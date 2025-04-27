رزق الله واسع

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
‏‏‏الرزق لا ينحصر في مال أو طعام . .
رزق الله واسع ː
• الرزق في أصدقاء طيبين ..
• في طمأنينة ..
• في شخص يتحمل أخطائك ..
• في كلمات جميلة تقرأها ..
• في كتف محب تبكي عليه ..
• في مكالمة حبيب تزيح هماً ..
• في إحترام من حولك ..

في كل شيء لنا رزق من الله
فاللہم أرزقنا رضاك
فأنت خير الرازقين

الحمدلله والشكرلله
قد تبكي بكاء المضطر وتنام ’’’
والله لاينام عن تدبير أمورك’’’
تمهل!
(إنه يدبر لك في الغيب أمورا لوعلمتها لبكيت فرحا)

يقول ابن عباس :
لو أُطبقت السماء على الأرض لـ جعل الله للمتقين فتحات يخرجون منها
ألا ترون قوله "ومن يتق الله يجعل له مخرجا"

فلا تعجزك ضخامة الأمنيات
فربما دعوة واحدة ..
ترفعها إلى الله تجلب لك ”المستحيل”
فقط قل (يارب).
 
نعم الرزق لا ينحصر في مال او طعام والله من علينا برزق واسع و متنوع و لكننا لا نكتفي
الانسان طبيعته هكذا دائما يريد المزيد و لا يكتفي

اللهم ارزقنا القناعة و الرضا بما قسمته لنا يا رب
 
الحمد لله على نعم اعتدناها فنسينا شكره سبحانه عليها

شكرا استاذ
بوركت
 
توقيع لمعانُ الأحداق

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