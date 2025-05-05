صندوق الاسرار

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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أصبح التلفون جزء لايتجزأء من حيـآتنا اليوميه..

دائما يرافقنا إذا خرجنا يكون معنا واذا نمنا يكون بجانبنا

كما نعلم أنه جهاز للاتصال لكنه يحوي أشياء كثيرة
الرسائل النغمات والشعارات الخ.....!!


الملاحظ إن فئه عمريه معينه من سن الـ 18 إلى 25 أو 30 سنه

يرفضون أي شخص يمد يده ويمسك تلفونه

ودايماََ مايقولون

( لا أحد يلعب بتلفوني ) !!



هذه الجمله البسيطه تحوي معاني كثيره ..؟؟

لماذا لانرضى أحد يبحث أو :يلعب: في تلفوناتنا ..

\\

هل هو الحرص عليه !!

او فيه شيء خطير لاتريد احد يشوفه !!

هل لهذه الدرجه تلفونك خطير ماتخلي احد يقرا رسائلك ..

ويشوف قائمة الأسماء اللي بتلفونك ..

ولا يسمع النغمات الي فيه ولا يشوف كم فيديو إستعراض ..

الأسئله كثيره والتساؤلات أكثر حول هذا الموضوع....

((موضوع للنقاش))

ياليت الكل يقول رايـه...

1- ـكم عندــدك كن تلفون ..؟

2- هل تعطي تلفونك لأحد غيركـ ..؟

3- ومالذي تمنعه من مشآهدتـ في تلفونك ؟

4- ماذا يعني لك هذا الجهاز؟؟؟

5- وهل تتوقع أنك تستغني عنه ..؟

6_وهل هو فعلا صندوق أسرار؟؟؟


تحياااتي لكم
 
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