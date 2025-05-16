طريقة تزيين ملابس اطفالك

Oktavio_hinda
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السلام عليكم
جبتلكم فكرة جميلة لجعل ملابس طفلك من بسيطة إلى جميلة جدا وكذلك على ذوق طفلك
وهو يختار الرسوم الي تجعل التيشيرت أو القميص على ذوقه
المواد
تيشرت أو قميص أو أي قطعة لباس
ورق المطبخ البلاستيكي
ورق الطهي
والمكواة
الطريقة
اختاري اي صورة على مجلة أو نسخها من الجهاز
ثم قطعيها ولفيها الي البلاستيك وضعيها على القميص ثم ضعي فوقها ورق الطهي واكويها بالمكواة
وستتحصلين على قميص مطبوع عليه الصورة
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