الإكتئاب و مخاطره على الصحة -

Oussama.GF

Oussama.GF

.: مهندس بتروكيمياء :.
صُنّآع آلمُحْتَوَى

سلام عليكم اهل اللمة
نشاله بخير والعافية
اردت ان أشاركم موضوع جدا مهم وهو الذي نعيشه هذه ايام وهو مرض إكتاب
نلاحظ كثيرا من يعانون المرض فقد رغبة في شهية و الاحساس لكل ما كان يشتهيه من قبل بل لا يجد اي طعم او لذة لأي شيء في الدنيا
يوجد على اقل فرد من اسرنا قد مرى بهذه الحالة
فأردت ان نجد الحلول لهذه المشكل الذي يعاني منه الشخص المكتئب ربما ينفعنا ذات اليوم

اسئلتي كالاتي :

-1 -أعراض الاكتئاب وعلاماته عديدة ماهي؟

-2-هل الاكتئاب يؤثر على المصاب بأمراض مزمنة كيف ذألك؟

-3 -هل التوتر المزمن يمكن أن يسبب الاكتئاب؟

4 -هل تتغير صورة الاكتئاب باختلاف العمر ؟

5 -ما هي أنواع العلاجات النفسية المؤثرة في علاج الاكتئاب ؟
 
توقيع Oussama.GF
ويتفاقم الاكتئاب غالبًا في حالة إهمال علاجه، مما يؤدي إلى مشكلات انفعالية وسلوكية وصحية والتي تؤثر على كل مجالات الحياة. وتتضمن المضاعفات المقترنة بالاكتئاب ما يلي: زيادة الوزن أو السمنة والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب أو الداء السكري الألم أو المرض
جزيت خيرا على طرحك القيمة و مازالت لي رجعة إن شاء الله
 
الاكتئاب ماشي مجرد تعب نفسي يروح كي يبدل الواحد الجو
هو حالة وين الإنسان يحس الدنيا ضاقت عليه و كل شيء يولي بلا معنى و حتى الأمور اللي كان يحبها ما توليش تفرحو يقدر يكون نتيجة ضغوطات ولا مشاكل ولا حتى بلا سبب واضح
بصح تأثيرو قوي على الحياة اليومية .....
الواحد كي يحس بروحو داخل في هاد الحالة لازم ما يبقاش وحدو و يحاول يهدر مع ناس يثيق فيهم و يخمم في حلول صغيرة
و حتى يطلب مساعدة إذا حس بلي الأمور زادت عليه
أهم حاجة هي ما يخليش الأفكار السلبية تحكم عليه لأن دايما كاين طريق للخروج من الظلام

مشكور أخي على هذا الموضوع الذي إنتشر بكثرة في مجتمعنا
.......
 
السلام عليكم ورحمة الله

مميز ما تطرقتم إليه أخ اسامة
الاكتئاب ليس مجرد حالة عابرة كما يظن البعض ..
وماهوش الحالة لي نعبرو عليها بجملة " راني مدبرس "
كي نكونو كارهين ولا تعبانين ولا حتى محبطين من فعل ما
هو اعمق من ذلك ..
صحا قولي وش هو الاكتئاب قبل ؟
هو مجموعة من الاعراض النفسية والجسدية
تؤثر سلبا على حياة الفرد .. توصل حتى لمحاولات الهروب من المنزل والانتـ/حـار !!
وش هوما الاعراض هذو !!
اخي اللماوي .. الاعراض بقدر ما أنها قليلة وما نلاحظوهاش
وايضا مانمدولهاش أهمية بقدر أنها خطيرة وفيها معاناة - عملاقة -
وباينة ماجاتش من عدم
الشخص المكتئب تلقاه ديما حزين ويحس بالفراغ في حياتو
ماعندوش الاهتمام ولا الشغف انو يمارس اي حاجة حتى لو كانت ممتعة
عندو ثاني تفكير سلبي بزاف تاع بزاف ويخمم في امور سوداوية وسلبية
يخمم في الموت ولا الانتـ/ـحـار وبزاف منهم مش خمو برك بل أقدمو على الفعل هذا
ومام يبدا يحس روحو ماهوش في المستوى ويهبط من قيمتو ويستصغر بزاف امكانياتو وقدراتو
نسموها Culpabilité و dévalorisation
من ناحية الاعراض الجسدية نلقاو فقدان للشهية والوزن ويعاني من الأرق
يعني ما يحب ياكل مايرقد وبزاف منهم ينوضو الصباح بكري في ساعات مبكرة جدا
حوالي 4-5 صباحا .. علاه هذا التوقيت ؟؟؟
لانو في بالو انو هذا التوقيت المناسب للانتـ/ـحـار
ماكاش ناس برا، الناس راقدين ماراحش يشوفوه
انسان بلخف يتعب ولا نقول ديما تعبان
تحكي معاه يقولك راني عيان راني كاره مارانيش حاس روحي مليح ..
كاين اعراض اخرى في الحالات الشديدة بزاف كيما تباطؤ الحركة وبعض الالام الجسدية

