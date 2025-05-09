فعلا انقلبت الموازين وسقطت القوانين اصبحت الناس لا تحب سماع الحقيقة لا تتقبل التوجيه والنصيحة، تنبذ الفعل السليم ولا تتقيد بالخلق النبيل،لا تنصاع للشرع الحكيم الا في مواطن تنصفهم وترضيهم، لا تعترف بوضعها القبيح تتعايش وسط النفاق وسوء المعاملة و الاخلاق، يتكتلون حولك كأنهم في عراك، في صراع ضد مقاصد سعيك وحسن نواياك.

مع الوقت تجد نفسك خارج السرب دون تغريد، يدفعونك عنهم اذا أصريت، يزيفون الوقائع ان تمسكت بروايتك يتصنعون محبتك ثم يتهمونك بكرههم والسعي لتحطيم حياتهم، باتو يتحسسون من منطقك يتصيدون زلاتك يغتنمون عثراتك يتنافسون لصدك وتشويه سمعتك.



هل تتراجع عن قول الحقيقة وتتركهم في في زيفهم وتصنعهم وتلجم نفسك.

هل تعيد الكرة تلوة الاخرى لعل فيهم انسان رشيد.

هل تتماهى وتتعايش حفاظا على قربهم والرحم التي تصلهم.



اذا صارحتهم جرموك واذا نافقتهم كافؤوك فاين المفر بين القطيعة والحياة الوضيعة