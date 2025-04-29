عشانا هذ الليلة علخفيف

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو فعّال ::
أوفياء اللمة
السلام عليكم

راني نوجد في ماسيدوان بالارز ماحبيتش ندير خضار برك وعلابالي الكل يعرف يديرها لكن قلت معليش نصور المراحل والمكونات

20250429_203947.webp

فورت خضار نتوما ديرو واش حبيتو انا درت جزر بطاطا جلبانة لفت

20250429_203954.webp

وزدت قطعتلو مكعبات جبن

20250429_204436.webp


فورت الأرز مع القليل من الملح

20250429_204003.webp


نضيفلها زيت زيتون مع ليمون وملح



20250429_205039.webp


وعلبتين من التونة بالزيت

والنتيجة الأخيرة
20250429_205735.webp



المايونيز والزيتون اختياري انا مادرتلهاش لانو ابي واختي مايحبوش مايونيز كل واحد يدير في الصحن تاعو

 
توقيع Oktavio_hinda
العودة
Top Bottom