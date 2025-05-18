نوع العِقاب

حاتم خليفة

حاتم خليفة

:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إختيار نوع العقاب

إذا كان إبنك إو إبنتك مشاغب أو لا بسمع الكلام أو كسر شيء في المنزل أو ضرب إخوته الأصغر منه

خيروهم بين هذه العقوبات

الضرب✋🏻
الفلفل🌶
منعه من الخروج من المنزل🏫
منعه من مشاهدة التلفاز📺
منعه من إستعمال الهاتف📱
منعه من تناول طعامه المفضل🍬🍫🥣


لما تخيريه بين هذه العقوبات مع الوقت راح يُعود نفسه أن لا يتسرع حتى لا يُعاقب مرة أخرى
 
توقيع حاتم خليفة
انا صراحة استعمل الصمت كعقاب
و هو ممتاز و فعّال 👍

لأن إذا ضربتيهم كاين لي يسلكهم
إذا درنالهم الحار كاين لي يلومك
إذا منعناهم من الخروج يلصقو في كاش واحد و يخرجو و أيضا منعهم من الهاتف و التلفاز ليس حلا و منعهم من الطعام ليس حلا و لا دخل له في العقاب

صح حنا تربينا بواش ذكرت و الحمد لله لكن يترك أثرا في نفسية الطفل


مشكور على الموضوع
 
توقيع ام أمينة
صراحة احسن شيء هو منعه من الشيء الذي يحبه و الصمت احسن شيء في العقاب و هذا امارسه في قسم التحضيري الصمت حتى يلتزموا الصمت في القسم و متابعة الدرس
سلمت يمناك على الموضوع القيم جعله الله في ميزان حسناتك دمت مبدعا في سماء المنتدى
 
و عليكم السلام و رحمة الله
أنا بنتي في عقابي لها ممنوع الخروج و الذهاب للعب مع بنات عمتها..
رجعت رغم صغر سنها تفكر في اعمالها كان ممنوع أو لا و تجي تخبرني لأنه مخبرتها كل ممنوع = البقاء في المنزل
الفلفل الحار و الحرمان من أكل تشتهيهولا افضلهما اطلاقا.
شكرا لك على الموضوع
 
توقيع سحائب الشوق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرات قليلة وين نضرب
في حالة ماذا تعمد يضرب الآخر ووجعو صح
الفلفل مانستعملوش صراحة
وأما نوض ليهم نتحول عليهم
بحزم
كل واحد يحكم بلاصتو
🤭


تقبل مروري
 
توقيع السلطانة

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