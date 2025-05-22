عيد اضحى بذوق روماني

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


في إطار التحضيرات لعيد الأضحى لعام 2025 شرعت الجزائر في استيراد كميات كبيرة من الكباش من رومانيا ودول أخرى بهدف توفير الأضاحي بأسعار معقولة للمواطنين
أول شحنة: وصلت إلى ميناء الجزائر العاصمة في 20 أبريل 2025، محمّلة بـ15,000 رأس غنم قادمة من رومانيا في أول عملية استيراد للماشية
السعر المحدد: حددت الحكومة سعر الأضاحي المستوردة بـ40,000 دينار في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطن ومواجهة الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي في السنوات الماضية مقارنة بالأسعار المحلية تتراوح أسعار الكباش المحلية في السوق بين 100,000 و140,000 دينار جزائري مما يجعل الأضاحي المستوردة خيارًا أكثر اقتصادية
هناك من رحب بالفكرة لأنها قد تساهم في خفض الأسعار وتوفير الأضاحي
لكن البعض الآخر انتقد الأمر لأسباب دينية أو ثقافية مثل:
عدم الاعتياد على شكل أو نوعية هذه الكباش وشكوك حول مطابقة شروط الأضحية الشرعية تخوفات من أمراض أو جودة اللحوم.

ما رأيكم في هذا المشروع ؟

وكيف تتعامل مع فكرة شراء أضحية مستوردة؟

وهل تضمن الدولة أن تكون هذه الأضاحي مطابقة

للشروط الشرعية (السن، السلامة، طريقة الذبح...)؟

انتظر آرائهم
 
توقيع Oktavio_hinda
لكبش قبل ميدخل لاسواق الجزائرية راه يفوت على مراقبة مستمرّة و يقارنوه بشروط الشرعية هذا من ناحية شكوك بعض المواطنين خاطر دولة واعية من هذي ناحية
وخلاف هذا نستعرف بعمي تبون كون مدارش هذا المشروع كون يصعب على ياسر ناس انها تضحي سنة وانا نعتبرو دارها خطوة مليح باش يواجه طمع وجشع الموالة لكل عام يزدو في سومة مع انها سومة العلف متغيرتش
 
صراحة لم تعجبني الفكرة لانها غير منظمة في منطقتي الشحنتين في منطقتي اخذها فلان فلان الزوالي لم يأخذها لكن في مناطق الأخرى منظمة اخذها كل حقه
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك عزيزتي هند على التطرق للموضوع

اراها فكرة جيدة من دولتنا الحبيبة حفظها الله لمساعدة أصحاب الدخل المحدود لأداء شعيرة من شعائر الله .لكن المؤسف شعبنا لا يفهم نفسه طماع جشع.فقد سمعت أن من اشتراها هم المرتاحين ماديا وينافسون الفقير والارملة وأصحاب الاعاقات والأمراض المزمنة.
عن نفسي في بيتنا منذ القديم نختار كبش تربى في الجبل يرعى اعشاب طبيعية شيح زعتر اكليل ولا نختار ابدا كبش يتناول الاعلاف.
يعني عاىلتي حتى وأنها غير محتاجة لشراء الكبش الروماني فالحمد لله على فضل الله ولأنه هو لمساعدة المحتاج وليس للميسور نحن لا نأكل اي لحم لازم يكون من فصيلة كباشنا اي نوع الغنم الجزائرية وايضا يكون يرعى وليس مربوط ويتناول الاعلاف التي نصها أدوية هرمونية.

وربي يرزق كل محتاج ويشتري كبش العيد وربي يهدي الميسورين الذين يزاحمون الفقير في أمر حعلته الدولة لهم.

وشكرا لك
 
توقيع فاتن سيلين

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