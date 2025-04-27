هذه الكوكبة من الشباب تمثل الأمل في مستقبل الكرة الجزائرية، وهم الأقدر على رفع الراية

Oussama.GF
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أوفياء اللمة
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بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه الكرام
أعرض في هذا الموضوع بعض اللاعبين الشباب الذين يعدون الأمل للمنتخب الوطني الجزائري في المستقبل،
وهم صغار في السن ولكنهم يحملون حب الوطن، ونتمنى لهم التوفيق في تحقيق النجاح والرفع من مكانة الراية الوطنية
================================================================================
الاسم الكامل: إبراهيم مازا
تاريخ الميلاد: 24 نوفمبر 2005
مكان الميلاد: برلين، ألمانيا
الجنسية: جزائرية وألمانية
الطول: 1.80 متر
الوزن: 70 كغ
القدم المفضلة: اليمنى
النادي: هيرتا برلين (Hertha BSC)
رقم القميص: 10
المركز: صانع ألعاب (وسط هجومي)، ويمكنه اللعب كمهاجم ثانٍ أو جناح أيسر
المنتخبات الألمانية: شارك مع منتخبات ألمانيا تحت 18، 19، و20 عامًا
المنتخب الجزائري: انضم للمنتخب الأول في أكتوبر 2024 وشارك ضد توغو
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الاسم الكامل: أمين شياخة
تاريخ الميلاد: 12 مارس 2006
مكان الميلاد: كوبنهاغن، الدنمارك
الطول: 1.91 متر
الجنسية: جزائري - دنماركي
المركز الأساسي: مهاجم صريح (Centre-Forward)
مراكز إضافية: جناح أيمن وجناح أيسر
أول مشاركة: 14 نوفمبر 2024 ضد غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الإفريقية
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الاسم الكامل: بدر الدين بوعناني
تاريخ الميلاد: 8 ديسمبر 2004
العمر: 20 سنة
مكان الميلاد: ليل، فرنسا
الطول: 1.77 متر
الجنسية: جزائرية وفرنسية
النادي: OGC نيس (OGC Nice) – الدوري الفرنسي (Ligue 1)
القدم المفضلة: اليسر
المركز الأساسي: جناح أيمن (Right Winger)
مراكز إضافية: وسط هجومي (Attacking Midfield)
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الاسم الكامل: ياسين محمد الغزالي تيطراوي
تاريخ الميلاد: 26 يوليو 2003
العمر: 21 سنة (حتى أبريل 2025)
مكان الميلاد: مسيلة، الجزائر
الجنسية: جزائرية
الطول: 1.70 متر
المركز الأساسي: وسط ميدان دفاعي (Defensive Midfield)
المركز الإضافي: وسط ميدان هجومي (Attacking Midfield)
النادي: شارلروا (R. Charleroi S.C.) – الدوري البلجيكي الممتاز (Jupiler Pro League)
أول مشاركة دولية: 1 ديسمبر 2021 في كأس العرب ضد منتخب لبنان
======================================================================
الاسم الكامل: ريان جواد كولي (بالإنجليزية: Rayan Jawad Kolli)
تاريخ الميلاد: 10 فبراير 2005
العمر: 20 سنة (حتى أبريل 2025)
مكان الميلاد: لندن، إنجلترا
الجنسية: جزائرية وإنجليزية
الطول: 1.80 متر
المركز الأساسي: مهاجم صريح (Centre-Forward)
المركز الإضافي: جناح أيمن
النادي: كوينز بارك رينجرز (Queens Park Rangers)
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الاسم الكامل: محمد بشير بلومي
تاريخ الميلاد: 1 يونيو 2002
العمر: 22 سنة
مكان الميلاد: معسكر، الجزائر
الجنسية: جزائرية
الطول: 1.75 متر
المركز الأساسي: جناح أيمن (Right Winger)
مراكز إضافية: وسط هجومي (Attacking Midfield)
النادي: هال سيتي (Hull City)
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الاسم الكامل: رفيق مسالي
تاريخ الميلاد: 28 أبريل 2003
العمر: 21 سنة (حتى أبريل 2025)
مكان الميلاد: تولوز، فرنسا
الجنسية: جزائرية
الطول: 1.77 متر
القدم المفضلة: اليمنى
المركز الأساسي: جناح أيمن (Right Midfield)
مراكز إضافية: ظهير أيمن (Right-back)
النادي: تولوز (Toulouse FC)
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الاسم الكامل: إيميل مهدي دورفال (Emile Mehdi Dorval)
تاريخ الميلاد: 9 فبراير 2001
العمر: 24 سنة
مكان الميلاد: باريس، فرنسا
الجنسية: جزائرية وفرنسية
الطول: 1.76 متر
القدم المفضلة: كلا القدمين
المركز الأساسي: جناح أيسر (Left Midfield)
