ام أمينة
:: عضو بارز ::
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- تاريخ التسجيل
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
جربت شحال من منتوج من المنتوجات المستوردة و كانت فعالة و ممتازة
لاكن نظرا لإرتفاع أسعار و مقاطعة بعض هذه الأخيرة بدأت في رحلة البحث عن منتوجات جزائرية مشابهة أو قريبة لها في الجودة و يكون سعرها في المتناول
جربت شحال من منتوج و لقيت هذا أفضلهم
شامبو + بلسم flux care بدون سلفات و يناسب الشعر الجاف و المتضرر
و له عدة أنواع لكل أنواع الشعر
و نفس الإسم أستعمل غاسول الوجه gel nettoyant بالفحم الطبيعي
المداومة على إستعماله يحارب البثور الصغيرة و الرؤوس السوداء على الوجه و عند شطف الوجه نشعر بإنتعاش
شرط بعد الغسل به ترطيب الوجه
شاركونا تجاربكم
.....
جربت شحال من منتوج من المنتوجات المستوردة و كانت فعالة و ممتازة
لاكن نظرا لإرتفاع أسعار و مقاطعة بعض هذه الأخيرة بدأت في رحلة البحث عن منتوجات جزائرية مشابهة أو قريبة لها في الجودة و يكون سعرها في المتناول
جربت شحال من منتوج و لقيت هذا أفضلهم
شامبو + بلسم flux care بدون سلفات و يناسب الشعر الجاف و المتضرر
و له عدة أنواع لكل أنواع الشعر
و نفس الإسم أستعمل غاسول الوجه gel nettoyant بالفحم الطبيعي
المداومة على إستعماله يحارب البثور الصغيرة و الرؤوس السوداء على الوجه و عند شطف الوجه نشعر بإنتعاش
شرط بعد الغسل به ترطيب الوجه
شاركونا تجاربكم
.....
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