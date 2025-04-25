السدر


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السدر

نبات السدر هو شجرة صحراوية معمّرة تنتمي إلى الفصيلة النبقية، وتُعرف بأسماء عديدة حسب المنطقة مثل النبق أو العبري أو الزفزوف. تنتشر في المناطق الحارة والجافة مثل الجزيرة العربية وبلاد الشام وشمال أفريقيا.

مميزات شجرة السدر:

الأوراق: بيضوية خضراء لامعة، وتُستخدم تقليديًا في التنظيف والطهارة، خصوصًا في الجنائز.

الثمار: تُعرف بـ"النبق"، وهي صغيرة الحجم، خضراء ثم تتحول للون الأصفر أو البني عند النضج، طعمها حلو ويُؤكل.
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الأخشاب: صلبة تُستخدم في النجارة أحيانًا.

الاستعمالات الطبية: تستخدم في الطب الشعبي لعلاج مشكلات البشرة والجهاز الهضمي وتساقط الشعر، كما تدخل أوراقها في تحضير مستحضرات العناية الطبيعية.

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رمزية دينية: ذُكر السدر في القرآن الكريم في أكثر من موضع، منها قوله تعالى: "عند سدرة المنتهى"، وهو ما أعطاه مكانة روحية عالية في الثقافة الإسلامية.
 
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سلمت يمناك على طرحك القيم
 
شكرا اختى هند ع الموضوع حقا مفيد
السدر مشالله له فواءيد كثيره جدا
يستخدم الصداع والشقيقه
وينعم الشعر وايظن يطرد الطاقات السلبيه
من لانسان متل الحسد والمس الشيطاني
والسحور.
 
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قال بدر شاكر:
شكرا اختى هند ع الموضوع حقا مفيد
السدر مشالله له فواءيد كثيره جدا
يستخدم الصداع والشقيقه
وينعم الشعر وايظن يطرد الطاقات السلبيه
من لانسان متل الحسد والمس الشيطاني
والسحور.
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الشكر لك اخي بدر نعم خليط السدر وماء البصل وزيت الزيتون ينعم ويقوي الشعر
شكرا لك على المعلومات وعلى المرور
 
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