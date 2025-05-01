كل عام وانتم بخير

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو فعّال ::
أوفياء اللمة

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بمناسبة عيد العمال 01/05/2025 اتقدم بأصدق عبارات التقدير والعرفان إلى جميع العاملين في مختلف القطاعات تقديرًا لجهودهم المتواصلة وإسهاماتهم القيّمة في بناء المجتمعات والنهوض بالوطن كل عام وأنتم بخير ودام عطاؤكم مصدر فخر واعتزاز
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وأتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى طاقم إدارة المنتدى عرفانا بجهودكم المتواصلة وعطائكم اللامحدود في سبيل تطوير المنتدى والارتقاء به فأنتم الركيزة التي يقوم عليها هذا الصرح وبفضل عملكم الدؤوب نرى ثمرة التميز والإبداع كل عام وأنتم بخير ودمتم مثالا للعطاء
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توقيع Oktavio_hinda
عيد سعيد لكل العمال كل في تخصصة
 
كل عام و كل عاملات و عمال الجزائر بألف خير..
 
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