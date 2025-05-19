ذكرياتكم في و مع المدرسة .......

هل تتذكرون تفاصيل مشواركم الدراسي

  • نعم . أتذكر كل شيئ

    صوت: 2 33.3%

  • للأسف . لا أتذكر شيئ

    صوت: 0 0.0%

  • أتذكر البعض منها

    صوت: 4 66.7%
  • مجموع المصوتين
    6
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

ذكرياتكم في و مع المدرسة .....

كنا صغار و ذهبنا إلى المدرسة

من الإبتدائية إلى المتوسطة و الثانوية

و لنا مع كل مرحلة ذكريات في المدرسة أو مع المعلمين و المعلمات و مع التلاميذ و الطاقم التربوي

سواء ذكريات جميلة من نجاحات و تفوقات أو تكوين أصدقاء و صديقات الدراسة و كسب محبة المعلمين .......و غيرها

أو ذكريات سيئة كرسوب أو نقاط سيئة أو تعرض للعنف أو التنمر ..... و غيرها

حبيت كل من مر في هذا الموضوع
يحكيلنا في أي سنة تمدرس و ماهي الذكريات التي لازلتم تتذكرونها
و هل كنتم تحبون الدراسة أو لا ؟
و هل كنتم متفوقين أو لا ؟

حتى الذين يدرسون حاليا

و احكيولنا على مواقف صراو معاكم في المدرسة

أتمنى مشاركة الجميع
 
توقيع ام أمينة
اذكر مرة في مرحلة المتوسط التاسعة أساسي سابقا في انا البريز كان خارج و كان استاذ يشرح الدرس و بعدها جلس الاستراحة ضربتو كهرباء وسقط على الأرض و ضحك على نفسه و قال لنا فعلتوها حتى شيطان فيما فعلتموه ضحك على نفسه و ضكنا عليه حتى شبعنا هههههه
 
*أذكر جيدا معلمتي أيام الابتدائي، و حتى مرة لقيتها و كنت مع بنتي قلتلها معلمتي وش حالك، قالتلي مازلتي برك بمعلمتي و انت ببنتك قالتلي نلقاهم لي قريتهم بعدك يعيطولي باسمي🫢.
و انا للان مستحيل نعيطلهم بغير معلمتي أو أستاذ فلان.
*رسبت أحد الأعوام في المتوسط ليس بسبب أنه كنت مانقراش ولا كنت في مرحلة ضعف و مرحلة البحث عن التشافي و العلاج (تقريب عام كامل و أنا مع المستشفيات و الأشعة و تحاليل..) و بعد الرسوب لولا أحد الأساتذة لي رجعلي الثقة بنفسي ماكنتش وصلت لما وصلت له حاليا ربي يجازيه كل خير .
*و ثان عشقي للرياضيات مرة كناقبل أيام الليسي كان الاستاذ يدخل يحط الكرسي حداي و يشرح الدرس مايقدموش في السبورة ههه لأنه كانو مسكين يحڤرو عليه الا أنا و تلميذين فقط كنا نحترموه.. ربي يذكرو بخير.
*أنا نحب الدراسة و رغم تفوقي في الرياضيات كنت نحب الجانب الأدبي.. و حتى أنه لما جبت الباك بقريب من الجيد علمي خيرت نقرا "علوم قانونية و ادارية".
كنت مسلكة راسي هههه بالخصوص الثانوي لأنه بعض الاساتذة في المتوسط اجبروني نكمل في شعبة علمية و أنا مانحبهاش!.
_حكيت بزاف لكن هذه النقاط في مرحلتي الدراسية لي ولا مرة ننساها_
 
توقيع سحائب الشوق
اتذكر كي كنت في الإبتدائية كنت مشاكسة و نحصل في زملائي و زميلاتي و في يوم من الايام كنت نقرا سنة 3 ابتدائي جات الأستاذة و لقاتني فوق الطاولة و نعيط على زميلي
كي جات تضربني دورت يدي و كي ضربتني حلتلي يدي و خيطوهالي ولات هي تطلب فالسماح و جابتلي هدية و حلوى و شوكولاطة و من هذاك اليوم كي ندير حاجة ماولاتش تهدر معايا

لي عودة
.....
 
