الإكتئاب و مخاطره على الصحة

السلام عليكم ورحمة الله



مميز ما تطرقتم إليه أخ اسامة

الاكتئاب ليس مجرد حالة عابرة كما يظن البعض ..

وماهوش الحالة لي نعبرو عليها بجملة " راني مدبرس "

كي نكونو كارهين ولا تعبانين ولا حتى محبطين من فعل ما

هو اعمق من ذلك ..

صحا قولي وش هو الاكتئاب قبل ؟

هو مجموعة من الاعراض النفسية والجسدية

تؤثر سلبا على حياة الفرد .. توصل حتى لمحاولات الهروب من المنزل والانتـ/حـار !!

وش هوما الاعراض هذو !!

اخي اللماوي .. الاعراض بقدر ما أنها قليلة وما نلاحظوهاش

وايضا مانمدولهاش أهمية بقدر أنها خطيرة وفيها معاناة - عملاقة -

وباينة ماجاتش من عدم

الشخص المكتئب تلقاه ديما حزين ويحس بالفراغ في حياتو

ماعندوش الاهتمام ولا الشغف انو يمارس اي حاجة حتى لو كانت ممتعة

عندو ثاني تفكير سلبي بزاف تاع بزاف ويخمم في امور سوداوية وسلبية

يخمم في الموت ولا الانتـ/ـحـار وبزاف منهم مش خمو برك بل أقدمو على الفعل هذا

ومام يبدا يحس روحو ماهوش في المستوى ويهبط من قيمتو ويستصغر بزاف امكانياتو وقدراتو

نسموها Culpabilité و dévalorisation

من ناحية الاعراض الجسدية نلقاو فقدان للشهية والوزن ويعاني من الأرق

يعني ما يحب ياكل مايرقد وبزاف منهم ينوضو الصباح بكري في ساعات مبكرة جدا

حوالي 4-5 صباحا .. علاه هذا التوقيت ؟؟؟

لانو في بالو انو هذا التوقيت المناسب للانتـ/ـحـار

ماكاش ناس برا، الناس راقدين ماراحش يشوفوه

انسان بلخف يتعب ولا نقول ديما تعبان

تحكي معاه يقولك راني عيان راني كاره مارانيش حاس روحي مليح ..

كاين اعراض اخرى في الحالات الشديدة بزاف كيما تباطؤ الحركة وبعض الالام الجسدية



هو حالة مرضية شائعة خاصة في اوساط الشباب

هممم و ايضا في من يتراوح عمرهم بين 30 و 40 سنة

تقولي علاه ؟

لأنهم الاكثر عرضة للضغوطات والاشياء المسببة للقلق

كيما واش ؟

كيما العمل .. بزاف ناس مايلقاوش عمل ولا خدامين فجأة يحبسوهم

ويكون عندهم مسؤوليات

سواء عائلة يصرفو عليها ولا هو على روحو مش لاحق يلبي احتياجاتو

ولا اذا كان عامل / موظف يلقى ضغط من المدير تاعو

تطيح عليه لاشارج بزاف ويحس روحو مش قادر عليها وفي تسابق مع الزمن

المهم يعني هذي من بين الاسباب

اما عن الشباب والمراهقين الحالة أسوأ قليلا و صعبة التشخيص

لانو كاين بعض مشاكل المراهقة لي تكون في هذيك الفترة - Les troubles d'adolescence -

ومن بينهم الاكتئاب لي مايكونش مرضي غير اذا تفاقم وضعو



كون مانعالجوهش وش يصرا ؟؟

بزاف حاجات خطيرة

خطيرة بزاف تاع بزاف .. اهم حاجة فيهم هي الانتـ/ـحـار

راني نحكي عليه بزاف لانو ماهوش حاجة فايتة برك

وقاعد غير يزيد مع الوقت والاسباب تاعو تكون مخفية

زعما الانسان هذا مايفيقوش الناس بحالتو حتى ينهي حياتو في يوم من الأيام

المهم من بين الامور لي قادرين يصراو ثاني في حالة عدم العلاج بعض الأمراض المزمنة تتفاقم

كيما السكري وضغط الدم و تضعف ثاني المناعة ( السيد مايرقد ماياكل منين يجيب المناعة )

بلا ماننساو وسائل الهروب من هذا الشعور

ولي تجي ساهلة وطريق طوول يروحو ليها الناس

لي هي الإدمان - المخدرات والكحول - باه ينساو يهربو ويعيشو في عالم اخر بعيدا عن ضغوطهم



العلاج حسب الحالة وشدتها

والوقت لي اكتشفو فيه حالة صديقنا المكتئب ومدى تأثيرها على حياتو

نسموها حنا Bio-psycho-social

Bio = بالأدوية يوصفهم الطبيب Les antidépresseur s

Psycho = علاج نفسي، تصحيح الافكار السلبية + محاولة فهم الاسباب ونشوفولهم حل

Social = ندخلو الأسرة تاعو في الموضوع، نفهموهم حالتو و كيفاه يقدرو يعاونوه بلا مايزيدو عليه



وهذي هي

حالات كيما هذي لازم التعامل معاها يكون بحذر

لأنو قادر أي فكرة صغيرة تفيض الكأس وتوصل لأمور عملاقة صح صح

و مالازمش نتجاهلوها ولا نقللو من المعاناة النفسية تاع الناس حولنا

بزاف تفاصيل ممكن حنا مانشوفوهمش ولا مانمدولهمش أهمية

لكن ناس اخرين يعنولهم الكثير وقادر يخلوهم في صراع مع نفسهم

النفس البشرية والاحاسيس ماهيش حاجات مطلقة

ولا كيما تحس انت ولا تؤثر فيك حاجة رح تؤثر بنفس الطريقة على شخص آخر





شكرا على الموضوع القيم

استمتعت وانا اشارك مع أعرفه عنه

ماهيش حاجة بسيطة

ولا نقدرو نمرو عليها بلا ما تستوقفنا

