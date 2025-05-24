عيد الفراولة -سكيكدة

عيد الفراولة ، يمكن أن نطلق عليه مهرجان سنوي تحتظنه ولاية سكيكدة كل عام في النصف الثاني من شهر ماي و الذي يكون غالبا من 26 الى 28 من شهر ماي.

هذه السنة 2025 كانت بداية الاحتفالات من 24 لهذا الشهر.

و يعتبر عرسا ولائيا لاحتوائه على مختلف النشاطات و فرصة لاظهار الموروث الثقافي للولاية، من خلال الزرنة و مختلف الفنون الأخرى.

في هذا اليوم يقوم الفلاحون بعرض منتجاتهم من الفراولة و بالأخص فراولة روسيكادا او مايطلق عليها (المكركبة) التي تتميز عن باقيها بطعمها الحلوي الشهي و شكلها الدائري..

و حتى صناع الحلوى يشاركون في هذه التظاهرة و يتفننون باثراء الحفل بالحلويات التي يبدعون في تشكيلها في جو احتفالي تنافسي بهيج. ​



بعض الصور المنتقاة من حفل اليوم من مدينة سكيكدة