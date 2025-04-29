لا

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
♦️لا تظهر افراحك أمام أحد
♦️لا تتحدث عن أبنائك أمام أحد
♦️لا تتحدث عن صحتك أمام أحد
♦️لا تتحدث عن مشاريعك أمام أحد
♦️لا تتحدث عن سعادتك أمام أحد
♦️لا تتحدث عن إيجابيات زواجك أمام أحد
♦️لا تتحدث عن أهدافك أمام أحد
♦️لا تتحدث عن أموالك أمام أحد
♦️لا تتحدث عن ترفيعك وترقيتك أمام أحد

✅كن صامت ، لا تتحدث إلا في حدود معينة ، وإن أجبروك أن تتحدث حاول أن تجد مهربًا للخروج ( عفوًا يتصلون بي من البيت ، عفوًا لي موعد سريع ، عفوًا أحدهم ينتظرني يجب أن اذهب )

✅لا تجعل بيتك يدخلهُ كل من هب ودب ، فوالله ان اغلب الذين يدخلون بيوتكم لا يتمنون لكم الخير ، ويتمنون زوال نعمكم ،

✅لا احد يستطيع ان يحسدكم إلا من دخل بيوتكم ، وعرف تفاصيلها ، واستفهم مواردكم ، وعرف ما لكم ،

✅ابنائكم ، لا تتكلمون عن ذكائهم امام احد ، فأن القوم بين حاسد وبين من يتمنى ان يكون ابنائه مثل ابنائكم ، لا تسلب ابنائك صحتهم ، الموضوع لا يستحق ان تتفاخر بهم امام الناس ،

✅لا تعطي الاسعار ، سعر سيارتك ، سعر بيتك ، سعر الالة التي اشتريتها ،

✅فوالله اغلب امراضكم حسد ، اغلب تعاستكم حسد ، اغلب فشلكم حسد ، اغلب طلاق المجتمع حسد ، اغلب امواتكم حسد ،

❌مشاريع لا تكتمل ، حسد
❌ابناء لا ينجحون ، حسد
❌مشاريع تخسر ، حسد
❌ذهاب النعمة ، حسد
❌تدهور صحتك ، حسد
❌فقدان عزيزك ، حسد
❌رواتبكم تتبخر ، حسد
❌مشاكلكم العائلية ، حسد
❌تعاستكم ، حسد ، حزنكم حسد ،
✅قللوا اختلاطكم مع الناس ، واكثروا الصلاة ، وافتحوا القرأن ، وادعوا الأدعية ، واطلبوا من الله حفظ منازلكم واطفالكم وعيالكم ومشاريعكم واموالكم ..
 
اللهم إحفظنا و ابعد عنا كل عين حاسدة
بارك الله فيك على الموضوع
 

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