ام أمينة
:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
ذكرياتكم في و مع المدرسة .....
كنا صغار و ذهبنا إلى المدرسة
من الإبتدائية إلى المتوسطة و الثانوية
و لنا مع كل مرحلة ذكريات في المدرسة أو مع المعلمين و المعلمات و مع التلاميذ و الطاقم التربوي
سواء ذكريات جميلة من نجاحات و تفوقات أو تكوين أصدقاء و صديقات الدراسة و كسب محبة المعلمين .......و غيرها
أو ذكريات سيئة كرسوب أو نقاط سيئة أو تعرض للعنف أو التنمر ..... و غيرها
حبيت كل من مر في هذا الموضوع
يحكيلنا في أي سنة تمدرس و ماهي الذكريات التي لازلتم تتذكرونها
و هل كنتم تحبون الدراسة أو لا ؟
و هل كنتم متفوقين أو لا ؟
حتى الذين يدرسون حاليا
و احكيولنا على مواقف صراو معاكم في المدرسة
أتمنى مشاركة الجميع
ذكرياتكم في و مع المدرسة .....
كنا صغار و ذهبنا إلى المدرسة
من الإبتدائية إلى المتوسطة و الثانوية
و لنا مع كل مرحلة ذكريات في المدرسة أو مع المعلمين و المعلمات و مع التلاميذ و الطاقم التربوي
سواء ذكريات جميلة من نجاحات و تفوقات أو تكوين أصدقاء و صديقات الدراسة و كسب محبة المعلمين .......و غيرها
أو ذكريات سيئة كرسوب أو نقاط سيئة أو تعرض للعنف أو التنمر ..... و غيرها
حبيت كل من مر في هذا الموضوع
يحكيلنا في أي سنة تمدرس و ماهي الذكريات التي لازلتم تتذكرونها
و هل كنتم تحبون الدراسة أو لا ؟
و هل كنتم متفوقين أو لا ؟
حتى الذين يدرسون حاليا
و احكيولنا على مواقف صراو معاكم في المدرسة
أتمنى مشاركة الجميع