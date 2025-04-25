السدر
نبات السدر هو شجرة صحراوية معمّرة تنتمي إلى الفصيلة النبقية، وتُعرف بأسماء عديدة حسب المنطقة مثل النبق أو العبري أو الزفزوف. تنتشر في المناطق الحارة والجافة مثل الجزيرة العربية وبلاد الشام وشمال أفريقيا.
مميزات شجرة السدر:
الأوراق: بيضوية خضراء لامعة، وتُستخدم تقليديًا في التنظيف والطهارة، خصوصًا في الجنائز.
الثمار: تُعرف بـ"النبق"، وهي صغيرة الحجم، خضراء ثم تتحول للون الأصفر أو البني عند النضج، طعمها حلو ويُؤكل.
الأخشاب: صلبة تُستخدم في النجارة أحيانًا.
الاستعمالات الطبية: تستخدم في الطب الشعبي لعلاج مشكلات البشرة والجهاز الهضمي وتساقط الشعر، كما تدخل أوراقها في تحضير مستحضرات العناية الطبيعية.
رمزية دينية: ذُكر السدر في القرآن الكريم في أكثر من موضع، منها قوله تعالى: "عند سدرة المنتهى"، وهو ما أعطاه مكانة روحية عالية في الثقافة الإسلامية.