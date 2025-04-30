تحرش النســـاء بالرجال(ناقش و كبِس)

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
حياكم الله احبتنا في اللمة الغالية
موضوع نقاشي تكبيسي بين جنود و ابطال جيش الامين
و في المقابل بعض المتعاونين مع ليليا الكحلوشة هههههه


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تعودنا و عهدنا ان التحرش يكون من الرجال على النساء
و بقيت هته الظاهرة تسيل الكثير من النقاشات في فهم اسبابها
و في التفكير في ايجاد حد لها او على الاقل التقليل منها و حصرها
الظاهرة مازالت لكنها اصبحت بفنون اخرى و طرائق جديدة

اليوم نعرض عليكم تحرشا لكنه من نوع جديد
او ظاهرة قديمة لكنها بقيت ضمن المكبوتات و ضمن المواضيع
التي لا تفتح للنقاش إلا نادرا
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و هي ظاهرة تحرش النسـاء بالرجال
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للنقاش
مدخل
أسبابها
خطورتها
تجاربكم او تجارب من هم حولكم
 
توقيع الامين محمد
السلام عليكم
قالك متعاونين مع ليليا ويااا كي راه يخلط فيا

ايا جيش ليليا وبن راكم يا نساااا المنتدى قالك انز ظاهرة تحرش النساء بالرجال احوجي مهند هنا عمار كسوفي واحنا نا علاباناش الزين فتاك خليني نضيعش مجهودي ضرك نخليه لل 9
ايا جيش ليليا من بنات حواء حتى رلايبها معليش بلاك يجو معنا من بني جنسهم
تكبيس وىود سبوعا ارانب كلش مقبول
وجد روحك يا كحلوش
 
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توقيع الامين محمد
انا راح نلوم الرجل اكثر
و اعتقد ان شخصية الرجل و الكاريزما تاعه لهما دور كبير
و اعتقد ان الرجل عندما يتميع و يتخنث يخلي المرأة الجريئة او
المرأة التي عندها الاستعداد للتحرش تتحرش به
لأن الرجل لما يكون شخصية رجولية معتدلة راح يخلي المرأة تحترمه

اذن الخلل في الرجل
لي عودة في انتظار مروركم
 
توقيع الامين محمد
واحنا واش نديرو ذوكا 🤔🤔🤔 مافهمتش الموضوع مليح
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توقيع ♡كارينا♡
شاركوا النقاش بشكل عادي اخواني
بعدين نشوفو امر التكبيس ههههههه
 
توقيع الامين محمد
تحرش النساء في بالرجال ظاهرة دخيلة على مجتمعنا ونسبتها قليلة لو مقارنتها يتحرش الرجال بالنساء وأسبابها هي:
بالنسبة للمرأة المتزوجة عدم اهتمام زوجها بها أو يعيش بعيدا عنها ولا يعود الا بعد مدة طويلة
ثانيا :
في ظل الظروف التي نعيشها وخاصة الفقر يجعل تلجأ إلى ذلك
ثالثا :
ما نعيشه اليوم من تطور يجعل المرأة خاصة الجامعية تحتاج الى ايفون وعطر ولباس
اخيرا كل من المرأة والرجل مسؤولان على ذلك لضعف شخصيتهم
 
أصبحنا نشوفها ظاهرة بالكثرة في مجموعة وأصبح شيئ عادي حتى وأحوال ان تنصح أو تنهي عنه يقلك وش دخلك
محير الأمر مشكل انوا أيضا جيل جديد كابر على عقلية هذه
 
توقيع Oussama.GF
قال ♡كارينا♡:
واحنا واش نديرو ذوكا 🤔🤔🤔 مافهمتش الموضوع مليح
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هاكا كبسي
مدي رايك معاه والا معايا قااك نيا يتحرشو بتارجال كل ما يقولو رجال كلام ردو عليهم صحا بلاكو تبخصو بيا
 
توقيع ليليا مرام
قال الامين محمد:
انا راح نلوم الرجل اكثر
و اعتقد ان شخصية الرجل و الكاريزما تاعه لهما دور كبير
و اعتقد ان الرجل عندما يتميع و يتخنث يخلي المرأة الجريئة او
المرأة التي عندها الاستعداد للتحرش تتحرش به
لأن الرجل لما يكون شخصية رجولية معتدلة راح يخلي المرأة تحترمه

