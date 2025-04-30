الإكتئاب و مخاطره على الصحة

Oussama.GF
.: مهندس بتروكيمياء :.
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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- تاريخ التسجيل
- 5 مارس 2015
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- الحالة الإجتماعية
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- الجنس
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سلام عليكم اهل اللمة
نشاله بخير والعافية
اردت ان أشاركم موضوع جدا مهم وهو الذي نعيشه هذه ايام وهو مرض إكتاب
نلاحظ كثيرا من يعانون المرض فقد رغبة في شهية و الاحساس لكل ما كان يشتهيه من قبل بل لا يجد اي طعم او لذة لأي شيء في الدنيا
يوجد على اقل فرد من اسرنا قد مرى بهذه الحالة
فأردت ان نجد الحلول لهذه المشكل الذي يعاني منه الشخص المكتئب ربما ينفعنا ذات اليوم
اسئلتي كالاتي :
-1 -أعراض الاكتئاب وعلاماته عديدة ماهي؟
-2-هل الاكتئاب يؤثر على المصاب بأمراض مزمنة كيف ذألك؟
-3 -هل التوتر المزمن يمكن أن يسبب الاكتئاب؟
4 -هل تتغير صورة الاكتئاب باختلاف العمر ؟
5 -ما هي أنواع العلاجات النفسية المؤثرة في علاج الاكتئاب ؟