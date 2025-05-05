القط البري هو نوع من السنوريات التي تعيش في البرية ويُعتبر سلف القط المنزلي. يتميز ببنية جسم قوية وذيل كثيف ومخطط، وفراء كثيف عادةً ما يكون مرقّطًا أو مخطّطًا حسب نوعه وبيئته. يعيش في مناطق متنوعة تشمل الغابات، والجبال، والسهول، وتختلف أنواعه حسب القارات.