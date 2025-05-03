مناسك الحج بالترتيب خطوة بخطوة

مناسك الحج بالترتيب خطوة بخطوةالحج يتضمن مجموعة من الأعمال والمناسك التي يؤديها الحاج وفق ترتيب معين. إليك الخطوات بالتفصيل:1. الإحرام (النية والدخول في النسك)يُحرم الحاج من الميقات (حسب موقعه الجغرافي) ويرتدي ملابس الإحرام (للرجال إزار ورداء أبيض، وللنساء ملابس محتشمة بدون زينة).ينوي الحاج أحد أنواع الحج الثلاثة:• الإفراد (نية الحج فقط).• القران (نية الحج والعمرة معًا).• التمتع (نية العمرة أولًا ثم التحلل قبل أداء الحج).يقول: "لبيك اللهم حجًا" ثم يردد التلبية:"لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".________________________________________2. الوصول إلى مكة والطواف (طواف القدوم)عند دخول المسجد الحرام، يستحب قول: "اللهم زد هذا البيت تعظيمًا وتشريفًا".يبدأ طواف القدوم حول الكعبة سبعة أشواط، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي به.يُستحب تقبيل الحجر الأسود أو لمسه إن أمكن، وإن تعذّر ذلك فيُشار إليه باليد.بعد الطواف، يصلي الحاج ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر، أو في أي مكان من المسجد الحرام.يشرب من ماء زمزم بنية الشفاء والبركة.________________________________________3. السعي بين الصفا والمروةيبدأ من الصفا وينتهي عند المروة، ذهابًا وإيابًا سبعة أشواط.يُستحب الدعاء أثناء السعي، والإكثار من التهليل والتكبير.بعد الانتهاء، يتحلل المتمتع من إحرامه بقص جزء من شعره، أما القارن والمفرد فيبقون على إحرامهم.________________________________________4. يوم التروية (8 ذو الحجة)يحرم الحاج من مكانه (إن كان متمتعًا)، ويبيت في منى استعدادًا ليوم عرفة.يؤدي صلوات الظهر، العصر، المغرب، والعشاء قصرًا بدون جمع.5. يوم عرفة (9 ذو الحجة) - أعظم أيام الحجبعد الفجر، يتوجه الحاج إلى جبل عرفات ويبقى هناك حتى غروب الشمس.يُكثر من الدعاء والتكبير والتهليل، ويستحب قول:"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".يخطب الإمام خطبة عرفات ثم يصلي الحاج الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بآذان واحد وإقامتين.عند غروب الشمس، ينطلق الحاج إلى مزدلفة بهدوء دون استعجال.________________________________________6. المبيت في مزدلفة (ليلة 10 ذو الحجة)يؤدي الحاج صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير.يبيت في مزدلفة حتى الفجر، ويجمع حصى الجمرات (7 حصيات) لاستخدامها في رمي الجمرة الكبرى.بعد الفجر، يتوجه إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى.________________________________________7. يوم النحر (10 ذو الحجة) - العيد وأعمالهرمي جمرة العقبة الكبرى (7 حصيات) مع التكبير عند كل حصاة:"الله أكبر".ذبح الهدي (للمتمتع والقارن).الحلق أو التقصير (الحلق أفضل للرجال، والنساء تقص جزءًا من شعرهن).التحلل الأصغر (يجوز للحاج خلع ملابس الإحرام ولبس الملابس العادية).بعد ذلك، يتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة والسعي (لمن عليه سعي).بهذا، يتحلل الحاج تحللًا أكبر، ويجوز له كل شيء كان محظورًا عليه بالإحرام.8. أيام التشريق (11 - 12 - 13 ذو الحجة)يقضي الحاج هذه الأيام في منى ويرمي الجمرات الثلاث يوميًا:• الصغرى (7 حصيات).• الوسطى (7 حصيات).• الكبرى (7 حصيات).بعد الرمي، يمكن للحاج المغادرة بعد اليوم 12 ذو الحجة (التعجل) أو البقاء حتى اليوم 13 (الأفضل).________________________________________9. طواف الوداع (آخر عمل في الحج)عند مغادرة مكة، يقوم الحاج بـ طواف الوداع سبعة أشواط حول الكعبة، ثم يصلي ركعتين.يُستحب الدعاء والابتهال عند المغادرة، ثم التوجه إلى بلاده بسلام.________________________________________ملخص سريع لمناسك الحج بالترتيب:الإحرام من الميقات.طواف القدوم ثم السعي بين الصفا والمروة.يوم التروية (منى - 8 ذو الحجة).يوم عرفة (9 ذو الحجة) - الوقوف بعرفة حتى الغروب.المبيت في مزدلفة وجمع الحصى.يوم النحر (10 ذو الحجة):• رمي جمرة العقبة الكبرى.• ذبح الهدي (للمتمتع والقارن).• الحلق أو التقصير.• طواف الإفاضة والسعي.أيام التشريق (11 - 12 - 13 ذو الحجة) - رمي الجمرات الثلاث يوميًا.طواف الوداع عند مغادرة مكة.________________________________________