اذن الخلل في الرجل
لي عودة في انتظار مروركم
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السلام عليكم يا اخانا كريم وهاني ىجيتك
لو خليت المةضوع فقسم واش راك تهدر نعرفش نعبر بالفصحى هنا يليق نبرد جنوني
المهيم انت قلت انو ظاهرة بالدرجة اولى سببها الرجل نروحو بالعقل حسب هدرتك
وقلت من جهة انو تخنث رجال خلى نساء يتحرشو بيهم هههه ضحكتني تناقض كبير اولا يا سي الامين راجل من يتخنث واضح جدا انو بتبع فئة من امثاله حنا نبانولو خوتاته ههه ثاني امر المرا ما تتحرشش بالمخنث عالعكس المرا يجذبها راجل لي عنده كريزما محترم واثق من نفسه فئة من بنات صغار يبغو الزين يحبو راجل بوقوص يسمى انت بوكرش غي ما تطمعش ههه
يعني كاول نقاش راك غالط مش مختثين لي يجذبو المرا هذا وراح نحكو عالنسا لي بتحرشو والاسباب خلي اخوات يدخلو ونكملو نقاش
 
آخر تعديل:
توقيع ليليا مرام
السلام عليكم
الاخ الامين طرح موضوع تحرش النساء بالرجال ..لاكون صريحة لن انكر وجود هاته الفئة للأسف لكن لنحدد انواع هاته النسوة
أولا المرأة ذات حياء ودين ونربية واخلاق لا تتحرش بالرجل مع انو التحرش انواع واشكال ايضا المرأة في الاسلام لو دعت نفسها على رجل قصد الزواج لبس عيب او حرام وانما حسب العرض فعندما تعرض مرأة نفسها للزواج لا يعني بالعامية اسمع ياو راك عاجبني تجي والا نجي 🙄🙄🙄 لكن هناك اسس ونوع رجل واجد وفريد من نوعه يستحق ان تعرض المرأة نفسها عليه
نرجع للتحرش لفظي والذي اظنه منعدم فاما ان تعاكس المرأة الرجل فهنا على دنيا السلام نتخيل مرا تقولو الزبن مخطوب والا يسنننى فالمكتوب😆😆😆😆 ياك امين واقيل قالوهالك عليها حرقت فقلبك
التحرش بالرجال يكون من فئة اعلنت انسحابها من فئة المرأة المحتشمة والمراة التي تنتظر الرجل يدق بابها لابغا يدق تاقة مهم عزة نفسها وكرامتها تمنعها احوجي راهم متزوجات وما يعاكسوش رجالهم احوجي ما بالك برا تعاكس راجل
واش رايكم انتم
 
آخر تعديل:
توقيع ليليا مرام
قال Oussama.GF:
أصبحنا نشوفها ظاهرة بالكثرة في مجموعة وأصبح شيئ عادي حتى وأحوال ان تنصح أو تنهي عنه يقلك وش دخلك
محير الأمر مشكل انوا أيضا جيل جديد كابر على عقلية هذه
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السلتم عليكم
يعني انت كبستلي هنا انت توافق انو المرأة مش هي سبب فالتحرش بل جماعة الكيراتين وليماسك كثر من نسا
 
توقيع ليليا مرام
قال ليليا مرام:
السلام عليكم
الاخ الامين طرح موضوع تحرش النساء بالرجال ..لاكون صريحة لن انكر وجود هاته الفئة للأسف لكن لنحدد انواع هاته النسوة
تولاىالمرأة ذات حياء ودين ونربية واخلاق لا تتحرش بالرجل مع انو التحرش انواع واشكال ايضا المرأة في الاسلام لو دعت نفسها على ىجل قصد الزوتج لبس عيب او حرام وانما حسب العرض فعنجما تعرض مرأة نفسها للزواج لا يعني بالعامية اسمع ياو راك عاجبني تجي والا نجي 🙄🙄🙄 لكن هناك اسس ونوع رجل واجد وفريد من نتعه يستحق ان تعرض المرأة نفسها عليه
نرجع للتحرش لفظي والذي اظنه منعدم فاما ان تعاكس المرأة الرجل فهنا على دنيا السلاط نتخيل مرا تقولو الزبن مخطوب والا يسنننى فالمكتةب😆😆😆😆 ياك امين واقيل قالوهالك عليها حرقت فقلبك
التحرش بالرجال يكون من فئة اعلنت انيحابها من فئة المرأة المحتشمة والمراة التي تنتظر الرجل يدق بابها لابغا يدق تاقة مخم عزة نفسها وكرامتها تمنعها احوجي راهم متزوجات وما يعاكسوش ىجالخم احوجي ما بالك برا تعاكس راجل
واش رايكم انتم
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ههههه و انا نقرا في تعليقك و قبل ما نكمل نتخيل في طفلة تقول لراجل الزين مخطوب ولا يستنى المكتوب، و تشوف واحد ملتحي تقولو زين و دين و رضاية الوالدين 😂😂😂..
نظن حالات شادة لي يعاكسو الرجال علنا و للان في محيطي ما سمعتش بيها ممكن يكون حديث جانبي مع زميلة تقولها شوفي هذاك الله يبارك ههه أما دون ذلك ما شفتش .
و كي قال الأخ الامين على المخنثين لي يعاكسوهم 😅😅 هاا تعاكس واحد تحول لجنسها أو يحاول أن يكون من جنسها ممكن اذا قال يعجبوهم جماعة الكيراتين و السيشوار و الماسكات ووو لي وجهو كي الطفلة بصح محافظ على البنية تاع رجل( نظن كاين فئة من بنات هذا الجيل يعجبوهم الاشكال هذو).
و عجبتيني كي قلتي متزوجات و مايعاكسوش ازواجهم هههه كاينة منها
 
