طريقة تزيين ملابس اطفالك

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى

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السلام عليكم

جبتلكم فكرة جميلة لجعل ملابس طفلك من بسيطة إلى جميلة جدا وكذلك على ذوق طفلك
وهو يختار الرسوم الي تجعل التيشيرت أو القميص على ذوقه

المواد


تيشرت أو قميص أو أي قطعة لباس

ورق المطبخ البلاستيكي

ورق الطهي

والمكواة

الطريقة


اختاري اي صورة على مجلة أو نسخها من الجهاز

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ثم قطعيها ولفيها الي البلاستيك وضعيها على القميص ثم ضعي فوقها ورق الطهي واكويها بالمكواة
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وستتحصلين على قميص مطبوع عليه الصورة


 
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توقيع Oktavio_hinda
ممتاز ما فعلت اختي هند جعلها الله في ميزان حسناتك 🌷🌹🥀🌷🌹🥀
 
قال إلياس:
ممتاز ما فعلت اختي هند جعلها الله في ميزان حسناتك 🌷🌹🥀🌷🌹🥀
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شكرا لك اخي الياس على تشجيعك الدائم ومرورك الرائع
تحيتي لك
 
توقيع Oktavio_hinda
فكرة ممتازة
شكرا لمشاركتنا إياها
 
توقيع ام أمينة

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