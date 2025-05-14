secret de coeur
:: عضو بارز ::
أوفياء اللمة
التفاعل 6.3K
الجوائز 1.3K
- تاريخ التسجيل
- 19 ماي 2011
- المشاركات
- 5,180
- آخر نشاط
- الجنس
- أنثى
آخر تعديل بواسطة المشرف:
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ولو الشكر حنونةصراحة شفتهم يشكرو في هاذ الكريمة
بزاف
مالا راه عجبني رايك فيها ههههه ومنه نبطل مكنلاه نخمم نشريها
مشكورة حبيبتي
مدابيك تشاركينا تجاربك مع المنتجات المحليةالمنتجات تع هاد الماركة كانو من الأول ملاح و من بعد تراجعوا و لا أعرف لماذا ؟
كاين البديل في المنتوج المحلي بقوة و حتى السعر في متناول الجميع
شكرا لمشاركتنا تجربتك
والله هذ الماركة ولا مرة جربتها خاصة les déodorants نخاف نجرب ماركة مانعرفهاش أو تكون رخيصة
شكرا لك اختي على مشاركتنا التجربة
راني شاركتكم في موضوع اضن للأخت سلطانةصح يخوفو بصح لكان منجربش منعرفش
و 75 الف ماراهيش رخيصة .. دوف وقت فات كان يدير غير 30 الف
شاركينا منتجات الي صلحتلك والي ماصلحتش باش نتفاداوها
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