توقيع سحائب الشوق
يقول الشيخ جاسم المطوع في الموضوع هناك سبع اسباب لتحرش النساء بالرجال و منها مايلي
وهذا النوع من التحرش هو الذي اشار اليه القرأن الكريم في قصة يوسف
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مع امرأة العزيز فهي تزينت وغلقت الابواب وقالت هيت لك ولكنه رفضها فهجمت عليه ومزقت قميصه من الخلف عندما هرب منها وكانت النتيجة دخوله السجن 11 سنة، وقد أشار النبي ﷺ إلى هذا النوع من النساء بقوله «ورجل دعته امراة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين» وهذا الرجل جزاؤه أن يستظل بظل الرحمن، ولاحظ كلمة ذات منصب فهو لم ينل المرتبة التي نالها يوم القيامة الا لانه لم يخف من منصبها، بل خاف من الله عز وجل.

وهناك احصائيات كثيرة تفيد تحرش النساء بالرجال ولكننا نكتفي بهذه فقط، ففي عام 2019 وصلت نسبة بلاغات التحرش المقدمة من الرجال في الولايات المتحدة حوالي 16,9% من إجمالي 7514 تهمة تحرش جنسي تم رفعها إلى لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية «EEOC» أي بمعدل 1275 حالة تقريبا.

وثاني أسلوب للتحرش هو تحرش النساء الثريات برجال فقراء، حيث تقوم المراة ببذل مالها للحصول على الرجل وخاصة مع النساء اللواتي تجاوزن الخمسين من العمر، أما الأسلوب الثالث فهو تحرش الزميلات في العمل بالزملاء أو الموظفات بالمدراء أو الطالبات بالأساتذة أو الجارات بالجيران وهذا النوع من التحرش يعتمد على ثلاثة انواع من التصرف: الأول أن تستر جسدها على الجميع إلا عندما تدخل على هذا الرجل فإنها تظهر جزءا من جسدها وتكرر هذا التصرف حتى ترى تأثره بها، والثاني الحديث معه بقصة مختلقة مثل حرمان زوجها من اشباعها عاطفيا أو جسديا لتستعطف الرجل الذي تريد أن تجره إليها، والثالث عرض العلاقة الجنسية عليه عبر الكلام أو التقبيل أو الملامسة أو دعوته للعشاء والسهرة وهذا هو الشائع الآن.

الأسلوب الرابع من خلال التحرش النسائي الجماعي وهو ما أشار اليه القرآن ﴿فقطعن ايديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا﴾ عندها تحول جميع النسوة إلى متحرشات يردن ان يقمن حفلة جنس جماعية فدعا يوسف
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ربه قائلا ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ﴾.

والاسلوب الخامس هو التحرش في وسائل التواصل الاجتماعي وهذا نسبته عالية جدا، ويبدأ بعبارة «ممكن نتعرف؟» أو «أنت من وين؟» أو «تحب نحكي»، ويبدأ بالكلام الترحيبي وينتهي بالكلام الإباحي مع التصوير، وقد يبدأ بطلب المشورة، وبالمناسبة أكثر الرجال يشعرون بالسعادة عندما تعاملهم المرأة وكأنهم أخصائيين نفسيين، أما الأسلوب السادس فهو تهديد المرأة المتحرشة بالرجل ومثالها ﴿قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ قالتها امرأة العزيز.

