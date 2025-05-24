عيد الفراولة -سكيكدة-

سحائب الشوق

سحائب الشوق

:: عضو مُشارك ::
عيد الفراولة، يمكن أن نطلق عليه مهرجان سنوي تحتظنه ولاية سكيكدة كل عام في النصف الثاني من شهر ماي و الذي يكون غالبا من 26 الى 28 من شهر ماي.
هذه السنة 2025 كانت بداية الاحتفالات من 24 لهذا الشهر.
و يعتبر عرسا ولائيا لاحتوائه على مختلف النشاطات و فرصة لاظهار الموروث الثقافي للولاية، من خلال الزرنة و مختلف الفنون الأخرى.
في هذا اليوم يقوم الفلاحون بعرض منتجاتهم من الفراولة و بالأخص فراولة روسيكادا او مايطلق عليها (المكركبة) التي تتميز عن باقيها بطعمها الحلوي الشهي و شكلها الدائري..
و حتى صناع الحلوى يشاركون في هذه التظاهرة و يتفننون باثراء الحفل بالحلويات التي يبدعون في تشكيلها في جو احتفالي تنافسي بهيج.
بعض الصور المنتقاة من حفل اليوم من مدينة سكيكدة
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توقيع سحائب الشوق
عيد مميز
و صور جميلة
شكرا غاليتي لمشاركتنا الأجواء دمتِ مميزة
 
توقيع ام أمينة

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