هو حالة مرضية شائعة خاصة في اوساط الشباب
هممم و ايضا في من يتراوح عمرهم بين 30 و 40 سنة
تقولي علاه ؟
لأنهم الاكثر عرضة للضغوطات والاشياء المسببة للقلق
كيما واش ؟
كيما العمل .. بزاف ناس مايلقاوش عمل ولا خدامين فجأة يحبسوهم
ويكون عندهم مسؤوليات
سواء عائلة يصرفو عليها ولا هو على روحو مش لاحق يلبي احتياجاتو
ولا اذا كان عامل / موظف يلقى ضغط من المدير تاعو
تطيح عليه لاشارج بزاف ويحس روحو مش قادر عليها وفي تسابق مع الزمن
المهم يعني هذي من بين الاسباب
اما عن الشباب والمراهقين الحالة أسوأ قليلا وصعبة التشخيص
لانو كاين بعض مشاكل المراهقة لي تكون في هذيك الفترة - Les troubles d'adolescence -
ومن بينهم الاكتئاب لي مايكونش مرضي غير اذا تفاقم وضعو

كون مانعالجوهش وش يصرا ؟؟
بزاف حاجات خطيرة
خطيرة بزاف تاع بزاف .. اهم حاجة فيهم هي الانتـ/ـحـار
راني نحكي عليه بزاف لانو ماهوش حاجة فايتة برك
وقاعد غير يزيد مع الوقت والاسباب تاعو تكون مخفية
زعما الانسان هذا مايفيقوش الناس بحالتو حتى ينهي حياتو في يوم من الأيام
المهم من بين الامور لي قادرين يصراو ثاني في حالة عدم العلاج بعض الأمراض المزمنة تتفاقم
كيما السكري وضغط الدم وتضعف ثاني المناعة ( السيد مايرقد ماياكل منين يجيب المناعة )
بلا ماننساو وسائل الهروب من هذا الشعور
ولي تجي ساهلة وطريق طوول يروحو ليها الناس
لي هي الإدمان - المخدرات والكحول - باه ينساو يهربو ويعيشو في عالم اخر بعيدا عن ضغوطهم

العلاج حسب الحالة وشدتها
والوقت لي اكتشفو فيه حالة صديقنا المكتئب ومدى تأثيرها على حياتو
نسموها حنا Bio-psycho-social
Bio = بالأدوية يوصفهم الطبيب Les antidépresseurs
Psycho = علاج نفسي، تصحيح الافكار السلبية + محاولة فهم الاسباب ونشوفولهم حل
Social = ندخلو الأسرة تاعو في الموضوع، نفهموهم حالتو وكيفاه يقدرو يعاونوه بلا مايزيدو عليه

وهذي هي
حالات كيما هذي لازم التعامل معاها يكون بحذر
لأنو قادر أي فكرة صغيرة تفيض الكأس وتوصل لأمور عملاقة صح صح
ومالازمش نتجاهلوها ولا نقللو من المعاناة النفسية تاع الناس حولنا
بزاف تفاصيل ممكن حنا مانشوفوهمش ولا مانمدولهمش أهمية
لكن ناس اخرين يعنولهم الكثير وقادر يخلوهم في صراع مع نفسهم
النفس البشرية والاحاسيس ماهيش حاجات مطلقة
ولا كيما تحس انت ولا تؤثر فيك حاجة رح تؤثر بنفس الطريقة على شخص آخر


