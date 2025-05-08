‏علموا بناتكن



1- لا تصعدي السلم ومن خلفك رجل بل قفي على زاوية واصعدي بعده .

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‏2- لا تركبي في المصعد مع رجل غريب انتظري خروجه، ثم اصعدي بعدها .

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‏3- لا تصافحي بيدك ابن عمك _ابن عمتك _ ابن خالك _ ابن خالتك .

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‏4- اجعلي دائمًا مسافة كافيه بينك وبين أي شخص

‏تتحدثين معه .

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‏5- دائمًا اجعلي هناك حدود في التعامل مع أي شخص

‏مهما كانت قرابته، واحفظي وقارك .

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‏6- لا تمزحي مع صديقاتك في الشارع واحفظي أدب الطريق .

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‏7- انتبهي عند دخول الناس على مكان وجودك، و قفي احترامًا للكبير، و أجلسي على كرسيك المتعب وكبير السن .

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‏8-الرجال في الشارع غرباء من غير الأب فلا يجب التحدث لأحد فهناك مرضى نفسيا بالتحرش حتى لو كانوا أقرباء.

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‏9-عندما تنزلي لتحملي شيئا من الأرض أو أن تشاهدي شيئا ما في محل او السوق أو مكان عام..تجنبي وضعية الركوع..ومن الأفضل أن تنزلي جلوسا..ثم تقفي..حتى لاتظهري في وضعية محرجة ولاينكشف جسمك من الخلف.‏

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10-لاتسردي كل حياتك في الحافلة أو سيارة الأجرة.. ولا ترفعي صوتك...

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‏ قد يرى البعض أن هذه السلوكيات اندثرت وانتهت،

لكن دورنا أن نعيدها فهي جزء أصيل من ديننا العظيم

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