مراكز إضافية: ظهير أيمن (Right-Back)، ظهير أيسر (Left-Back)
لنادي: باري (SSC Bari)
=====================================================================
الاسم الكامل: أنيس حاج موسى
تاريخ الميلاد: 11 فبراير 2002
العمر: 23 سنة (حتى أبريل 2025)
مكان الميلاد: باريس، فرنسا
الجنسية: جزائرية وفرنسية
الطول: 1.76 متر
القدم المفضلة: اليسرى
المركز الأساسي: جناح أيمن (Right Winger)
المراكز الإضافية: جناح أيسر (Left Winger)
النادي: فينورد روتردام (Feyenoord Rotterdam)
==================================================
الاسم الكامل: فارس شايبي
تاريخ الميلاد: 28 نوفمبر 2002
العمر: 22 سنة
مكان الميلاد: برون، فرنسا
الجنسية: جزائرية وفرنسية
الطول: 1.83 متر
القدم المفضلة: اليمنى
المركز الأساسي: وسط هجومي
المراكز الإضافية: جناح أيمن، جناح أيسر
النادي: آينتراخت فرانكفورت (Eintracht Frankfurt)
===========================================================
الاسم الكامل: عبد القهار قادري
تاريخ الميلاد: 24 يونيو 2000
العمر: 24 سنة (حتى أبريل 2025)
مكان الميلاد: الحمامات، الجزائر
الجنسية: جزائرية
الطول: 1.78 متر
الوزن: 69 كغ
القدم المفضلة: اليمنى
المركز الأساسي: وسط ميدان هجومي
المراكز الإضافية: وسط ميدان دفاعي
النادي: كورتريك (KV Kortrijk)
========================================================
الاسم الكامل: إيلياس بنكارة
تاريخ الميلاد: 29 أبريل 2007
العمر: 17 سنة (حتى أبريل 2025)
مكان الميلاد: ألمانيا
الجنسية: ألمانية وجزائرية
الطول: 1.93 متر
المركز: مدافع مركزي
المركز الأساسي: مدافع مركزي (Centre-Back)
المراكز الإضافية: ظهير أيمن (Right-Back)
النادي: بوروسيا دورتموند تحت 19 سنة (Borussia Dortmund U19)
==================================================================
الاسم الكامل: عادل بولبينة
تاريخ الميلاد: 2 مايو 2003
العمر: 21 سنة (حتى أبريل 2025)
مكان الميلاد: الجزائر
الجنسية: جزائرية
الطول: 1.79 متر
المركز: جناح أيسر
المركز الأساسي: جناح أيسر
المراكز الإضافية: جناح أيمن، مهاجم
=================================================
نتمنى التوفيق للجميع، ونتطلع لمزيد من التألق للاعبين وللكرة الجزائرية، مع الكثير من الأفراح والإنجازات بإذن الله.
أعرض في هذا الموضوع بعض اللاعبين الشباب الذين يعدون الأمل للمنتخب الوطني الجزائري في المستقبل،
وهم صغار في السن ولكنهم يحملون حب الوطن، ونتمنى لهم التوفيق في تحقيق النجاح والرفع من مكانة الراية الوطنية
================================================================================
الاسم الكامل: إبراهيم مازا
تاريخ الميلاد: 24 نوفمبر 2005
مكان الميلاد: برلين، ألمانيا
الجنسية: جزائرية وألمانية
الطول: 1.80 متر
الوزن: 70 كغ
القدم المفضلة: اليمنى
النادي: هيرتا برلين (Hertha BSC)
رقم القميص: 10
المركز: صانع ألعاب (وسط هجومي)، ويمكنه اللعب كمهاجم ثانٍ أو جناح أيسر
المنتخبات الألمانية: شارك مع منتخبات ألمانيا تحت 18، 19، و20 عامًا
المنتخب الجزائري: انضم للمنتخب الأول في أكتوبر 2024 وشارك ضد توغو
===============================================================================
الاسم الكامل: أمين شياخة
تاريخ الميلاد: 12 مارس 2006
مكان الميلاد: كوبنهاغن، الدنمارك
الطول: 1.91 متر
الجنسية: جزائري - دنماركي
المركز الأساسي: مهاجم صريح (Centre-Forward)
مراكز إضافية: جناح أيمن وجناح أيسر
أول مشاركة: 14 نوفمبر 2024 ضد غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الإفريقية
========================================================================
الاسم الكامل: بدر الدين بوعناني
تاريخ الميلاد: 8 ديسمبر 2004
العمر: 20 سنة
مكان الميلاد: ليل، فرنسا
الطول: 1.77 متر
الجنسية: جزائرية وفرنسية
النادي: OGC نيس (OGC Nice) – الدوري الفرنسي (Ligue 1)
القدم المفضلة: اليسر
المركز الأساسي: جناح أيمن (Right Winger)
مراكز إضافية: وسط هجومي (Attacking Midfield)
====================================================================
الاسم الكامل: ياسين محمد الغزالي تيطراوي
تاريخ الميلاد: 26 يوليو 2003
العمر: 21 سنة (حتى أبريل 2025)
مكان الميلاد: مسيلة، الجزائر