شكرا على الموضوع القيم
استمتعت وانا اشارك مع أعرفه عنه
ماهيش حاجة بسيطة
ولا نقدرو نمرو عليها بلا ما تستوقفنا

تحية طيبة
 
توقيع لمعانُ الأحداق
قال إلياس:
ويتفاقم الاكتئاب غالبًا في حالة إهمال علاجه، مما يؤدي إلى مشكلات انفعالية وسلوكية وصحية والتي تؤثر على كل مجالات الحياة. وتتضمن المضاعفات المقترنة بالاكتئاب ما يلي: زيادة الوزن أو السمنة والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب أو الداء السكري الألم أو المرض
جزيت خيرا على طرحك القيمة و مازالت لي رجعة إن شاء الله
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نعم لاحضت ذالك كثيرا في أشخاص التي تمر بها يجب على طرف الاخر مساعدة شخص مصاب لتخلص منه
بارك الله فيك اخي
 
توقيع Oussama.GF
قال ام أمينة:
الاكتئاب ماشي مجرد تعب نفسي يروح كي يبدل الواحد الجو
هو حالة وين الإنسان يحس الدنيا ضاقت عليه و كل شيء يولي بلا معنى و حتى الأمور اللي كان يحبها ما توليش تفرحو يقدر يكون نتيجة ضغوطات ولا مشاكل ولا حتى بلا سبب واضح
بصح تأثيرو قوي على الحياة اليومية .....
الواحد كي يحس بروحو داخل في هاد الحالة لازم ما يبقاش وحدو و يحاول يهدر مع ناس يثيق فيهم و يخمم في حلول صغيرة
و حتى يطلب مساعدة إذا حس بلي الأمور زادت عليه
أهم حاجة هي ما يخليش الأفكار السلبية تحكم عليه لأن دايما كاين طريق للخروج من الظلام

مشكور أخي على هذا الموضوع الذي إنتشر بكثرة في مجتمعنا
.......
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نعم انا اتفق معك اظن ايضا الانسان المصاب بالإكتئاب يجب عليه التقرب الا الله عزوجل فالمهما كان الانسان وجد من يساعده في تفكك من ضغوطات او الترفيه عنه لن يكون راضي فيجب التقرب الى الله بطاعة والعبادة وشكوى لله عزوجل
بارك الله فيك اختي على مرورك شرفتنا
 
توقيع Oussama.GF
قال لمعانُ الأحداق:
السلام عليكم ورحمة الله

مميز ما تطرقتم إليه أخ اسامة
الاكتئاب ليس مجرد حالة عابرة كما يظن البعض ..
وماهوش الحالة لي نعبرو عليها بجملة " راني مدبرس "
كي نكونو كارهين ولا تعبانين ولا حتى محبطين من فعل ما
هو اعمق من ذلك ..
صحا قولي وش هو الاكتئاب قبل ؟
هو مجموعة من الاعراض النفسية والجسدية
تؤثر سلبا على حياة الفرد .. توصل حتى لمحاولات الهروب من المنزل والانتـ/حـار !!
وش هوما الاعراض هذو !!
اخي اللماوي .. الاعراض بقدر ما أنها قليلة وما نلاحظوهاش
وايضا مانمدولهاش أهمية بقدر أنها خطيرة وفيها معاناة - عملاقة -
وباينة ماجاتش من عدم
الشخص المكتئب تلقاه ديما حزين ويحس بالفراغ في حياتو
ماعندوش الاهتمام ولا الشغف انو يمارس اي حاجة حتى لو كانت ممتعة
عندو ثاني تفكير سلبي بزاف تاع بزاف ويخمم في امور سوداوية وسلبية
يخمم في الموت ولا الانتـ/ـحـار وبزاف منهم مش خمو برك بل أقدمو على الفعل هذا
ومام يبدا يحس روحو ماهوش في المستوى ويهبط من قيمتو ويستصغر بزاف امكانياتو وقدراتو
نسموها Culpabilité و dévalorisation
من ناحية الاعراض الجسدية نلقاو فقدان للشهية والوزن ويعاني من الأرق
يعني ما يحب ياكل مايرقد وبزاف منهم ينوضو الصباح بكري في ساعات مبكرة جدا
حوالي 4-5 صباحا .. علاه هذا التوقيت ؟؟؟
لانو في بالو انو هذا التوقيت المناسب للانتـ/ـحـار
ماكاش ناس برا، الناس راقدين ماراحش يشوفوه
انسان بلخف يتعب ولا نقول ديما تعبان
تحكي معاه يقولك راني عيان راني كاره مارانيش حاس روحي مليح ..
كاين اعراض اخرى في الحالات الشديدة بزاف كيما تباطؤ الحركة وبعض الالام الجسدية