أما الاسلوب السابع فهو في التحرش بالتعلق والتواجد حيث يوجد الرجل، والملاحقة بالاتصالات والرسائل المتكررة والاتهامات والافتراءات والعمل على اثارة المشاكل له وقد يصل الامر إلى ايذاء الرجل نفسه أو وزوجته أو أولاده وهذا النوع بالتأكيد نابع من مرض نفسي خطير، فالتحرش سلوك خاطيء لا يعرف جنس أو جنسية.
يسلم يداك على الطرح القيم
 
كاين اللي يشوفها تعبير عن الثقة بالنفس و الانفتاح و يقولك التطور خلا كل واحد يتصرف كيما يحب بلا قيود
بصح كاين اللي يشوفها حاجة ماشي مع عادات المجتمع
و يقول لازم تبقى الحشمة و الوقار أساس أي تعامل
في هذا الوقت بعض النساء ما عادوش ينتظروا باش الرجل يبدى كي يعجبهم واحد يلقاو طريقة باش يبينولو سواء بالكلام المباشر أو بالإشارات ولا حتى بتصرفات فيها نوع من الجرأة
اللي يهم هو كيفاش الناس تحترم بعضها و تتعامل بروح المسؤولية
و كل واحد عندو نظرتو الخاصة للموضوع
شكرا لكم على طرحكم هذا النقاش
......
 
قال ليليا مرام:
السلتم عليكم
يعني انت كبستلي هنا انت توافق انو المرأة مش هي سبب فالتحرش بل جماعة الكيراتين وليماسك كثر من نسا
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لا لست متفق معك كليا
ايضا توجد فئة في نساء ربي يهدي ما خلق
تعرض مافتنها لرجال والله مشكل اصبحنا نشوفوا سترة قليلة
رجل بطبعه له شهوة كي يشوف مرا برا تعرض مافتنها باينة راح يقرب لها
والله لاحضت المراة المتحجبة تمشي وماكش لي يقرب لها لاكن البنات لي متبرجين ويمشوا ويضحكوا في شارع وصوتهم عالى بانية راح تكون ملفتة لأنظار
ايضا فئة بنات الجامعة اقصد فئة المعينة منهم نشوفوا الافعال يقوموا بيها تخليك تحبس في مخك لاحضت وحدة تقرا معي كي تجي جامعة تنزع خيمار تخرج ممن جامعة مروحة منزل تلبسوا زعمة متحررة ونسات ربي يشوف فيها
نشوفوا لعجب والله
 
توقيع Oussama.GF
أنا نشوفها عادة دخيلة على المجتمع الجزائري وخاصة في الولايات الشمالية
حنا في الجنوب مكانش والحمد لله
 
توقيع حاتم خليفة
قال Oussama.GF:
والله لاحضت المراة المتحجبة تمشي وماكش لي يقرب لها
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من بين كل ما قلته نعارضك في الجزئية هذي ولو متحجبة و متجلببةو وجهك صفر و أحيانا تكون مع صغير (يعني يظهر عليك راك متزوجة و بأولاد ) و ماتسلمش من المضايقات،
أما الحالات اللي ذكرتها فالله المستعان ربي يهدي بناتنا و شبابنا يارب.
 
توقيع سحائب الشوق
حسب تجربتي غالباً المرأة تقوم ببعث إشارات غير مُباشرة دُون ان تتبيّن... لكن هُناك حالات تجيك طاي طاي... من ما وقع معي :


كتاب اعرته لفتاة فوجدت فيه قبلة (اثر احمر الشفاه) على ورقة داخل الكتاب
فتاة مرّة قالت لي "اقترب اخبّرك شيء في اذنك" فاقتربت منها - على نيّتي - لتسرق مني "قبلة" على خذي على حين غرة
الفتاة تختم باسمها على ورقة خاصة بي... زعما "راني هنا"
رسالة مكتوبة على مكتبي
اسم انثى متبوع برقم هاتفها ملصوق على محفظتي في شبكة المترو... حتى وصلت للخدمة وانتبهت له...
فتاة لا اعرفها انتظرت خروجي من العمل وقبل ان تُعبر عن رغبتها سألت عن احوالي, ومن سؤالها فهمت انها كانت "تُراقبني"
لمس غير مبرر ومتكرر, هدايا في غير موضعها...
تلميحات في الكلام...


لكن ما لاحظته في الإناث... المرأة لا تُكرّر المُحاولة إذا قوبِلت بالرّفض, او احسّت ان كرامتها جُرحت. وغالباً حبّها او إعجابها يتحول إلى بُغض. الإصرار غير المشروط بالقبول يبقى خصلة ذكورية.
 
قال ليليا مرام:
لكن هناك اسس ونوع رجل واجد وفريد من نوعه يستحق ان تعرض المرأة نفسها عليه
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اه وش ليليا عيطتيلي؟
Happy Birthday Yes GIF

تحرش هذا ولاموش تحرش يامتعلمين يابتوع المدارس؟؟؟
 
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