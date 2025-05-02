ماسكات لوجه شاب ونضر

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو فعّال ::
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مساء الخير حبيباتي

اليوم جبتلكم ماسكات للوجه ان شاء الله تقوم كل وحدة تجربهم وتمدلنا رأيها فيهم والنتيجة الي تحصلت عليها والمكونات موجودة في كل بيت ماشي تقولي عجزت ومعنديش يالله أعطو طريحا لعماركم وتهلو في جمالكم وصحة بشرتكم
لنبدا

الماسك : كركم،عسل ، ليمون
الفائدة:منع تصبغات ونضارة والتخلص من حب الشباب والحالات
المرات : مرتين أسبوعيا مدة 20 دقيقة


الماسك:قهوة ، حليب سائل
الفائدة:شد البشرة وإزالة التجاعيد وتقليل انتفاخ الوجه وانتاج الكولاجين
المدة: مرتين أسبوعيا 20 دقيقة


الماسك:سكر وزيت زيتون وجوز الهند
الفائدة : مقشر طبيعي للبشرة
المدة: مرتين أسبوعيا 03 دقائق


الماسك:العسل والحليب
الفائدة:بشرة صحية وتنعيم وتخفيف البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة
المدة:مرتين أسبوعيا 10 دقائق

 

المرفقات

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