هو حالة مرضية شائعة خاصة في اوساط الشباب
هممم و ايضا في من يتراوح عمرهم بين 30 و 40 سنة
تقولي علاه ؟
لأنهم الاكثر عرضة للضغوطات والاشياء المسببة للقلق
كيما واش ؟
كيما العمل .. بزاف ناس مايلقاوش عمل ولا خدامين فجأة يحبسوهم
ويكون عندهم مسؤوليات
سواء عائلة يصرفو عليها ولا هو على روحو مش لاحق يلبي احتياجاتو
ولا اذا كان عامل / موظف يلقى ضغط من المدير تاعو
تطيح عليه لاشارج بزاف ويحس روحو مش قادر عليها وفي تسابق مع الزمن
المهم يعني هذي من بين الاسباب
اما عن الشباب والمراهقين الحالة أسوأ قليلا وصعبة التشخيص
لانو كاين بعض مشاكل المراهقة لي تكون في هذيك الفترة - Les troubles d'adolescence -
ومن بينهم الاكتئاب لي مايكونش مرضي غير اذا تفاقم وضعو

كون مانعالجوهش وش يصرا ؟؟
بزاف حاجات خطيرة
خطيرة بزاف تاع بزاف .. اهم حاجة فيهم هي الانتـ/ـحـار
راني نحكي عليه بزاف لانو ماهوش حاجة فايتة برك
وقاعد غير يزيد مع الوقت والاسباب تاعو تكون مخفية
زعما الانسان هذا مايفيقوش الناس بحالتو حتى ينهي حياتو في يوم من الأيام
المهم من بين الامور لي قادرين يصراو ثاني في حالة عدم العلاج بعض الأمراض المزمنة تتفاقم
كيما السكري وضغط الدم وتضعف ثاني المناعة ( السيد مايرقد ماياكل منين يجيب المناعة )
بلا ماننساو وسائل الهروب من هذا الشعور
ولي تجي ساهلة وطريق طوول يروحو ليها الناس
لي هي الإدمان - المخدرات والكحول - باه ينساو يهربو ويعيشو في عالم اخر بعيدا عن ضغوطهم

العلاج حسب الحالة وشدتها
والوقت لي اكتشفو فيه حالة صديقنا المكتئب ومدى تأثيرها على حياتو
نسموها حنا Bio-psycho-social
Bio = بالأدوية يوصفهم الطبيب Les antidépresseurs
Psycho = علاج نفسي، تصحيح الافكار السلبية + محاولة فهم الاسباب ونشوفولهم حل
Social = ندخلو الأسرة تاعو في الموضوع، نفهموهم حالتو وكيفاه يقدرو يعاونوه بلا مايزيدو عليه

وهذي هي
حالات كيما هذي لازم التعامل معاها يكون بحذر
لأنو قادر أي فكرة صغيرة تفيض الكأس وتوصل لأمور عملاقة صح صح
ومالازمش نتجاهلوها ولا نقللو من المعاناة النفسية تاع الناس حولنا
بزاف تفاصيل ممكن حنا مانشوفوهمش ولا مانمدولهمش أهمية
لكن ناس اخرين يعنولهم الكثير وقادر يخلوهم في صراع مع نفسهم
النفس البشرية والاحاسيس ماهيش حاجات مطلقة
ولا كيما تحس انت ولا تؤثر فيك حاجة رح تؤثر بنفس الطريقة على شخص آخر


شكرا على الموضوع القيم
استمتعت وانا اشارك مع أعرفه عنه
ماهيش حاجة بسيطة
ولا نقدرو نمرو عليها بلا ما تستوقفنا

تحية طيبة
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يعطيك الصحة اختي ذكرتي كلش بالتفصيل

حبيت نضييف لك أنو الانسان المصاب بالأكتائب لازم عليه يتقرب ربي بصح مش هو لأنو راه في مرحلة الضعف لي ميحس بوالو ويشك

