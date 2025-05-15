تقول العرب قديما

سعد606

سعد606

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
لا ترافق حديث السن ...وحديث الغنى...وحديث القيادة..
لا تعاند قديم المهنة ...وقديم المعرفة .. وقديم الجيرة....
لا تطعن في نظيف الشرف...ونظيف السمعة...ونظيف اليد...
لا تجامل قليل العقل ..وقليل الخبرة... وقليل الخير...
لا تتحدى قوي الايمان ...وقوي العضلات ...وقوي الذاكرة....
لا تشاور ضعيف الشخصية وضعيف النفس وضعيف الحجة...
لا تتجاوز كبير القلب وكبير الهمة وكبير الميعاد...
لا تنسى واسع الأفق...وواسع البال... وواسع الحيلة...
لا تُقنع ضيّق الخلق... وضيّق النظرة...وضيّق التفكير...
لا تجادل صغير العقل وصغير السن وصغير التجربة
 
توقيع سعد606
الحكمة في معرفة من ترافق و من تجادل فمن لا يستحق وقتك لا يستحق إهتمامك التعامل بميزان الفطنة يحفظ الكرامة و يجنبك ضياع الجهد فيما لا ينفع

مشكور على الموضوع
 
توقيع ام أمينة
تقول العرب قديماً: "لا ترافق حديث السن، وحديث الغنى، وحديث القيادة، ولا تعاند قديم المهنة، وقديم المعرفة، وقديم الجيرة، لا تطعن في نظيف الشرف ونظيف السمعة ونظيف اليد، لا تجامل قليل العقل وقليل الخبرة وقليل الخير، لا تتحدى قوي الإيمان وقوي العضلات."

بورك فيك على طرحك القيم
 
حكم ونصائح من ذهب
و القدماء لم يتركو امر مهم إلا و قالو حكمة فيه
شكرا استاذنا سعد
 
حكم من ذهب تعكس نُبل الإنسان ووعيه الاجتماعي في اختيار من يرافق
شكرا لك على الموضوع القيلم
 
توقيع Oktavio_hinda
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قالو ناس زمان :
الصياد يبغي السعايا، والمشطة تبغي المرايا
والعمامة تطبعها العبايا ، والتعلام يجي بالقرايا
والقلم يبغي الدوايا ، والخير يبغي النوايا
والسر يبغي الوصايا ، والعهد يبغي الوفايا
تحية للناس اللي تفهم المعاني ..
 

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