تعديل رزنامة اختبارات الفصل الثالث والاختبارات الاستدراكية للسنة الدراسية 2024/2025











أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تعديل في رزنامة اختبارات الفصل الثالث والاختبارات الاستدراكية للسنة الدراسية الجارية 2024/2025، وذلك لضمان سير أفضل للعملية التربوية وتنظيم مواعيد الامتحانات بشكل يتماشى مع متطلبات التقييم. وقد جاءت التواريخ المعدّلة كما يلي:





أولاً: اختبارات الفصل الثالث



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مرحلة التعليم الابتدائي

​ السنوات: الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، والخامسة ابتدائي​ التاريخ: من 18 إلى 22 ماي 2025​ ​

مرحلة التعليم المتوسط

​ السنة الرابعة متوسط: من 12 إلى 14 ماي 2025​ السنوات: الأولى، الثانية، والثالثة متوسط: من 18 إلى 22 ماي 2025​ ​

مرحلة التعليم الثانوي

​ السنة الثالثة ثانوي: من 11 إلى 15 ماي 2025​ السنوات: الأولى، الثانية ثانوي (تعليم عام وتكنولوجي): من 18 إلى 22 ماي 2025​





ثانياً: الاختبارات الاستدراكية

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مرحلة التعليم الابتدائي

​ السنوات: الثانية، الثالثة، والرابعة ابتدائي​ التاريخ: يومي 23 و24 جوان 2025​

مرحلة التعليم المتوسط

​ السنوات: الأولى، الثانية، والثالثة متوسط​ التاريخ: يومي 23 و24 جوان 2025​

مرحلة التعليم الثانوي (تعليم عام وتكنولوجي)

​ السنوات: الأولى، الثانية ثانوي​ التاريخ: يومي 23 و24 جوان 2025​

