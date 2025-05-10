أين اللوك الجديد ..

السلام عليكم أهل اللمه الجزائريه ..

أردت اعلامكم إنني إكتشفت اليوم ان اللوك الجديد لم يظهر عندي فأنا لازلت ادخل على المنتدى باللوك القديم ولم أعلم إلا حينما شاهدت بعض الردود يتحدث عن لووك جديد وقد يكون ان اللوك الجديد لم يدرج على الشبكه وهذا اللون الذي يظهر عندي لم يتغير بشيء البته ….