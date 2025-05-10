ثلاثه لا تاخذهن حتى تسال عنهن:



العسل والدين والزوجة



وثلاثة لا ترتاح حتى يغادرونك:

الوسوسة والدُين ورفيق السوء



وثلاثة اجارك الله منهم:

ابن الحرام وقاطع الارحام وكل رزق الايتام



وثلاثة إياك وصحبتهم:

الأحمق وقليل الهمة وقليل المروءة



وثلاثة لا تسمع اليهم:

الكذاب والنمام وشاهد ابزور



وثلاثة لا تصاحبهم:

الحسود و صاحب العين و غاضب الوالدين





وثلاثة كن واثقا في رايهم:

المحافظ على صلاته والجواد الكريم وراضي الوالدين ​