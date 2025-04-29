هام.. 📢 فتح استثنائي لمنصة التوظيف أمام المترشحين لتصحيح بياناتهم ads

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- تاريخ التسجيل
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
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- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 6 جوان
- الوظيفة
- طالبة
- الجنس
- أنثى
أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن فتح استثنائي لمنصة التوظيف الالكترونية الخاصة بها، وذلك من اجل عملية تنظيف دقيقة للبيانات المسجلة خلال المرحلة الجارية من التوظيف لسنة 2025 وجاء بيان الشركة كالتالي:
في إطار عملية التوظيف الجارية، نؤكد أن الإجراءات المعتمدة تخضع بالكامل لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو عاطفية.
تبين خلال مراجعة الملفات أن بعض المعطيات المدخلة كانت خاطئة أو منقوصة، وهو ما يعد من مسؤولية المترشحين أنفسهم، إذ يتحمل كل مترشح مسؤولية صحة ودقة المعلومات المقدمة.
وإيمانًا منا بضرورة إتاحة الفرص بشكل عادل، ونظرًا لعدد المترشحين الذين تم إقصاؤهم نتيجة هذه الأخطاء، تقرر، بصفة استثنائية، فتح المنصة مجددًا يوم الأربعاء 30 أفريل, ابتداءً من الساعة 12 زوالا، و ذلك لمدة أربع وعشرين (24) ساعة، لتمكين المعنيين من تصحيح معطياتهم.
يرجى منكم الضغط على الرابط التالي:
نتمنى للجميع حظًا موفقًا، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالدقة والجدية في التعامل مع هذه المرحلة الحساسة.
في إطار عملية التوظيف الجارية، نؤكد أن الإجراءات المعتمدة تخضع بالكامل لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو عاطفية.
تبين خلال مراجعة الملفات أن بعض المعطيات المدخلة كانت خاطئة أو منقوصة، وهو ما يعد من مسؤولية المترشحين أنفسهم، إذ يتحمل كل مترشح مسؤولية صحة ودقة المعلومات المقدمة.
وإيمانًا منا بضرورة إتاحة الفرص بشكل عادل، ونظرًا لعدد المترشحين الذين تم إقصاؤهم نتيجة هذه الأخطاء، تقرر، بصفة استثنائية، فتح المنصة مجددًا يوم الأربعاء 30 أفريل, ابتداءً من الساعة 12 زوالا، و ذلك لمدة أربع وعشرين (24) ساعة، لتمكين المعنيين من تصحيح معطياتهم.
يرجى منكم الضغط على الرابط التالي:
نتمنى للجميع حظًا موفقًا، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالدقة والجدية في التعامل مع هذه المرحلة الحساسة.