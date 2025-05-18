نوع العِقاب

حاتم خليفة
:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
التفاعل 12.3K
الجوائز 1.3K
- تاريخ التسجيل
- 11 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 3,038
- محل الإقامة
- بسكرة
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 13 جويلية 1984
- الوظيفة
- تاجر
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 40 إلى 45 سنة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إختيار نوع العقاب
إذا كان إبنك إو إبنتك مشاغب أو لا بسمع الكلام أو كسر شيء في المنزل أو ضرب إخوته الأصغر منه
خيروهم بين هذه العقوبات
الضرب
الفلفل🌶
منعه من الخروج من المنزل
منعه من مشاهدة التلفاز
منعه من إستعمال الهاتف
منعه من تناول طعامه المفضل
لما تخيريه بين هذه العقوبات مع الوقت راح يُعود نفسه أن لا يتسرع حتى لا يُعاقب مرة أخرى
إختيار نوع العقاب
إذا كان إبنك إو إبنتك مشاغب أو لا بسمع الكلام أو كسر شيء في المنزل أو ضرب إخوته الأصغر منه
خيروهم بين هذه العقوبات
الضرب
الفلفل🌶
منعه من الخروج من المنزل
منعه من مشاهدة التلفاز
منعه من إستعمال الهاتف
منعه من تناول طعامه المفضل
لما تخيريه بين هذه العقوبات مع الوقت راح يُعود نفسه أن لا يتسرع حتى لا يُعاقب مرة أخرى