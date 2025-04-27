منها إلغاء الوقت الإضافي.. 3 تغييرات محتملة في أبطال أوروبا

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إجراء 3 تغييرات رئيسية في دوري أبطال أوروبا، بدايةً من الموسم المقبل، بحسب تقرير صحفي ألماني.



وكان "يويفا" قد أجرى بالفعل تعديلًا جذريًا على نظام البطولة، هذا الموسم، كما رفع عدد الفرق المشاركة إلى 36.



ووفقا لصحيفة "بيلد"، فإن يويفا سيعقد اجتماعًا لمناقشة المقترحات الجديدة.



وأشارت الصحيفة إلى أن التغيير الأول المحتمل، سبق أن أثاره آرسنال، من خلال إبداء تخوفه من خوضه معظم مباريات إياب أدوار خروج المغلوب، خارج أرضه.



ويدرس "يويفا" جعل الفرق، التي تحتل مراكز أعلى في مرحلة الدوري، تلعب على أرضها في إياب الأدوار الإقصائية.



أما التغيير الثاني فهو إلغاء الوقت الإضافي، والاتجاه لركلات الترجيح مباشرةً في المباريات التي تنتهي بالتعادل، حرصًا على سلامة اللاعبين من طول زمن اللقاءات.



ويتعلق التغيير الأخير بإمكانية منع المواجهات بين فرق من نفس المسابقة المحلية (مثل البريميرليج أو الليجا)، في مرحلة الدوري ودور الـ16، على أن يكون مسموحا بذلك فقط بدءا من ربع النهائي.



ففي النظام القديم، لم تكن الأندية من نفس الدولة تلتقي قبل دور الـ8، وقد تعود هذه القاعدة مرة أخرى.​