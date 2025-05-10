ثلاثة

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
ثلاثه لا تاخذهن حتى تسال عنهن:

العسل والدين والزوجة

وثلاثة لا ترتاح حتى يغادرونك:
الوسوسة والدُين ورفيق السوء

وثلاثة اجارك الله منهم:
ابن الحرام وقاطع الارحام وكل رزق الايتام

وثلاثة إياك وصحبتهم:
الأحمق وقليل الهمة وقليل المروءة

وثلاثة لا تسمع اليهم:
الكذاب والنمام وشاهد ابزور

وثلاثة لا تصاحبهم:
الحسود و صاحب العين و غاضب الوالدين


وثلاثة كن واثقا في رايهم:
المحافظ على صلاته والجواد الكريم وراضي الوالدين
 
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