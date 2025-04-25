السدر

نبات السدر هو شجرة صحراوية معمّرة تنتمي إلى الفصيلة النبقية، وتُعرف بأسماء عديدة حسب المنطقة مثل النبق أو العبري أو الزفزوف. تنتشر في المناطق الحارة والجافة مثل الجزيرة العربية وبلاد الشام وشمال أفريقيا.

نبات السدر هو شجرة صحراوية معمّرة تنتمي إلى الفصيلة النبقية، وتُعرف بأسماء عديدة حسب المنطقة مثل النبق أو العبري أو الزفزوف. تنتشر في المناطق الحارة والجافة مثل الجزيرة العربية وبلاد الشام وشمال أفريقيا.