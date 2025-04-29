عشانا هذ الليلة علخفيف

Oktavio_hinda
:: عضو فعّال ::
أوفياء اللمة
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الجوائز 600
- تاريخ التسجيل
- 15 أوت 2009
- المشاركات
- 2,022
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
راني نوجد في ماسيدوان بالارز ماحبيتش ندير خضار برك وعلابالي الكل يعرف يديرها لكن قلت معليش نصور المراحل والمكونات
فورت خضار نتوما ديرو واش حبيتو انا درت جزر بطاطا جلبانة لفت
وزدت قطعتلو مكعبات جبن
فورت الأرز مع القليل من الملح
نضيفلها زيت زيتون مع ليمون وملح
وعلبتين من التونة بالزيت
والنتيجة الأخيرة
المايونيز والزيتون اختياري انا مادرتلهاش لانو ابي واختي مايحبوش مايونيز كل واحد يدير في الصحن تاعو
راني نوجد في ماسيدوان بالارز ماحبيتش ندير خضار برك وعلابالي الكل يعرف يديرها لكن قلت معليش نصور المراحل والمكونات
فورت خضار نتوما ديرو واش حبيتو انا درت جزر بطاطا جلبانة لفت
وزدت قطعتلو مكعبات جبن
فورت الأرز مع القليل من الملح
نضيفلها زيت زيتون مع ليمون وملح
وعلبتين من التونة بالزيت
والنتيجة الأخيرة
المايونيز والزيتون اختياري انا مادرتلهاش لانو ابي واختي مايحبوش مايونيز كل واحد يدير في الصحن تاعو