عيد الفراولة -سكيكدة

سحائب الشوق
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عيد الفراولة، يمكن أن نطلق عليه مهرجان سنوي تحتظنه ولاية سكيكدة كل عام في النصف الثاني من شهر ماي و الذي يكون غالبا من 26 الى 28 من شهر ماي.بعض الصور المنتقاة من حفل اليوم من مدينة سكيكدة
هذه السنة 2025 كانت بداية الاحتفالات من 24 لهذا الشهر.
و يعتبر عرسا ولائيا لاحتوائه على مختلف النشاطات و فرصة لاظهار الموروث الثقافي للولاية، من خلال الزرنة و مختلف الفنون الأخرى.
في هذا اليوم يقوم الفلاحون بعرض منتجاتهم من الفراولة و بالأخص فراولة روسيكادا او مايطلق عليها (المكركبة) التي تتميز عن باقيها بطعمها الحلوي الشهي و شكلها الدائري..
و حتى صناع الحلوى يشاركون في هذه التظاهرة و يتفننون باثراء الحفل بالحلويات التي يبدعون في تشكيلها في جو احتفالي تنافسي بهيج.
هذه السنة 2025 كانت بداية الاحتفالات من 24 لهذا الشهر.
و يعتبر عرسا ولائيا لاحتوائه على مختلف النشاطات و فرصة لاظهار الموروث الثقافي للولاية، من خلال الزرنة و مختلف الفنون الأخرى.
في هذا اليوم يقوم الفلاحون بعرض منتجاتهم من الفراولة و بالأخص فراولة روسيكادا او مايطلق عليها (المكركبة) التي تتميز عن باقيها بطعمها الحلوي الشهي و شكلها الدائري..
و حتى صناع الحلوى يشاركون في هذه التظاهرة و يتفننون باثراء الحفل بالحلويات التي يبدعون في تشكيلها في جو احتفالي تنافسي بهيج.