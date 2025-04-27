الري الزراعي

هناك طريقتان رئيسيتان يستخدمهما المزارعون ومربو الماشية المياه الزراعية لزراعة المحاصيل:



الزراعة البعلية :



الري

الزراعة البعلية هي التطبيق الطبيعي للمياه على التربة من خلال هطول الأمطار المباشر. من غير المرجح أن يؤدي الاعتماد على هطول الأمطار إلى تلوث المنتجات الغذائية ولكنه عرضة لنقص المياه عند تقليل هطول الأمطار. من ناحية أخرى ، تزيد التطبيقات الصناعية للمياه من خطر التلوث.





الري هو التطبيق الاصطناعي للمياه على التربة من خلال أنظمة مختلفة من الأنابيب والمضخات والرشاشات. يستخدم الري عادة في المناطق التي يكون فيها هطول الأمطار غير منتظم أو أوقات الجفاف أو من المتوقع حدوث جفاف. هناك أنواع عديدة من أنظمة الري ، حيث يتم توفير المياه للحقل بأكمله بشكل موحد. يمكن أن تأتي مياه الري من المياه الجوفية ، من خلال الينابيع أو الآبار ، أو المياه السطحية ، أو من خلال الأنهار ، أو البحيرات ، أو الخزانات ، أو حتى من مصادر أخرى ، مثل مياه الصرف الصحي المعالجة أو المياه المحلاة. نتيجة لذلك ، من الأهمية بمكان أن يقوم المزارعون بحماية مصادر المياه الزراعية لديهم لتقليل احتمالية التلوث. كما هو الحال مع أي إزالة للمياه الجوفية ، يحتاج مستخدمو مياه الري إلى توخي الحذر في عدم ضخ المياه الجوفية من الخزان الجوفي بشكل أسرع مما يتم إعادة تعبئته



أنواع أنظمة الري

هناك عدة أنواع مختلفة من أنظمة الري ، اعتمادًا على كيفية توزيع المياه في جميع أنحاء الحقل. تتضمن بعض أنواع أنظمة الري الشائعة ما يلي:



الري السطحي

يتم توزيع المياه عبر الأرض عن طريق الجاذبية ، دون الحاجة إلى مضخة ميكانيكية.



الري الموضعي

يتم توزيع المياه تحت ضغط منخفض ، عبر شبكة أنابيب ويتم وضعها في كل محطة.



رى بالتنقيط

نوع من الري الموضعي يتم فيه توصيل قطرات من الماء عند جذر النباتات أو بالقرب منه. في هذا النوع من الري ، يتم تقليل التبخر والجريان السطحي.



الري بالرش

يتم توزيع المياه عن طريق رشاشات أو بنادق ضغط عالي من مكان مركزي في الحقل أو من مرشات على منصات متحركة.



مركز الري المحوري

يتم توزيع الماء عن طريق نظام رشاشات يتحرك على أبراج بعجلات بشكل دائري. هذا النظام شائع في المناطق المسطحة بالولايات المتحدة.



الري الجانبي المتحرك

يتم توزيع المياه من خلال سلسلة من الأنابيب ، لكل منها عجلة ومجموعة من المرشات ، والتي يتم تدويرها إما باليد أو بآلية مصممة لهذا الغرض. تتحرك الرشاشات لمسافة معينة عبر الحقل ثم تحتاج إلى إعادة توصيل خرطوم المياه للمسافة التالية. يميل هذا النظام إلى أن يكون أقل تكلفة ولكنه يتطلب عمالة أكثر من غيره​