أبو عاتكة
فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
التفاعل 18.9K
الجوائز 3.7K
- تاريخ التسجيل
- 1 أوت 2008
- المشاركات
- 8,934
- الحلول المقدمة
- 8
- محل الإقامة
- Bou Saâda
- آخر نشاط
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 45 إلى 50 سنة
- الجنس
- ذكر
جديد وحصري اللمة
لعبة| كوّن قصة من أربع كلمات!
شرح اللعبة:
انا المؤلف المشهور ابو منسي
كتبت قصة صغيرة باستخدام هذه الكلمات الأربع … لكنني فقدتها
مهمتك هي مساعدتي في تذكرها:
الكلمات المختارة اليوم:
الجوائز لكل عدد:
لعبة| كوّن قصة من أربع كلمات!
شرح اللعبة:
انا المؤلف المشهور ابو منسي
كتبت قصة صغيرة باستخدام هذه الكلمات الأربع … لكنني فقدتها
مهمتك هي مساعدتي في تذكرها:
- اكتب قصة قصيرة (2-3 جمل كافية).
- أطلق العنان لخيالك! القصة يمكن أن تكون مضحكة، خيالية، واقعية، أو حتى مجنونة.
الكلمات المختارة اليوم:
وردة – حذاء – رسالة – ضياع
يجب أن تحتوي على جميع الكلمات الأربع.
التحدي:
التحدي:
يمكنك استخدام الكلمات كما هي أو تصريفها.
نريد إبداعك الخاص فقط
لا تنسى اني مؤلف بارع لا انبهر بسهولة
نريد إبداعك الخاص فقط
لا تنسى اني مؤلف بارع لا انبهر بسهولة
الجوائز لكل عدد:
- المشاركة الفائزة تحتسب: 10 مشاركات + 5 نقاط جوائز
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