمل وجه و ستظل إلى ما شاء لها خالقها ..

لقد حاول أقوام و أقوام سبقوا تحريف الحقائق و طمسها و تعديلها و عجنها لكي تكون خادمة لأهوائهم و مصالحهم و جشعهم .. و لكنهم فشلوا في إقناع النفوس السليمة بها .. فلم يصدقها إلا الجهلاء و المستنفعين و ما حذا حذوهم ..

أما ذوي الأرواح الأصيلة أصحاب العقول الرشيدة و المعادن النبيلة فقد تقيأوا و استفرغوا ما أكلوه من أكاذيب و مغالطات و كثير منهم عرفوا الحقيقة و استأنسوا بها رغم ضلال الجموع .. فهنيئا للحقيقيين