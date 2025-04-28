العثور على وثيقة كان يسقطها جيش الاحتلال الفرنسي على جبال الأوراس (وثيقة يلم الشجعان)

تم العقور مؤخرا على وثيقة كان يسقطها جيش الاحتلال الفرنسي بالطائرات على جبال الاوراس يطالب فيها من المجاهدين الاحرار تسليم سلاحهم والمساهمة في بناء فرنسا الجديدة .وجدت هذه الوثيقة في قرية "خنقة سيدي ناجي" بولاية بسكرة.الوثيقة تعود لتاريخ 23 اكتوبر 1958 حين اعلن جنرال القتل ديغول مشروع فرنسا الجديد الذي اطلق عليه انداك ( مشروع سلم الشجعان) - احد المشاريع العديدة التي كانت تسعى للقضاء على الثورة التحريرية.