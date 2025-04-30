القطاس البري

قد يصل طول القطاس الوحشي الذكر عند الكتفين إلى 2 - 2.2 متر والأنثى إلى ثلث هذا القياس، أما القطاس المستأنس فحوالي 1.6 - 1.8 متر. كلا النوعان يمتلكان شعراً طويلاً وأشعث يحميهما من البرد في مناطق عيشهم المعروفة بمناخها الشديد البرودة. تتراوح ألوان القطاس بين البني والأسود، والأبيض أيضاً فولكن ي نوعه المستأنس فقط. ويمتلك القطاس قروناً على اختلاف جنسيه. ويتميز هذا الحيوان بصلابة الهيكل العظمي، وذلك مما يجعل سكان تلك المناطق يستخدمون عظامه لصناعة المنحوتات بمختلف اشكالها.
التصنيف العلمي
فوق النطاق حيويات
مملكة عليا حقيقيات النوى
مملكة حيوان
عويلم ثنائيات التناظر
مملكة فرعية ثانويات الفم
شعبة حبليات
شعيبة فقاريات
شعبة فرعية فكيات
عمارة رباعيات أطراف
طائفة ثدييات
طويئفة وحشيات
صُنيف فرعي مشيميات
رتبة ضخمة وحشيات شمالية
رتبة عليا لوراسيات
رتبة مزدوجات الأصابع
فصيلة بقريات
فُصيلة أبقار
جنس بقر
الاسم العلمي
Bos mutus
فترة الحمل258 يوم