الجنسية: جزائرية
الطول: 1.70 متر
المركز الأساسي: وسط ميدان دفاعي (Defensive Midfield)
المركز الإضافي: وسط ميدان هجومي (Attacking Midfield)
النادي: شارلروا (R. Charleroi S.C.) – الدوري البلجيكي الممتاز (Jupiler Pro League)
أول مشاركة دولية: 1 ديسمبر 2021 في كأس العرب ضد منتخب لبنان
======================================================================
الاسم الكامل: ريان جواد كولي (بالإنجليزية: Rayan Jawad Kolli)
تاريخ الميلاد: 10 فبراير 2005
العمر: 20 سنة (حتى أبريل 2025)
مكان الميلاد: لندن، إنجلترا
الجنسية: جزائرية وإنجليزية
الطول: 1.80 متر
المركز الأساسي: مهاجم صريح (Centre-Forward)
المركز الإضافي: جناح أيمن
النادي: كوينز بارك رينجرز (Queens Park Rangers)
============================================================================
الاسم الكامل: محمد بشير بلومي
تاريخ الميلاد: 1 يونيو 2002
العمر: 22 سنة
مكان الميلاد: معسكر، الجزائر
الجنسية: جزائرية
الطول: 1.75 متر
المركز الأساسي: جناح أيمن (Right Winger)
مراكز إضافية: وسط هجومي (Attacking Midfield)
النادي: هال سيتي (Hull City)
=====================================================
الاسم الكامل: رفيق مسالي
تاريخ الميلاد: 28 أبريل 2003
العمر: 21 سنة (حتى أبريل 2025)
مكان الميلاد: تولوز، فرنسا
الجنسية: جزائرية
الطول: 1.77 متر
القدم المفضلة: اليمنى
المركز الأساسي: جناح أيمن (Right Midfield)
مراكز إضافية: ظهير أيمن (Right-back)
النادي: تولوز (Toulouse FC)
=====================================================================
الاسم الكامل: إيميل مهدي دورفال (Emile Mehdi Dorval)
تاريخ الميلاد: 9 فبراير 2001
العمر: 24 سنة
مكان الميلاد: باريس، فرنسا
الجنسية: جزائرية وفرنسية
الطول: 1.76 متر
القدم المفضلة: كلا القدمين
المركز الأساسي: جناح أيسر (Left Midfield)
مراكز إضافية: ظهير أيمن (Right-Back)، ظهير أيسر (Left-Back)
لنادي: باري (SSC Bari)
=====================================================================
الاسم الكامل: أنيس حاج موسى
تاريخ الميلاد: 11 فبراير 2002
العمر: 23 سنة (حتى أبريل 2025)
مكان الميلاد: باريس، فرنسا
الجنسية: جزائرية وفرنسية
الطول: 1.76 متر
القدم المفضلة: اليسرى
المركز الأساسي: جناح أيمن (Right Winger)
المراكز الإضافية: جناح أيسر (Left Winger)
النادي: فينورد روتردام (Feyenoord Rotterdam)
==================================================
الاسم الكامل: فارس شايبي
تاريخ الميلاد: 28 نوفمبر 2002
العمر: 22 سنة
مكان الميلاد: برون، فرنسا
الجنسية: جزائرية وفرنسية
الطول: 1.83 متر
القدم المفضلة: اليمنى
المركز الأساسي: وسط هجومي
المراكز الإضافية: جناح أيمن، جناح أيسر
النادي: آينتراخت فرانكفورت (Eintracht Frankfurt)
===========================================================
الاسم الكامل: عبد القهار قادري
تاريخ الميلاد: 24 يونيو 2000
العمر: 24 سنة (حتى أبريل 2025)
مكان الميلاد: الحمامات، الجزائر
الجنسية: جزائرية
الطول: 1.78 متر
الوزن: 69 كغ
القدم المفضلة: اليمنى
المركز الأساسي: وسط ميدان هجومي
المراكز الإضافية: وسط ميدان دفاعي
النادي: كورتريك (KV Kortrijk)
========================================================
الاسم الكامل: إيلياس بنكارة
تاريخ الميلاد: 29 أبريل 2007
العمر: 17 سنة (حتى أبريل 2025)
مكان الميلاد: ألمانيا
الجنسية: ألمانية وجزائرية
الطول: 1.93 متر
المركز: مدافع مركزي
المركز الأساسي: مدافع مركزي (Centre-Back)
المراكز الإضافية: ظهير أيمن (Right-Back)
النادي: بوروسيا دورتموند تحت 19 سنة (Borussia Dortmund U19)
==================================================================
الاسم الكامل: عادل بولبينة
تاريخ الميلاد: 2 مايو 2003
العمر: 21 سنة (حتى أبريل 2025)
مكان الميلاد: الجزائر
الجنسية: جزائرية
الطول: 1.79 متر
المركز: جناح أيسر
المركز الأساسي: جناح أيسر
المراكز الإضافية: جناح أيمن، مهاجم
=================================================
نتمنى التوفيق للجميع، ونتطلع لمزيد من التألق للاعبين وللكرة الجزائرية، مع الكثير من الأفراح والإنجازات بإذن الله.