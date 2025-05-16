خطاب توعوي للاطفال

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى



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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


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اليوم جبتلكم خطاب حصري لمندى اللمة اتمنى كل معلمة ان تخطبها كل أسبوع للتلاميذ وحتى الأمهات توعي أطفالها وتذكرهم كل يوم
الخطاب كالتالي:

عنوان الخطاب حافظ على صحتك انت الاهم

اليوم يا اطفالي الاعزاء اليوم ساحدثكم عن موضوع مهم جدا وهو المخدرات
قد سمعتم بهذه الكلمة في التلفاز أو الشارع أو حتى مكتوبة على جدران حيكم لكن هل تعرفون حقا ماذا تعني المخدرت؟
المخدرات هي مواد ضارة جدا تدمر العقل والجسم وتجعل الإنسان ضعيفا ومريضا وأحيانا قد يفقد حياته بسبب تعاطيها أو تناولها

لكن هل تعرفون ماهو الشيء الجميل؟
أنه انتم شطار واذكى من ان يخدعكم احد

قد تلتقي بأحد ممكن تكون لا تعرفه أو تعرفه ويقول لك "جرب هذا ستشعر بالسعادة "

أو "كن شجاعا وجرب مثل الكبار"...لكن الحقيقة؟

هذا فخ لك؟
لكن في الحقيقة من يحبك لا يدفعك للاذى بل يحميك
انتم شجعان وإبطال والمخدرات لا مكان لها في طريق الابطال

إذا رأيتم شيئا غريبا أو شخص يطلب منكم امرا يزوجكم لا تسكتوا

اخبرو والديكم أو المعلمين

تذكروا دائما:
جسمك أمانة وعقلك كنز و مستقبلك مهم

كونوا أقوياء وابتعدو عن أي شيء يضركم

انتم نور هذا الوطن🇩🇿 وبكم نبني غدا مشرقا
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آخر تعديل بواسطة المشرف:
توقيع Oktavio_hinda
خطابي ديما لتلاميذي هو الحفاظ على نظافتهم و الدراسة ثم الدراسة و طاعة الله ثم الوالدين ينجحوا في حياتهم
 
بارك الله فيكم هندو
مدارسنا و اولادنا محتاجين لمثل هكذا خطابات و دروس توعوية
حتى يدركوا ان هته الافة سم ضار بالعقل و الجسم اضافة الى المتابعة القضائية
و هو حرام كحرمة الخمر و السرقة و القتل
بل هي باب كل المصائب فلما يفقد الانسان عقله سيتحول الى مجرم بلا عقل
اذا قدرنا ان نوصل هكذا افكار الى اولادنا و بسطنا لهم الفهم كما جاء في موضوعك عزيزتي هند
نكون قد بدأنا مرحلة التصدي او بناء جدار مانع بين المخدرات و اولادنا

بصدق شكرا هند
 
توقيع الامين محمد
قال إلياس:
خطابي ديما لتلاميذي هو الحفاظ على نظافتهم و الدراسة ثم الدراسة و طاعة الله ثم الوالدين ينجحوا في حياتهم
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جيد جدا أستاذنا الياس لازم دائما التذكير بهكذا خطابات ربي يوفقك اخي
شمرا لمرورك
 
توقيع Oktavio_hinda
قال الامين محمد:
بارك الله فيكم هندو
مدارسنا و اولادنا محتاجين لمثل هكذا خطابات و دروس توعوية
حتى يدركوا ان هته الافة سم ضار بالعقل و الجسم اضافة الى المتابعة القضائية
و هو حرام كحرمة الخمر و السرقة و القتل
بل هي باب كل المصائب فلما يفقد الانسان عقله سيتحول الى مجرم بلا عقل
اذا قدرنا ان نوصل هكذا افكار الى اولادنا و بسطنا لهم الفهم كما جاء في موضوعك عزيزتي هند
نكون قد بدأنا مرحلة التصدي او بناء جدار مانع بين المخدرات و اولادنا

بصدق شكرا هند
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وفيك بركة اخي العزيز محمد الأمين وشكرا لاضافتك
ربي يحفظك خويا
 
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شكرًا جزيلاً على هذا الخطاب التوعوي المميز، الذي حمل في طيّاته رسالة عميقة ومؤثرة موجهة إلى قلوب وعقول أطفالنا.
لقد لمستِ موضوعًا حساسًا وخطيرًا وهو آفة المخدرات، بأسلوب مبسّط وهادف يُناسب سنّ التلاميذ، ويزرع فيهم الوعي والثقة والقدرة على التمييز بين الخير والشر.

نحن بحاجة فعلية لمثل هذه الكلمات، التي لا تكتفي بالتحذير، بل تُعزز في أبنائنا القوة، والوعي، والقدرة على المواجهة.
التربية تبدأ بالكلمة، والكلمة الطيبة الصادقة قادرة أن تغيّر سلوك جيلٍ كامل.

بارك الله فيك على هذا الجهد القيم، ونتمنى أن نواصل معًا مثل هذه المبادرات التوعوية، لأن أطفالنا هم الثروة الحقيقية لبناء مجتمع واعٍ وسليم.

+ ختم تميز
 
توقيع ريحـان
قال ريحـان:

شكرًا جزيلاً على هذا الخطاب التوعوي المميز، الذي حمل في طيّاته رسالة عميقة ومؤثرة موجهة إلى قلوب وعقول أطفالنا.
لقد لمستِ موضوعًا حساسًا وخطيرًا وهو آفة المخدرات، بأسلوب مبسّط وهادف يُناسب سنّ التلاميذ، ويزرع فيهم الوعي والثقة والقدرة على التمييز بين الخير والشر.

نحن بحاجة فعلية لمثل هذه الكلمات، التي لا تكتفي بالتحذير، بل تُعزز في أبنائنا القوة، والوعي، والقدرة على المواجهة.
التربية تبدأ بالكلمة، والكلمة الطيبة الصادقة قادرة أن تغيّر سلوك جيلٍ كامل.

بارك الله فيك على هذا الجهد القيم، ونتمنى أن نواصل معًا مثل هذه المبادرات التوعوية، لأن أطفالنا هم الثروة الحقيقية لبناء مجتمع واعٍ وسليم.

+ ختم تميز
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شكرا لك اختي ريحان على ختم التميز و
شكرًا جزيلًا لكِ اختي على كلماتك الطيبة والمشجعة
سرني أن الخطاب قد بلغ أثره ولامس القلوب فالتوعية مسؤولية مشتركة وخاصة حين يتعلق الأمر بأطفالنا وبحمايتهم من المخاطر التي قد تعترض طريقهم
نسأل الله أن يبارك في جهود الجميع وأن نواصل معًا زرع بذور الوعي والخير في نفوس الأجيال القادمة
 
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