تعديل رزنامة اختبارات الفصل الثالث والاختبارات الاستدراكية للسنة الدراسية 2024/2025

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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الجوائز 5.3K
- تاريخ التسجيل
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 13,589
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 6 جوان
- الوظيفة
- طالبة
- الجنس
- أنثى
أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تعديل في رزنامة اختبارات الفصل الثالث والاختبارات الاستدراكية للسنة الدراسية الجارية 2024/2025، وذلك لضمان سير أفضل للعملية التربوية وتنظيم مواعيد الامتحانات بشكل يتماشى مع متطلبات التقييم. وقد جاءت التواريخ المعدّلة كما يلي:
أولاً: اختبارات الفصل الثالث
- مرحلة التعليم الابتدائي
- السنوات: الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، والخامسة ابتدائي
- التاريخ: من 18 إلى 22 ماي 2025
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- مرحلة التعليم المتوسط
- السنة الرابعة متوسط: من 12 إلى 14 ماي 2025
- السنوات: الأولى، الثانية، والثالثة متوسط: من 18 إلى 22 ماي 2025
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- مرحلة التعليم الثانوي
- السنة الثالثة ثانوي: من 11 إلى 15 ماي 2025
- السنوات: الأولى، الثانية ثانوي (تعليم عام وتكنولوجي): من 18 إلى 22 ماي 2025
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ثانياً: الاختبارات الاستدراكية
- مرحلة التعليم الابتدائي
- السنوات: الثانية، الثالثة، والرابعة ابتدائي
- التاريخ: يومي 23 و24 جوان 2025
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- مرحلة التعليم المتوسط
- السنوات: الأولى، الثانية، والثالثة متوسط
- التاريخ: يومي 23 و24 جوان 2025
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- مرحلة التعليم الثانوي (تعليم عام وتكنولوجي)
- السنوات: الأولى، الثانية ثانوي
- التاريخ: يومي 23 و24 جوان 2025
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