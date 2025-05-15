تقول العرب قديما

لا ترافق حديث السن ...وحديث الغنى...وحديث القيادة..

لا تعاند قديم المهنة ...وقديم المعرفة .. وقديم الجيرة....

لا تطعن في نظيف الشرف...ونظيف السمعة...ونظيف اليد...

لا تجامل قليل العقل ..وقليل الخبرة... وقليل الخير...

لا تتحدى قوي الايمان ...وقوي العضلات ...وقوي الذاكرة....

لا تشاور ضعيف الشخصية وضعيف النفس وضعيف الحجة...

لا تتجاوز كبير القلب وكبير الهمة وكبير الميعاد...

لا تنسى واسع الأفق...وواسع البال... وواسع الحيلة...

لا تُقنع ضيّق الخلق... وضيّق النظرة...وضيّق التفكير...

لا تجادل صغير العقل وصغير السن وصغير التجربة