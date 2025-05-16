الشامبو و البلسم من هذه المركة الوحيدين لي ماجربتهم بعد رحلة البحث عن شامبو يوالم شعري كيما قلتي بسبب "المقاطعة" للمنتجات التي تدعم الكيان لكن للأسف بعد مالقيتش وش يوالم شعري رجعت ل elseve لأنه كنت نستخدمها هي او هاد اند شولدرز لسنوات عديدة للأسف..ممكن نجرب هذي بعد رأيك بعد ما حبسو السلع المستوردةبالنسبة لغسول الوجه نستخدم صابون الوجه سواليس