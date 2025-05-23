لعبة: كوّن قصة من أربع كلمات!

أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
جديد وحصري اللمة📢


🔠 لعبة| كوّن قصة من أربع كلمات!
Super Mario Art GIF by dan.bahia.dan










👀 شرح اللعبة:

انا المؤلف المشهور ابو منسي
Sad Sorrow GIF by G5 games


كتبت قصة صغيرة باستخدام هذه الكلمات الأربع 👇… لكنني فقدتها 😱

🫂مهمتك هي مساعدتي في تذكرها:
  • اكتب قصة قصيرة (2-3 جمل كافية).​
  • أطلق العنان لخيالك! القصة يمكن أن تكون مضحكة، خيالية، واقعية، أو حتى مجنونة.


🧠 الكلمات المختارة اليوم:
وردة – حذاء – رسالة – ضياع




🎯 التحدي:
يجب أن تحتوي على جميع الكلمات الأربع.
يمكنك استخدام الكلمات كما هي أو تصريفها.
نريد إبداعك الخاص فقط 😊
لا تنسى اني مؤلف بارع لا انبهر بسهولة


🏅 الجوائز لكل عدد:

  • المشاركة الفائزة تحتسب: 10 مشاركات + 5 نقاط جوائز






 
آخر تعديل:
نحاول معاكم

اهديت لها وردة 🥹وهي تبحث عن حذاء كتبت لها رسالة فحواها الحب باق :rolleyes:لكن الحذاء مصيره يوما ما السقوط 🤕اوالضياع👣
Country Music Dance GIF by Sophia Scott


هل من مبارز؟

Star Wars Movie GIF by UltimateActX
 
آخر تعديل:
حبيت اللعبة


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Let me try

وسط مشاعر الشتات والضياع
تلقيتُ وردة على ساقها رسالة
كُتب في مطلعها أن حذاء سندريلا مع الأمير
 
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