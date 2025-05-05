القط البري


القط البري
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القط البري هو نوع من السنوريات التي تعيش في البرية ويُعتبر سلف القط المنزلي. يتميز ببنية جسم قوية وذيل كثيف ومخطط، وفراء كثيف عادةً ما يكون مرقّطًا أو مخطّطًا حسب نوعه وبيئته. يعيش في مناطق متنوعة تشمل الغابات، والجبال، والسهول، وتختلف أنواعه حسب القارات.

أنواع مشهورة من القط البري:

1. القط البري الأوروبي
يعيش في أوروبا وله فراء سميك رمادي مائل للبني، وذيل كثيف ذو حلقات داكنة.
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2. القط البري الإفريقي
يعيش في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ويُعتقد أنه السلف المباشر للقط المنزلي.


3. القط البري الآسيوي
يعيش في آسيا الوسطى وله فراء فاتح مع بقع صغيرة، ويشبه إلى حد كبير القط
المنزلي.
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الغذاء: حيوانات صغيرة مثل القوارض، والطيور، والزواحف.
السلوك: انفرادي، ليلي، وحذر جداً من البشر.
التكاثر: تلد الأنثى عادة من 2 إلى 4 صغار بعد فترة حمل تقارب شهرين.
الحالة البيئية: بعض الأنواع مهددة بسبب فقدان الموائل وتهجينها مع القطط المنزلية.

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موجوده بكثره في الصحاري في الخليج وتسمى ( قرطه) او القط البري وهي حذره جدا ولا تظهر إلا بالليل دائما أصادفها عند الحلال بالليل لأن عيونها كاللنبات على لايت السياره وسرعان ما تختفي تأكل عصائص صغار الأغنام والماعز وتشكل اشكالاً كبيرا للرعاه ، هي شبيهه بالقشطه المنزليه إلا انها اكبر حجما ولونها رمادي ..
 
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