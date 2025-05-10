أين اللوك الجديد ..

aljentel

aljentel

:: عضو بارز ::
أوفياء اللمة
السلام عليكم أهل اللمه الجزائريه ..
أردت اعلامكم إنني إكتشفت اليوم ان اللوك الجديد لم يظهر عندي فأنا لازلت ادخل على المنتدى باللوك القديم ولم أعلم إلا حينما شاهدت بعض الردود يتحدث عن لووك جديد وقد يكون ان اللوك الجديد لم يدرج على الشبكه وهذا اللون الذي يظهر عندي لم يتغير بشيء البته ….
 

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    110.9 KB · المشاهدات: 4
توقيع aljentel
هناك خلل لاشك لانه يظهر عندكم لووك جديد بينما لايظهر عندنا وقد يكون ذلك سبب عدم قدرة البعض على الدخول للمنتدى …
 
توقيع aljentel
توقيع aljentel
توقيع الامين محمد
هل يظهر عندك هذا الرمز أو لا ، إذا ظهر إضغط عليه إختر اللون الداكن وستتغير الخلفية Screenshot_20250510_132930.webp
 
توقيع حاتم خليفة

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