تجربتي شامبوان و بلسم و غاسول الوجه من flux care

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ماركة المنتج
Flux care
تقييم المنتج
5.00 نجمات
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

جربت شحال من منتوج من المنتوجات المستوردة و كانت فعالة و ممتازة

لاكن نظرا لإرتفاع أسعار و مقاطعة بعض هذه الأخيرة بدأت في رحلة البحث عن منتوجات جزائرية مشابهة أو قريبة لها في الجودة و يكون سعرها في المتناول

جربت شحال من منتوج و لقيت هذا أفضلهم

شامبو + بلسم flux care بدون سلفات و يناسب الشعر الجاف و المتضرر

و له عدة أنواع لكل أنواع الشعرIMG20250516183131.webp

و نفس الإسم أستعمل غاسول الوجه gel nettoyant بالفحم الطبيعي

المداومة على إستعماله يحارب البثور الصغيرة و الرؤوس السوداء على الوجه و عند شطف الوجه نشعر بإنتعاش

شرط بعد الغسل به ترطيب الوجه

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شاركونا تجاربكم
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توقيع ام أمينة
تصوبت إجابي 0 تصويت صلبي
الشامبو و البلسم من هذه المركة الوحيدين لي ماجربتهم بعد رحلة البحث عن شامبو يوالم شعري كيما قلتي بسبب "المقاطعة" للمنتجات التي تدعم الكيان لكن للأسف بعد مالقيتش وش يوالم شعري رجعت ل elseve لأنه كنت نستخدمها هي او هاد اند شولدرز لسنوات عديدة للأسف..
ممكن نجرب هذي بعد رأيك بعد ما حبسو السلع المستوردة


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بالنسبة لغسول الوجه نستخدم صابون الوجه سواليس
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توقيع سحائب الشوق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أستاذتي الطيبة على المشاركة على الاقل ناخذ فكرة خاصة اني لا أفقه شيئا في هذا المجال هه
لكن مرة اشترته امي شمبوان نفسه وهو طبيعي جيد للشعر وقد شاركت صورته في قسم جمال حواء
 
توقيع فاتن سيلين
هذا هو
 

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توقيع فاتن سيلين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

والله لم استعمل بعد منتوج care سمعت انه معطر الجسم تاعو راااائع خاصة بنكهة الليمون

إما elseve جربته لكن نشفلي شعري
الان استعمل منتج venus حسيت شعري احسن ملي كان خاصة بعد الصبغه
راني نستعمل هذا اللون

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توقيع Oktavio_hinda
راح نجرب flux ونخبركم ... سمعت عندهم منتج للفروة الدهنية الحساسة
هدا مايماولمنيش يزيتلي شعري

شكرا لمشاركة تجربتك

في انتظار اراء اخرى ومنتوجات اخرى
 
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