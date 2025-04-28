العثور على وثيقة كان يسقطها جيش الاحتلال الفرنسي على جبال الأوراس (وثيقة يلم الشجعان)

تم العقور مؤخرا على وثيقة كان يسقطها جيش الاحتلال الفرنسي بالطائرات على جبال الاوراس يطالب فيها من المجاهدين الاحرار تسليم سلاحهم والمساهمة في بناء فرنسا الجديدة .

وجدت هذه الوثيقة في قرية "خنقة سيدي ناجي" بولاية بسكرة.

الوثيقة تعود لتاريخ 23 اكتوبر 1958 حين اعلن جنرال القتل ديغول مشروع فرنسا الجديد الذي اطلق عليه انداك ( مشروع سلم الشجعان) - احد المشاريع العديدة التي كانت تسعى للقضاء على الثورة التحريرية.

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وثيقة تاريخية مهمة توضح مرحلة من مراحل الثورة و الكفاح
والوثيقة توضح و تشهد على مكر وخبث فرنسا الفاشل في احتواء الثورة والكفاح المسلح .
رحم الله شهدائنا ومن ضحى لاجل تحرير بلادنا الغالية
 
ربي يرحم شهدائنا الاحرار لي رجعوا سلام للبلاد
ولكن كيفاه ديغول تعلم العربية با يكتب هكذا
 
توقيع Oussama.GF
ربي يرحم شهداءنا الابرار و يجعل مثواهم الفردوس الاعلى
 

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تيمقاد الجزائرية·· مدينة تزهو على جبال الأوراس
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