في روحوا وقدراتو وقادر يؤدي بيه الى ترك دين تاعه ميعرفش صلاحوا كيما نقولوا

هنا يجي الدور شخص لعزيز عليه يسعادوا من نحاية رشد وعودة الى طريق ربي يولي يصلي ويحب يشتكي الى الله والله ماتوجد الحل

لمشاكلنا وهي شكوة الى الله عزوجل ربي يسرنا الامرنا

بالنسبة ايضا توجد فئة مراهقين صغار نحكي على فئة عمريةمن 17 سنة واهبط هدي الفئة خطيرة جدا عليها المرض اول شيئ يفكر

فيه الانتحار ميفكرش يجد حل لمشكلة لي وقع فيها واسبابها هي نظن حالة العائلية لي راه فيها سواء الوالدين مطلقين او صعوبة

المعيشة لأنو فئة هذه معظم مشاكله تكمن في هدا المحور خلاف ذالك معندوش مشاكل ربما مشاكل دراسية عدم تفوقه فقط .

فئة مراهقين في بداية مشورها لا تحمل هم الدنيا الا حالات الخاصة لي يكون والديه متوفين وهو يكون رب الاسرة

ونظن متضررين الاكثر هم مراهقين وشباب لأنهم ميفكروش في الحلول لم يسبق لديه خبرة في هذا المرض


اما الكبار يحاول يلقا الحل قبل وقوع في هذا المرض

بارك الله فيك ختي شرفتينا
 
توقيع Oussama.GF
قال Oussama.GF:
يعطيك الصحة اختي ذكرتي كلش بالتفصيل

حبيت نضييف لك أنو الانسان المصاب بالأكتائب لازم عليه يتقرب ربي بصح مش هو لأنو راه في مرحلة الضعف لي ميحس بوالو ويشك

في روحوا وقدراتو وقادر يؤدي بيه الى ترك دين تاعه ميعرفش صلاحوا كيما نقولوا

هنا يجي الدور شخص لعزيز عليه يسعادوا من نحاية رشد وعودة الى طريق ربي يولي يصلي ويحب يشتكي الى الله والله ماتوجد الحل

لمشاكلنا وهي شكوة الى الله عزوجل ربي يسرنا الامرنا
إضغط للتوسيع...
العودة إلى الله مافيهاش نقاش
حتى الانسان لما يكون " بخير " لا تشوبه شائبة
لازم عليه يتقرب من ربي و يشكرو على النعم لي عندو
الدين في كفة لوحده
ورانا ناس مومنين ومانغفلوش على هذا الجانب
لكن كي نحكو على الاكتئاب كمرض نفسي لازملو تدخل طبي
- الأخذ بالأسباب -
مثل أي مرض عضوي آخر
واحد مثلا عندو - كتلة ما - داخل جسمو
مانقولوش تقرب برك من ربي ضرك تروح وحدها
اي باينة لازملو عملية جراحية ويتم استئصالها باه يرتاح
أمر التقرب راه حاجة واضحة ومفروغ منها
والأخذ بالأسباب والعلاج لازمين ثاني
- الأمراض النفسية ماهيش ديما تاع رُقية - ^^
قال Oussama.GF:

بالنسبة ايضا توجد فئة مراهقين صغار نحكي على فئة عمريةمن 17 سنة واهبط هدي الفئة خطيرة جدا عليها المرض اول شيئ يفكر

فيه الانتحار ميفكرش يجد حل لمشكلة لي وقع فيها واسبابها هي نظن حالة العائلية لي راه فيها سواء الوالدين مطلقين او صعوبة

