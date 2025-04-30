تحرش النســـاء بالرجال(ناقش و كبِس)

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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الجوائز 6.1K
- تاريخ التسجيل
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 17,920
- الحلول المقدمة
- 3
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
حياكم الله احبتنا في اللمة الغالية
موضوع نقاشي تكبيسي بين جنود و ابطال جيش الامين
و في المقابل بعض المتعاونين مع ليليا الكحلوشة هههههه
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تعودنا و عهدنا ان التحرش يكون من الرجال على النساء
و بقيت هته الظاهرة تسيل الكثير من النقاشات في فهم اسبابها
و في التفكير في ايجاد حد لها او على الاقل التقليل منها و حصرها
الظاهرة مازالت لكنها اصبحت بفنون اخرى و طرائق جديدة
اليوم نعرض عليكم تحرشا لكنه من نوع جديد
او ظاهرة قديمة لكنها بقيت ضمن المكبوتات و ضمن المواضيع
التي لا تفتح للنقاش إلا نادرا
و هي ظاهرة تحرش النسـاء بالرجال
للنقاش
مدخل
أسبابها
خطورتها
تجاربكم او تجارب من هم حولكم
موضوع نقاشي تكبيسي بين جنود و ابطال جيش الامين
و في المقابل بعض المتعاونين مع ليليا الكحلوشة هههههه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعودنا و عهدنا ان التحرش يكون من الرجال على النساء
و بقيت هته الظاهرة تسيل الكثير من النقاشات في فهم اسبابها
و في التفكير في ايجاد حد لها او على الاقل التقليل منها و حصرها
الظاهرة مازالت لكنها اصبحت بفنون اخرى و طرائق جديدة
اليوم نعرض عليكم تحرشا لكنه من نوع جديد
او ظاهرة قديمة لكنها بقيت ضمن المكبوتات و ضمن المواضيع
التي لا تفتح للنقاش إلا نادرا
و هي ظاهرة تحرش النسـاء بالرجال
للنقاش
مدخل
أسبابها
خطورتها
تجاربكم او تجارب من هم حولكم