السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



ذكرياتكم في و مع المدرسة .....



كنا صغار و ذهبنا إلى المدرسة



من الإبتدائية إلى المتوسطة و الثانوية



و لنا مع كل مرحلة ذكريات في المدرسة أو مع المعلمين و المعلمات و مع التلاميذ و الطاقم التربوي



سواء ذكريات جميلة من نجاحات و تفوقات أو تكوين أصدقاء و صديقات الدراسة و كسب محبة المعلمين .......و غيرها



أو ذكريات سيئة كرسوب أو نقاط سيئة أو تعرض للعنف أو التنمر ..... و غيرها



حبيت كل من مر في هذا الموضوع

يحكيلنا في أي سنة تمدرس و ماهي الذكريات التي لازلتم تتذكرونها

و هل كنتم تحبون الدراسة أو لا ؟

و هل كنتم متفوقين أو لا ؟



حتى الذين يدرسون حاليا



و احكيولنا على مواقف صراو معاكم في المدرسة



أتمنى مشاركة الجميع ​