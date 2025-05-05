تعديل رزنامة اختبارات الفصل الثالث والاختبارات الاستدراكية للسنة الدراسية 2024/2025

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة





أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تعديل في رزنامة اختبارات الفصل الثالث والاختبارات الاستدراكية للسنة الدراسية الجارية 2024/2025، وذلك لضمان سير أفضل للعملية التربوية وتنظيم مواعيد الامتحانات بشكل يتماشى مع متطلبات التقييم. وقد جاءت التواريخ المعدّلة كما يلي:


أولاً: اختبارات الفصل الثالث

  • مرحلة التعليم الابتدائي
    • السنوات: الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، والخامسة ابتدائي​
    • التاريخ: من 18 إلى 22 ماي 2025​
  • مرحلة التعليم المتوسط
    • السنة الرابعة متوسط: من 12 إلى 14 ماي 2025​
    • السنوات: الأولى، الثانية، والثالثة متوسط: من 18 إلى 22 ماي 2025​
  • مرحلة التعليم الثانوي
    • السنة الثالثة ثانوي: من 11 إلى 15 ماي 2025​
    • السنوات: الأولى، الثانية ثانوي (تعليم عام وتكنولوجي): من 18 إلى 22 ماي 2025​

ثانياً: الاختبارات الاستدراكية
  • مرحلة التعليم الابتدائي
    • السنوات: الثانية، الثالثة، والرابعة ابتدائي​
    • التاريخ: يومي 23 و24 جوان 2025​
  • مرحلة التعليم المتوسط
    • السنوات: الأولى، الثانية، والثالثة متوسط​
    • التاريخ: يومي 23 و24 جوان 2025​
  • مرحلة التعليم الثانوي (تعليم عام وتكنولوجي)
    • السنوات: الأولى، الثانية ثانوي​
    • التاريخ: يومي 23 و24 جوان 2025​

تدعو الوزارة كافة التلاميذ والأولياء إلى أخذ العلم بهذه التعديلات والتقيد بها، متمنيةً للجميع التوفيق والنجاح


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