توقيع ام أمينة
قال إلياس:
اذكر مرة في مرحلة المتوسط التاسعة أساسي سابقا في انا البريز كان خارج و كان استاذ يشرح الدرس و بعدها جلس الاستراحة ضربتو كهرباء وسقط على الأرض و ضحك على نفسه و قال لنا فعلتوها حتى شيطان فيما فعلتموه ضحك على نفسه و ضكنا عليه حتى شبعنا هههههه
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موقف محرج بالنسبة له و ضحك باش ما يتحرجش اكثر .....

شكرا على مرورك
 
توقيع ام أمينة
قال سحائب الشوق:
*أذكر جيدا معلمتي أيام الابتدائي، و حتى مرة لقيتها و كنت مع بنتي قلتلها معلمتي وش حالك، قالتلي مازلتي برك بمعلمتي و انت ببنتك قالتلي نلقاهم لي قريتهم بعدك يعيطولي باسمي🫢.
و انا للان مستحيل نعيطلهم بغير معلمتي أو أستاذ فلان.
*رسبت أحد الأعوام في المتوسط ليس بسبب أنه كنت مانقراش ولا كنت في مرحلة ضعف و مرحلة البحث عن التشافي و العلاج (تقريب عام كامل و أنا مع المستشفيات و الأشعة و تحاليل..) و بعد الرسوب لولا أحد الأساتذة لي رجعلي الثقة بنفسي ماكنتش وصلت لما وصلت له حاليا ربي يجازيه كل خير .
*و ثان عشقي للرياضيات مرة كناقبل أيام الليسي كان الاستاذ يدخل يحط الكرسي حداي و يشرح الدرس مايقدموش في السبورة ههه لأنه كانو مسكين يحڤرو عليه الا أنا و تلميذين فقط كنا نحترموه.. ربي يذكرو بخير.
*أنا نحب الدراسة و رغم تفوقي في الرياضيات كنت نحب الجانب الأدبي.. و حتى أنه لما جبت الباك بقريب من الجيد علمي خيرت نقرا "علوم قانونية و ادارية".
كنت مسلكة راسي هههه بالخصوص الثانوي لأنه بعض الاساتذة في المتوسط اجبروني نكمل في شعبة علمية و أنا مانحبهاش!.
_حكيت بزاف لكن هذه النقاط في مرحلتي الدراسية لي ولا مرة ننساها_
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انا أيضا تلاقيت معلمتي تع الإبتدائية و كنت مع بنتي و غير قلتلها واش راكي تفكرتني قالتلي ما تبدلتيش و قالتلي بلي بنتك نسخة منك كي كنتي صغيرة

مشوارك الدراسي مليئ بالأحداث
الحمد لله فات و كمل
و نصيحة لكل متمدرس أقرأ واش تحب أنت ماشي واش يحب الغاشي .....

شكرا على مرورك غاليتي
 
توقيع ام أمينة
هههههه الذكريات ياسرة خلوني نفكر في موقف يكون صح اكشن و نرجع ليكم هههههههه
 
توقيع الامين محمد
توقيع ام أمينة
قريب نحط لا اتذكر شيء
لكن سأتذكر وحينها سأشارك خلي نضحك على مواقفكم المضحكة شويا قبل
انا كنت هادئ لكن تاع ضحك
اللي خلاني نكون هادئ هم اللي كنت جالس معاهم سبحان الله كل الاطوار جلسوا معايا ناس هادية لكنهم تاع ضحم برك في الاخير خرجنا قاع ضحك ههه
تعرفو ذيك النوعية اللي متحبش تشارك الا كي يكون الاستاذ يمرح ويقصر يبانو

ربي يرحم اللي ماتوا واللي مزالهم حيين ربي يذكرهم على خير.
 
ياااه وين رجعتينا
انا كل فترة قريتها في ولاية بحكم عمل الوالد رحمة الله عليه
قريت ابتدائي في معسكر عام 2000 وكنا ثم وين رحلنا مانعرفش فاتت مرحلة هادئة وبقية فترة ابتدائي بين البويرة وتيسمسيلت
بصح أجمل فترة كانت في ادرار بين متوسط وثانوي كانت اجمل ذكريات وكانت فيها بزاف طوايش ههههه
نتذكر مرة ف ثانوي دارو اضراب وقفلو علينا كامل ابواب ماقراونا وماخلاونا نخرجو ولينا هربنا وصوطينا فوق حيوط وحكمونا ههههه
ف متوسط كنت انا وصديقتي نحكيو بزاف فرقتنا أستاذة وديما تقولهم كنزة واكرام صديقتان وانا فرقت بينهما ههههه
وبنسبة لدراسة كنت الحمد لله من متفوقين
بصح ماكملتش جامعة لظروف
رجعتينا لذكريات رائعة
يعطيك الصحة
 
