خطاب توعوي للاطفال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اليوم جبتلكم خطاب حصري لمندى اللمة اتمنى كل معلمة ان تخطبها كل أسبوع للتلاميذ وحتى الأمهات توعي أطفالها وتذكرهم كل يوم

الخطاب كالتالي:



عنوان الخطاب حافظ على صحتك انت الاهم



اليوم يا اطفالي الاعزاء اليوم ساحدثكم عن موضوع مهم جدا وهو المخدرات

قد سمعتم بهذه الكلمة في التلفاز أو الشارع أو حتى مكتوبة على جدران حيكم لكن هل تعرفون حقا ماذا تعني المخدرت؟

المخدرات هي مواد ضارة جدا تدمر العقل والجسم وتجعل الإنسان ضعيفا ومريضا وأحيانا قد يفقد حياته بسبب تعاطيها أو تناولها



لكن هل تعرفون ماهو الشيء الجميل؟

أنه انتم شطار واذكى من ان يخدعكم احد



قد تلتقي بأحد ممكن تكون لا تعرفه أو تعرفه ويقول لك "جرب هذا ستشعر بالسعادة "



أو "كن شجاعا وجرب مثل الكبار"...لكن الحقيقة؟



هذا فخ لك؟

لكن في الحقيقة من يحبك لا يدفعك للاذى بل يحميك

انتم شجعان وإبطال والمخدرات لا مكان لها في طريق الابطال



إذا رأيتم شيئا غريبا أو شخص يطلب منكم امرا يزوجكم لا تسكتوا





اخبرو والديكم أو المعلمين

تذكروا دائما:

جسمك أمانة وعقلك كنز و مستقبلك مهم