المعيشة لأنو فئة هذه معظم مشاكله تكمن في هدا المحور خلاف ذالك معندوش مشاكل ربما مشاكل دراسية عدم تفوقه فقط .
إضغط للتوسيع...
بالضبط، بارك الله فيك
فئة المراهقين والشباب رغم انو الاسباب عندهم تكون واضحة
( ضغوط في المنزل، مشاكل عائلية .. )
الدراسة اذا كانت السبب ماراحش تكون سبب مباشر
زعما كي مايديش مليح العلامات يعيطو عليه دارهم ويزعفو منو
وفي هذي الفترة الانسان يكون بزاف حساس
وفيها des troubles كون ماننظروش ليها ولا كيما قلت مايكونش ايمانو قوي يروح فيها
لهذا حالة الاكتئاب في الفترة هذي يكونو تداعياتها خطيرة
توصل للتفكير في الهروب من الواقع وبزاف منهم يلقاو الحل في الإدمان
وهذي هي أصلا الفئة المستهدفة من طرف المروجين والبائعين
بلا مانحكي على حالات الانتـ/ـحار والشعور بالنقص...
الواحد لازم يتبع ابناؤو ويوفرلهم البيئة المناسبة ويمدلهم القاعدة لي لازم تبنى عليها حياتهم
هكا كي يخرجو للمجتمع مايخافش عليهم، او بالأحرى مايكونش مقلق عليهم بزاف
لانو علابالو المبادئ لي غرسها فيهم
( تغيضك وش رانا نشوفو حاليا اطفال وشباب ملي يكونو صغار يخرجو ديركت للشارع
ويتلقاو تربية غريبة لي تخلي مختلف الآفات تنتشر )
راهي مسؤولية عمر وحياة قبل ماتكون مجرد تربية اخلاقية
قال Oussama.GF:

فئة مراهقين في بداية مشورها لا تحمل هم الدنيا الا حالات الخاصة لي يكون والديه متوفين وهو يكون رب الاسرة

ونظن متضررين الاكثر هم مراهقين وشباب لأنهم ميفكروش في الحلول لم يسبق لديه خبرة في هذا المرض


اما الكبار يحاول يلقا الحل قبل وقوع في هذا المرض
إضغط للتوسيع...
اليتيم فجأة يلقى روحو مسؤول وفي ضغوطات
وزيد المجتمع لا يرحم
بعض الناس ربي يهديهم كي يلقاوه مغلوب على امره يحرثو عليه
يعني يزيدو عليه
وهو في هذاك العمر يتأثر
وينعكس على نفسيتو وطريقة تفكيرو
في النهاية تلقاه ضحية لناس مراض مش هو المريض
وبالحديث عن الكبار .. للأسف بزاف منهم يجيهم اكتئاب وحتى هوما تلقاهم يروحو لطريق خاطية
حتى في سن 50-65 تسمع بيه انتـ/ـحر لانو ماقدرش يعيش وداخلو بزاف صراعات
الحوار معاهم ومحاولة اخراجهم من القوقعة لي راهم فيهم
النقاش، محاولة معرفة التفاصيل، ومنحهم المساحة الكافية للتعبير
خاصة على المشاعر والاحاسيس لانها تلعب دور اذا تراكمت وكانت سلبية
هكا يفرغ الطاقة لي عندو وينقص ضغط على عقلو
ماتدري ممكن غير باستماعك الجيد واهتمامك قادر تنقذ روح
بزاف يديرو حد لحياتهم لانهم مالقاوش واحد يحكولو ويفهمهم
قال Oussama.GF:

بارك الله فيك ختي شرفتينا
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وفيكم بارك الله
شكرا على التعقيب
 
