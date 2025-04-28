هل هناك كذب ابيض

سعد606
:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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الجوائز 743
- تاريخ التسجيل
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 2,429
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 15 نوفمبر 1961
- الوظيفة
- متقاعد
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
كثيرا ما نصادف في حياتنا اليومية بعض المشاكل و المواقف الصعبة التي يضطر الكثير منا الى الى الكذب
(او كما يسمونه الاغلبية الكذب الابيض) لحلها قد يكون في نظرنا الكذب هو حلها الأمثل
نكذب بدوافع المزاح الدعابة
حتى المزح كذبا حذرنا منه النبي صلى الله عليه و سلم حيث قال : ويله من حدث كذبا ليضحك الناس ،
و يقول عليه الصلاة و السلام : أني لأمزح و لا أقول إلا حقا
نكذب جادين ومتعمدين إن راينا أن الكذب ينجينا من شر مؤكد
نضطر لنكذب جادين ومتعمدين لدفع الشر عمن نحب
قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : عليك بالصدق و إن قتلك الصدق ..
ونكذب لنوقع الشر بالغير وننتقم..
نكذب حتى صار الكذب من الامور العادية عادي
حتى صار له يوم مخصص و هو اول ابريل
هل هناك مايسمى بالكذب الابيض؟
اذا كان الكذب الابيض لايعتبر كذب لدى البعض فما هو الكذب؟
مارايك فالذي يكذب واذا سالته لماذا تكذب يقول هاذي كذبه بيضاء
كثيرا ما نصادف في حياتنا اليومية بعض المشاكل و المواقف الصعبة التي يضطر الكثير منا الى الى الكذب
(او كما يسمونه الاغلبية الكذب الابيض) لحلها قد يكون في نظرنا الكذب هو حلها الأمثل
نكذب بدوافع المزاح الدعابة
حتى المزح كذبا حذرنا منه النبي صلى الله عليه و سلم حيث قال : ويله من حدث كذبا ليضحك الناس ،
و يقول عليه الصلاة و السلام : أني لأمزح و لا أقول إلا حقا
نكذب جادين ومتعمدين إن راينا أن الكذب ينجينا من شر مؤكد
نضطر لنكذب جادين ومتعمدين لدفع الشر عمن نحب
قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : عليك بالصدق و إن قتلك الصدق ..
ونكذب لنوقع الشر بالغير وننتقم..
نكذب حتى صار الكذب من الامور العادية عادي
حتى صار له يوم مخصص و هو اول ابريل
هل هناك مايسمى بالكذب الابيض؟
اذا كان الكذب الابيض لايعتبر كذب لدى البعض فما هو الكذب؟
مارايك فالذي يكذب واذا سالته لماذا تكذب يقول هاذي كذبه بيضاء