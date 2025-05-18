نوع العِقاب

انا صراحة استعمل الصمت كعقابو هو ممتاز و فعّاللأن إذا ضربتيهم كاين لي يسلكهمإذا درنالهم الحار كاين لي يلومكإذا منعناهم من الخروج يلصقو في كاش واحد و يخرجو و أيضا منعهم من الهاتف و التلفاز ليس حلا و منعهم من الطعام ليس حلا و لا دخل له في العقابصح حنا تربينا بواش ذكرت و الحمد لله لكن يترك أثرا في نفسية الطفلمشكور على الموضوع