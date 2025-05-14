تجربتي dermactive كريم معطر

مشاركة التجارب الشخصية مع منتج تم شراؤه
ماركة المنتج
dermactive
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تقييم المنتج
3.00 نجمات
secret de coeur

secret de coeur

:: عضو بارز ::
أوفياء اللمة
و بما أنه تم وقف جميع المنتجات الغير مكتوبة باللغة العربية في الجزائر
حان وقت نقد المنتج الجزائري
وتحفيز إنتاج محلي قيم

هادي ماركة أجنبية تنشط بترخيص
في الجزائر وعندها عدة منتجات
جربت مؤخرا هادي المعطر

رأيي فيه 6/10
بالنسبة النتيجة والسعر
من عيوبه ملمس يلزق.
سعر غالي على منتج محلي شريتو750 دجIMG_4044.webp
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
تصوبت إجابي 0 تصويت صلبي
سلمت يمناك على الموضوع
 
المنتجات تع هاد الماركة كانو من الأول ملاح و من بعد تراجعوا و لا أعرف لماذا ؟

كاين البديل في المنتوج المحلي بقوة و حتى السعر في متناول الجميع

شكرا لمشاركتنا تجربتك
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
توقيع ام أمينة
والله هذ الماركة ولا مرة جربتها خاصة les déodorants نخاف نجرب ماركة مانعرفهاش أو تكون رخيصة
شكرا لك اختي على مشاركتنا التجربة
 
توقيع Oktavio_hinda
صراحة شفتهم يشكرو في هاذ الكريمة
بزاف

مالا راه عجبني رايك فيها ههههه ومنه نبطل مكنلاه نخمم نشريها

مشكورة حبيبتي
 
توقيع السلطانة
قال السلطانة:
صراحة شفتهم يشكرو في هاذ الكريمة
بزاف

مالا راه عجبني رايك فيها ههههه ومنه نبطل مكنلاه نخمم نشريها

مشكورة حبيبتي
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ولو الشكر حنونة
المشكل يظلو يشكرو في منتجاتها وانا جربت شحال من منتج من عندهم ولا واحد يستاهل السعر الي يتباع بيه

ياودي غير راني حشمانة نحط كلش على ضربة ههه نخاف الكونترول يلحقني ويلحق اللمة بتشويه سمعة المنتج المحلي
حطولنا نتوما ثاني تجاربكم ختيتي
 
قال ام أمينة:
المنتجات تع هاد الماركة كانو من الأول ملاح و من بعد تراجعوا و لا أعرف لماذا ؟

كاين البديل في المنتوج المحلي بقوة و حتى السعر في متناول الجميع

شكرا لمشاركتنا تجربتك
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مدابيك تشاركينا تجاربك مع المنتجات المحلية
راني نحوس على البدائل بالريق الناشف
 
قال Oktavio_hinda:
والله هذ الماركة ولا مرة جربتها خاصة les déodorants نخاف نجرب ماركة مانعرفهاش أو تكون رخيصة
شكرا لك اختي على مشاركتنا التجربة
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صح يخوفو بصح لكان منجربش منعرفش
و 75 الف ماراهيش رخيصة .. دوف وقت فات كان يدير غير 30 الف

شاركينا منتجات الي صلحتلك والي ماصلحتش باش نتفاداوها
 
قال secret de coeur:
صح يخوفو بصح لكان منجربش منعرفش
و 75 الف ماراهيش رخيصة .. دوف وقت فات كان يدير غير 30 الف

شاركينا منتجات الي صلحتلك والي ماصلحتش باش نتفاداوها
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راني شاركتكم في موضوع اضن للأخت سلطانة
حطيت صورة لمزيد عرق استعمله العلبة شريتها في اخر الصيف للان مزال ماخلاصت تحطي كمية صغيييييرة وتشدك وقت طويل
ضرك نحط لكم الصورة
 
توقيع Oktavio_hinda

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