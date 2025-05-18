تجربتي مجفف شعر

مشاركة التجارب الشخصية مع منتج تم شراؤه
ماركة المنتج
سوناشي sonashi
تقييم المنتج
5.00 نجمات
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


منذ 10سنوات اشتريت مجفف شعر
(شوفو خربشات الأولاد عليه
😒)

المهم راه مزاا لليوم يخدم بشكل رائع


الماركة:
سوناشي sonashi
الوقت هذاك شريتو 200ألف

لقيتو مزال يتباع والسعر الحالي دار
:
400ألف


نصيحة :ننصحكم بيه حاجة صوليد
وتخدم مليح


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توقيع السلطانة
تصوبت إجابي 2 تصويت صلبي
نفس السيشوار تاعي
أنا عندي فاللون الأسود
أوافقك الرأي يخدم مليح
Je valide ✔️
 
توقيع ام أمينة
احسن مجفف شعر الذي وجدته في السوق هو لشركة سامسونغ و صوني
حتى زوجتي اشترت نفسه تشكر فيه و تعاود
سلمت يمناك على الطرح
 
نفس سيشواري مليح بزاف
 
توقيع سحائب الشوق
توقيع السلطانة
قال إلياس:
احسن مجفف شعر الذي وجدته في السوق هو لشركة سامسونغ و صوني
حتى زوجتي اشترت نفسه تشكر فيه و تعاود
سلمت يمناك على الطرح
إضغط للتوسيع...
مجربتش صراحة هاذ الماركة
مشكور
 
توقيع السلطانة
توقيع السلطانة
ما شاء الله بارك الله فيك اختي السلطانة
 
توقيع فاتن سيلين
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