لا تظهر افراحك أمام أحدلا تتحدث عن أبنائك أمام أحدلا تتحدث عن صحتك أمام أحدلا تتحدث عن مشاريعك أمام أحدلا تتحدث عن سعادتك أمام أحدلا تتحدث عن إيجابيات زواجك أمام أحدلا تتحدث عن أهدافك أمام أحدلا تتحدث عن أموالك أمام أحدلا تتحدث عن ترفيعك وترقيتك أمام أحدكن صامت ، لا تتحدث إلا في حدود معينة ، وإن أجبروك أن تتحدث حاول أن تجد مهربًا للخروج ( عفوًا يتصلون بي من البيت ، عفوًا لي موعد سريع ، عفوًا أحدهم ينتظرني يجب أن اذهب )لا تجعل بيتك يدخلهُ كل من هب ودب ، فوالله ان اغلب الذين يدخلون بيوتكم لا يتمنون لكم الخير ، ويتمنون زوال نعمكم ،لا احد يستطيع ان يحسدكم إلا من دخل بيوتكم ، وعرف تفاصيلها ، واستفهم مواردكم ، وعرف ما لكم ،ابنائكم ، لا تتكلمون عن ذكائهم امام احد ، فأن القوم بين حاسد وبين من يتمنى ان يكون ابنائه مثل ابنائكم ، لا تسلب ابنائك صحتهم ، الموضوع لا يستحق ان تتفاخر بهم امام الناس ،لا تعطي الاسعار ، سعر سيارتك ، سعر بيتك ، سعر الالة التي اشتريتها ،فوالله اغلب امراضكم حسد ، اغلب تعاستكم حسد ، اغلب فشلكم حسد ، اغلب طلاق المجتمع حسد ، اغلب امواتكم حسد ،مشاريع لا تكتمل ، حسدابناء لا ينجحون ، حسدمشاريع تخسر ، حسدذهاب النعمة ، حسدتدهور صحتك ، حسدفقدان عزيزك ، حسدرواتبكم تتبخر ، حسدمشاكلكم العائلية ، حسدتعاستكم ، حسد ، حزنكم حسد ،قللوا اختلاطكم مع الناس ، واكثروا الصلاة ، وافتحوا القرأن ، وادعوا الأدعية ، واطلبوا من الله حفظ منازلكم واطفالكم وعيالكم ومشاريعكم واموالكم ..