عيد اضحى بذوق روماني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





في إطار التحضيرات لعيد الأضحى لعام 2025 شرعت الجزائر في استيراد كميات كبيرة من الكباش من رومانيا ودول أخرى بهدف توفير الأضاحي بأسعار معقولة للمواطنين

أول شحنة: وصلت إلى ميناء الجزائر العاصمة في 20 أبريل 2025، محمّلة بـ15,000 رأس غنم قادمة من رومانيا في أول عملية استيراد للماشية

السعر المحدد: حددت الحكومة سعر الأضاحي المستوردة بـ40,000 دينار في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطن ومواجهة الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي في السنوات الماضية مقارنة بالأسعار المحلية تتراوح أسعار الكباش المحلية في السوق بين 100,000 و140,000 دينار جزائري مما يجعل الأضاحي المستوردة خيارًا أكثر اقتصادية

هناك من رحب بالفكرة لأنها قد تساهم في خفض الأسعار وتوفير الأضاحي

لكن البعض الآخر انتقد الأمر لأسباب دينية أو ثقافية مثل:

عدم الاعتياد على شكل أو نوعية هذه الكباش وشكوك حول مطابقة شروط الأضحية الشرعية تخوفات من أمراض أو جودة اللحوم.

