مناسك الحج بالترتيب خطوة بخطوة

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
مناسك الحج بالترتيب خطوة بخطوة
الحج يتضمن مجموعة من الأعمال والمناسك التي يؤديها الحاج وفق ترتيب معين. إليك الخطوات بالتفصيل:
📌 1. الإحرام (النية والدخول في النسك)
🔹 يُحرم الحاج من الميقات (حسب موقعه الجغرافي) ويرتدي ملابس الإحرام (للرجال إزار ورداء أبيض، وللنساء ملابس محتشمة بدون زينة).
🔹 ينوي الحاج أحد أنواع الحج الثلاثة:
• الإفراد (نية الحج فقط).
• القران (نية الحج والعمرة معًا).
• التمتع (نية العمرة أولًا ثم التحلل قبل أداء الحج).
🔹 يقول: "لبيك اللهم حجًا" ثم يردد التلبية:
"لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".
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📌 2. الوصول إلى مكة والطواف (طواف القدوم)
🔹 عند دخول المسجد الحرام، يستحب قول: "اللهم زد هذا البيت تعظيمًا وتشريفًا".
🔹 يبدأ طواف القدوم حول الكعبة سبعة أشواط، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي به.
🔹 يُستحب تقبيل الحجر الأسود أو لمسه إن أمكن، وإن تعذّر ذلك فيُشار إليه باليد.
🔹 بعد الطواف، يصلي الحاج ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر، أو في أي مكان من المسجد الحرام.
🔹 يشرب من ماء زمزم بنية الشفاء والبركة.
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📌 3. السعي بين الصفا والمروة
🔹 يبدأ من الصفا وينتهي عند المروة، ذهابًا وإيابًا سبعة أشواط.
🔹 يُستحب الدعاء أثناء السعي، والإكثار من التهليل والتكبير.
🔹 بعد الانتهاء، يتحلل المتمتع من إحرامه بقص جزء من شعره، أما القارن والمفرد فيبقون على إحرامهم.
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📌 4. يوم التروية (8 ذو الحجة)
🔹 يحرم الحاج من مكانه (إن كان متمتعًا)، ويبيت في منى استعدادًا ليوم عرفة.
🔹 يؤدي صلوات الظهر، العصر، المغرب، والعشاء قصرًا بدون جمع.
مناسك الحج بالترتيب
📌 5. يوم عرفة (9 ذو الحجة) - أعظم أيام الحج
🔹 بعد الفجر، يتوجه الحاج إلى جبل عرفات ويبقى هناك حتى غروب الشمس.
🔹 يُكثر من الدعاء والتكبير والتهليل، ويستحب قول:
"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".
🔹 يخطب الإمام خطبة عرفات ثم يصلي الحاج الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بآذان واحد وإقامتين.
🔹 عند غروب الشمس، ينطلق الحاج إلى مزدلفة بهدوء دون استعجال.
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📌 6. المبيت في مزدلفة (ليلة 10 ذو الحجة)
🔹 يؤدي الحاج صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير.
🔹 يبيت في مزدلفة حتى الفجر، ويجمع حصى الجمرات (7 حصيات) لاستخدامها في رمي الجمرة الكبرى.
🔹 بعد الفجر، يتوجه إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى.
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📌 7. يوم النحر (10 ذو الحجة) - العيد وأعماله
🔹 رمي جمرة العقبة الكبرى (7 حصيات) مع التكبير عند كل حصاة:
"الله أكبر".
🔹 ذبح الهدي (للمتمتع والقارن).
🔹 الحلق أو التقصير (الحلق أفضل للرجال، والنساء تقص جزءًا من شعرهن).
🔹 التحلل الأصغر (يجوز للحاج خلع ملابس الإحرام ولبس الملابس العادية).
🔹 بعد ذلك، يتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة والسعي (لمن عليه سعي).
🔹 بهذا، يتحلل الحاج تحللًا أكبر، ويجوز له كل شيء كان محظورًا عليه بالإحرام.
مناسك الحج
📌 8. أيام التشريق (11 - 12 - 13 ذو الحجة)
🔹 يقضي الحاج هذه الأيام في منى ويرمي الجمرات الثلاث يوميًا:
• الصغرى (7 حصيات).
• الوسطى (7 حصيات).
• الكبرى (7 حصيات).
🔹 بعد الرمي، يمكن للحاج المغادرة بعد اليوم 12 ذو الحجة (التعجل) أو البقاء حتى اليوم 13 (الأفضل).
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📌 9. طواف الوداع (آخر عمل في الحج)
🔹 عند مغادرة مكة، يقوم الحاج بـ طواف الوداع سبعة أشواط حول الكعبة، ثم يصلي ركعتين.
🔹 يُستحب الدعاء والابتهال عند المغادرة، ثم التوجه إلى بلاده بسلام.
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🎯 ملخص سريع لمناسك الحج بالترتيب:
✅ الإحرام من الميقات.
✅ طواف القدوم ثم السعي بين الصفا والمروة.
✅ يوم التروية (منى - 8 ذو الحجة).
✅ يوم عرفة (9 ذو الحجة) - الوقوف بعرفة حتى الغروب.
✅ المبيت في مزدلفة وجمع الحصى.
✅ يوم النحر (10 ذو الحجة):
• رمي جمرة العقبة الكبرى.
• ذبح الهدي (للمتمتع والقارن).
• الحلق أو التقصير.
• طواف الإفاضة والسعي.
✅ أيام التشريق (11 - 12 - 13 ذو الحجة) - رمي الجمرات الثلاث يوميًا.
✅ طواف الوداع عند مغادرة مكة.
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