إلياس
:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
التفاعل 31.9K
الجوائز 5.2K
- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 26,159
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
لا تظهر افراحك أمام أحد
لا تتحدث عن أبنائك أمام أحد
لا تتحدث عن صحتك أمام أحد
لا تتحدث عن مشاريعك أمام أحد
لا تتحدث عن سعادتك أمام أحد
لا تتحدث عن إيجابيات زواجك أمام أحد
لا تتحدث عن أهدافك أمام أحد
لا تتحدث عن أموالك أمام أحد
لا تتحدث عن ترفيعك وترقيتك أمام أحد
كن صامت ، لا تتحدث إلا في حدود معينة ، وإن أجبروك أن تتحدث حاول أن تجد مهربًا للخروج ( عفوًا يتصلون بي من البيت ، عفوًا لي موعد سريع ، عفوًا أحدهم ينتظرني يجب أن اذهب )
لا تجعل بيتك يدخلهُ كل من هب ودب ، فوالله ان اغلب الذين يدخلون بيوتكم لا يتمنون لكم الخير ، ويتمنون زوال نعمكم ،
لا احد يستطيع ان يحسدكم إلا من دخل بيوتكم ، وعرف تفاصيلها ، واستفهم مواردكم ، وعرف ما لكم ،
ابنائكم ، لا تتكلمون عن ذكائهم امام احد ، فأن القوم بين حاسد وبين من يتمنى ان يكون ابنائه مثل ابنائكم ، لا تسلب ابنائك صحتهم ، الموضوع لا يستحق ان تتفاخر بهم امام الناس ،
لا تعطي الاسعار ، سعر سيارتك ، سعر بيتك ، سعر الالة التي اشتريتها ،
فوالله اغلب امراضكم حسد ، اغلب تعاستكم حسد ، اغلب فشلكم حسد ، اغلب طلاق المجتمع حسد ، اغلب امواتكم حسد ،
مشاريع لا تكتمل ، حسد
ابناء لا ينجحون ، حسد
مشاريع تخسر ، حسد
ذهاب النعمة ، حسد
تدهور صحتك ، حسد
فقدان عزيزك ، حسد
رواتبكم تتبخر ، حسد
مشاكلكم العائلية ، حسد
تعاستكم ، حسد ، حزنكم حسد ،
قللوا اختلاطكم مع الناس ، واكثروا الصلاة ، وافتحوا القرأن ، وادعوا الأدعية ، واطلبوا من الله حفظ منازلكم واطفالكم وعيالكم ومشاريعكم واموالكم ..
لا تتحدث عن أبنائك أمام أحد
لا تتحدث عن صحتك أمام أحد
لا تتحدث عن مشاريعك أمام أحد
لا تتحدث عن سعادتك أمام أحد
لا تتحدث عن إيجابيات زواجك أمام أحد
لا تتحدث عن أهدافك أمام أحد
لا تتحدث عن أموالك أمام أحد
لا تتحدث عن ترفيعك وترقيتك أمام أحد
كن صامت ، لا تتحدث إلا في حدود معينة ، وإن أجبروك أن تتحدث حاول أن تجد مهربًا للخروج ( عفوًا يتصلون بي من البيت ، عفوًا لي موعد سريع ، عفوًا أحدهم ينتظرني يجب أن اذهب )
لا تجعل بيتك يدخلهُ كل من هب ودب ، فوالله ان اغلب الذين يدخلون بيوتكم لا يتمنون لكم الخير ، ويتمنون زوال نعمكم ،
لا احد يستطيع ان يحسدكم إلا من دخل بيوتكم ، وعرف تفاصيلها ، واستفهم مواردكم ، وعرف ما لكم ،
ابنائكم ، لا تتكلمون عن ذكائهم امام احد ، فأن القوم بين حاسد وبين من يتمنى ان يكون ابنائه مثل ابنائكم ، لا تسلب ابنائك صحتهم ، الموضوع لا يستحق ان تتفاخر بهم امام الناس ،
لا تعطي الاسعار ، سعر سيارتك ، سعر بيتك ، سعر الالة التي اشتريتها ،
فوالله اغلب امراضكم حسد ، اغلب تعاستكم حسد ، اغلب فشلكم حسد ، اغلب طلاق المجتمع حسد ، اغلب امواتكم حسد ،
مشاريع لا تكتمل ، حسد
ابناء لا ينجحون ، حسد
مشاريع تخسر ، حسد
ذهاب النعمة ، حسد
تدهور صحتك ، حسد
فقدان عزيزك ، حسد
رواتبكم تتبخر ، حسد
مشاكلكم العائلية ، حسد
تعاستكم ، حسد ، حزنكم حسد ،
قللوا اختلاطكم مع الناس ، واكثروا الصلاة ، وافتحوا القرأن ، وادعوا الأدعية ، واطلبوا من الله حفظ منازلكم واطفالكم وعيالكم ومشاريعكم واموالكم ..