12 عادة تصنع منك رجلا

12 عادة تصنع رجالًا حقيقيين... احفظها جيدًا، فلن يخبرك بها أحد غيري:1. استيقظ مبكرًا... الرجل الحقيقي يبدأ يومه قبل الجميع.2. تحدّث قليلًا، وافعل كثيرًا.3. مارس الرياضة… الجسد القوي يُعزّز العقل الصلب.4. لا تشتكِ… واجه، واصل، واصمت.5. احترم والديك… فمن لا خير فيه لأهله، لا خير فيه لأحد.6. تحمّل مسؤولية قراراتك… ولا تلوم الظروف.7. اعتنِ بمظهرك… الهيبة تبدأ من التفاصيل.8. لا تلاحق أحدًا… من يعرف قيمتك، لن يبتعد.9. اقرأ… فالرجل الجاهل يُقاد، أما العارف فيقود.10. تعلّم أن تقول "لا" دون تردد أو شعور بالذنب.11. اصنع لنفسك مبدأ… وكن وفيًا له حتى النهاية.12. لا تُظهر قوتك في كل وقت… الرجل الحقيقي يُخيف بهدوئه.هذه العادات لا تُولد معك… بل تُبنى يومًا بعد يوم، بصمت، وبثبات.احفظها جيدًا… وابدأ اليوم.