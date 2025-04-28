هل هناك كذب ابيض

سعد606

سعد606

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم
كثيرا ما نصادف في حياتنا اليومية بعض المشاكل و المواقف الصعبة التي يضطر الكثير منا الى الى الكذب
(او كما يسمونه الاغلبية الكذب الابيض) لحلها قد يكون في نظرنا الكذب هو حلها الأمثل
نكذب بدوافع المزاح الدعابة
حتى المزح كذبا حذرنا منه النبي صلى الله عليه و سلم حيث قال : ويله من حدث كذبا ليضحك الناس ،
و يقول عليه الصلاة و السلام : أني لأمزح و لا أقول إلا حقا
نكذب جادين ومتعمدين إن راينا أن الكذب ينجينا من شر مؤكد
نضطر لنكذب جادين ومتعمدين لدفع الشر عمن نحب
قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : عليك بالصدق و إن قتلك الصدق ..
ونكذب لنوقع الشر بالغير وننتقم..
نكذب حتى صار الكذب من الامور العادية عادي
حتى صار له يوم مخصص و هو اول ابريل
هل هناك مايسمى بالكذب الابيض؟
اذا كان الكذب الابيض لايعتبر كذب لدى البعض فما هو الكذب؟
مارايك فالذي يكذب واذا سالته لماذا تكذب يقول هاذي كذبه بيضاء
 
توقيع سعد606
سلام عليكم
حول الكذب الأبيض اظنه طابع سيئ للإنسان ربما يولد عليه عادة سيئة تبقى معه طيلة حياته ويصبح يتميز بين ناس بأنه كذاب
وكذب المزاح قد يولد ايضا صدمة للإنسان الذي يستقبل الكذبة مثال على ذالك مواقف المحزنة تعرض شخص قريب لك الى حادث او وقع شجار في بيتك ....والى ذالك امثلة عديدة
منها تنتج الصدمة او الحقد قد يولده الشخص الذي تلقا الكذبة على الشخص الذي طرحه عليه
لكن هناك نوع الاخر من الكذب الابيض اظنه ينفع وهو الذي يكون في مواقف صعبة بين شخصين متخاصمين وذالك من اجل تهدئة الوضع
او الكذب على شخص عزيز عليك في حالة سار موقف مصدم بالنسبة له يجب ان تكون كذبة في حدود ليس خارج عن نطاق الوضع او مبالغ فيها
او على الزوجة او ام ادا وقع جدال بينهم من اجل ابقاء العلاقة الاسرية بالنسبة لي في هذه الحالة مسموح به والله اعلم
شكرا على طريح القيم اخي بارك الله فيك
 
توقيع Oussama.GF
فلا شك أن الكذب حرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. والكذب من صفات المنافقين، قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. متفق عليه.

وليس هناك كذب أبيض وكذب أسود بل الكذب كله أسود قبيح؛ إلا أنه يباح في مواطن بضوابط معينة، وليس منها ما نحن فيه.
 

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