توقيع لمعانُ الأحداق
قال لمعانُ الأحداق:
العودة إلى الله مافيهاش نقاش
حتى الانسان لما يكون " بخير " لا تشوبه شائبة
لازم عليه يتقرب من ربي و يشكرو على النعم لي عندو
الدين في كفة لوحده
ورانا ناس مومنين ومانغفلوش على هذا الجانب
لكن كي نحكو على الاكتئاب كمرض نفسي لازملو تدخل طبي
- الأخذ بالأسباب -
مثل أي مرض عضوي آخر
واحد مثلا عندو - كتلة ما - داخل جسمو
مانقولوش تقرب برك من ربي ضرك تروح وحدها
اي باينة لازملو عملية جراحية ويتم استئصالها باه يرتاح
أمر التقرب راه حاجة واضحة ومفروغ منها
والأخذ بالأسباب والعلاج لازمين ثاني
- الأمراض النفسية ماهيش ديما تاع رُقية - ^^
إضغط للتوسيع...
نعم يعتبر كأي مرض يحتاج الطبيب نفسي ومن افضل اقارب مقربين لشخص مريض يكونوا حاضرين لإستماع لما يخبر الطبيب
قال لمعانُ الأحداق:
بالضبط، بارك الله فيك
فئة المراهقين والشباب رغم انو الاسباب عندهم تكون واضحة
( ضغوط في المنزل، مشاكل عائلية .. )
الدراسة اذا كانت السبب ماراحش تكون سبب مباشر
زعما كي مايديش مليح العلامات يعيطو عليه دارهم ويزعفو منو
وفي هذي الفترة الانسان يكون بزاف حساس
وفيها des troubles كون ماننظروش ليها ولا كيما قلت مايكونش ايمانو قوي يروح فيها
لهذا حالة الاكتئاب في الفترة هذي يكونو تداعياتها خطيرة
توصل للتفكير في الهروب من الواقع وبزاف منهم يلقاو الحل في الإدمان
وهذي هي أصلا الفئة المستهدفة من طرف المروجين والبائعين
بلا مانحكي على حالات الانتـ/ـحار والشعور بالنقص...
الواحد لازم يتبع ابناؤو ويوفرلهم البيئة المناسبة ويمدلهم القاعدة لي لازم تبنى عليها حياتهم
هكا كي يخرجو للمجتمع مايخافش عليهم، او بالأحرى مايكونش مقلق عليهم بزاف
لانو علابالو المبادئ لي غرسها فيهم
( تغيضك وش رانا نشوفو حاليا اطفال وشباب ملي يكونو صغار يخرجو ديركت للشارع
ويتلقاو تربية غريبة لي تخلي مختلف الآفات تنتشر )
راهي مسؤولية عمر وحياة قبل ماتكون مجرد تربية اخلاقية
إضغط للتوسيع...
كلامك يقدر ينقسم نصفين
نصف خاص بالمراهقين لي ظروفهم معيشية قاسية يكون معندوهش والدين هكذاك نظن مراحش يتعرض كثيرا للمرض لأنو حاب يكافح ويدير حاجة مليحة في حياتوا باه يغيرها
اما صنف اخر يكون لابس عليه في ظروف معيشة نورمال فقط مشاكل والدين او مشاكل دراسة مهيش لي تخلي انك تنجذب يرجع هذا الى الاباء يكون حرصين على تربية ومراقبة ابناء باه ميدخلوش في الادمان والله رانا نشوفوا عجب ظاهرة جديدة ايام هذي اولاد يتعاطون دواء دوليبران منهم من تعرض للموت مباشر لتناوله كمية كبيرة
قال لمعانُ الأحداق:
اليتيم فجأة يلقى روحو مسؤول وفي ضغوطات
وزيد المجتمع لا يرحم
بعض الناس ربي يهديهم كي يلقاوه مغلوب على امره يحرثو عليه
يعني يزيدو عليه
وهو في هذاك العمر يتأثر
وينعكس على نفسيتو وطريقة تفكيرو
في النهاية تلقاه ضحية لناس مراض مش هو المريض
وبالحديث عن الكبار .. للأسف بزاف منهم يجيهم اكتئاب وحتى هوما تلقاهم يروحو لطريق خاطية
حتى في سن 50-65 تسمع بيه انتـ/ـحر لانو ماقدرش يعيش وداخلو بزاف صراعات
الحوار معاهم ومحاولة اخراجهم من القوقعة لي راهم فيهم
النقاش، محاولة معرفة التفاصيل، ومنحهم المساحة الكافية للتعبير
خاصة على المشاعر والاحاسيس لانها تلعب دور اذا تراكمت وكانت سلبية
هكا يفرغ الطاقة لي عندو وينقص ضغط على عقلو
ماتدري ممكن غير باستماعك الجيد واهتمامك قادر تنقذ روح
بزاف يديرو حد لحياتهم لانهم مالقاوش واحد يحكولو ويفهمهم
إضغط للتوسيع...
فئة الكبار ملاحضتهاش بزااف في مجتمعنا الجزائري نحكي
راهم فاتوا على مرحلة ثورة ومبعد مرحلة الار.هاب منهم من فقد عقله ومن من صبر
بصح فئة هذي تلقاهم صابرين دائما لأنهم عندهم خبرة في حياة
او لي تعرض بالمرض نظن اما فقد شريك حياته زوجة او صديقه او اخيه يحس بالحنين الى ماضي
 
توقيع Oussama.GF

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