توقيع سجينة الصمت
قال أبو عاتكة:
قريب نحط لا اتذكر شيء
لكن سأتذكر وحينها سأشارك خلي نضحك على مواقفكم المضحكة شويا قبل
انا كنت هادئ لكن تاع ضحك
اللي خلاني نكون هادئ هم اللي كنت جالس معاهم سبحان الله كل الاطوار جلسوا معايا ناس هادية لكنهم تاع ضحم برك في الاخير خرجنا قاع ضحك ههه
تعرفو ذيك النوعية اللي متحبش تشارك الا كي يكون الاستاذ يمرح ويقصر يبانو

ربي يرحم اللي ماتوا واللي مزالهم حيين ربي يذكرهم على خير.
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انت و زملائك كنتو سبيسيال
اتفكر و ارجع شاركنا
 
توقيع ام أمينة
قال سجينة الصمت:
ياااه وين رجعتينا
انا كل فترة قريتها في ولاية بحكم عمل الوالد رحمة الله عليه
قريت ابتدائي في معسكر عام 2000 وكنا ثم وين رحلنا مانعرفش فاتت مرحلة هادئة وبقية فترة ابتدائي بين البويرة وتيسمسيلت
بصح أجمل فترة كانت في ادرار بين متوسط وثانوي كانت اجمل ذكريات وكانت فيها بزاف طوايش ههههه
نتذكر مرة ف ثانوي دارو اضراب وقفلو علينا كامل ابواب ماقراونا وماخلاونا نخرجو ولينا هربنا وصوطينا فوق حيوط وحكمونا ههههه
ف متوسط كنت انا وصديقتي نحكيو بزاف فرقتنا أستاذة وديما تقولهم كنزة واكرام صديقتان وانا فرقت بينهما ههههه
وبنسبة لدراسة كنت الحمد لله من متفوقين
بصح ماكملتش جامعة لظروف
رجعتينا لذكريات رائعة
يعطيك الصحة
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أيام المدرسة بأطوارها الثلاثة من أجمل الأيام
كانت البراءة و كل شيئ فيها بسيط
شكرا لمشاركتنا ذكرياتك في المدرسة
 
توقيع ام أمينة
لم أكن متفوقا في الدراسة سواءًا " الابتدائي والمتوسط والثانوي "

كنت متفوق في الجامعة حقا وبجدارة ! عرفت صوالحي ✌️😌 ..

كنت في الصغر مشاغب واحب العاب الفيديو من (1997 - 2000 ) الانترنت لمستها 2003 كان الوالد وعمي واعرين معي ههه نظن كانت 128k سرعة الإنترنت حسيتها طيارة 🤣🤣

عندي صورة لها في نواحي 2003 مصور مع تؤم روحي آل ياسين ✨️ آهبل كـ أنا

ضيعولي دراستي 😆

ملي نشد البلاي ستيشن نضيع لا قراية لا والو 🤭

حتي أساتذتي لا اتذكرهم 💔 بيا كنت مشاغب


تفاصيلي بدأت من الجامعة 2010 💪🙆‍♂️
 
توقيع العَنْقَاءُ
قال العَنْقَاءُ:
لم أكن متفوقا في الدراسة سواءًا " الابتدائي والمتوسط والثانوي "

كنت متفوق في الجامعة حقا وبجدارة ! عرفت صوالحي ✌️😌 ..

كنت في الصغر مشاغب واحب العاب الفيديو من (1997 - 2000 ) الانترنت لمستها 2003 كان الوالد وعمي واعرين معي ههه نظن كانت 128k سرعة الإنترنت حسيتها طيارة 🤣🤣

عندي صورة لها في نواحي 2003 مصور مع تؤم روحي آل ياسين ✨️ آهبل كـ أنا

ضيعولي دراستي 😆

ملي نشد البلاي ستيشن نضيع لا قراية لا والو 🤭

حتي أساتذتي لا اتذكرهم 💔 بيا كنت مشاغب


تفاصيلي بدأت من الجامعة 2010 💪🙆‍♂️
إضغط للتوسيع...
شكرا لمشاركتنا تجربتك
هي لازم شوية لعب و شوية قراية و البلاي و الأنترنت كانت حاجة جديدة ذاك الوقت و تجذب خاصة الصغار
 
توقيع ام أمينة

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