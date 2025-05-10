Oktavio_hinda
:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
التفاعل 6.2K
الجوائز 600
- تاريخ التسجيل
- 15 أوت 2009
- المشاركات
- 2,125
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- الجنس
- أنثى
ثلاثه لا تاخذهن حتى تسال عنهن:
العسل والدين والزوجة
وثلاثة لا ترتاح حتى يغادرونك:
الوسوسة والدُين ورفيق السوء
وثلاثة اجارك الله منهم:
ابن الحرام وقاطع الارحام وكل رزق الايتام
وثلاثة إياك وصحبتهم:
الأحمق وقليل الهمة وقليل المروءة
وثلاثة لا تسمع اليهم:
الكذاب والنمام وشاهد ابزور
وثلاثة لا تصاحبهم:
الحسود و صاحب العين و غاضب الوالدين
وثلاثة كن واثقا في رايهم:
المحافظ على صلاته والجواد الكريم وراضي الوالدين
العسل والدين والزوجة
وثلاثة لا ترتاح حتى يغادرونك:
الوسوسة والدُين ورفيق السوء
وثلاثة اجارك الله منهم:
ابن الحرام وقاطع الارحام وكل رزق الايتام
وثلاثة إياك وصحبتهم:
الأحمق وقليل الهمة وقليل المروءة
وثلاثة لا تسمع اليهم:
الكذاب والنمام وشاهد ابزور
وثلاثة لا تصاحبهم:
الحسود و صاحب العين و غاضب الوالدين
وثلاثة كن واثقا في رايهم:
المحافظ على صلاته والجواد الكريم وراضي الوالدين