الميزان الأكبر

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة

الميزان الأكبر


عن سفيان بن عيينة رحمه الله ، أنه كان يقول : «إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزانُ الأكبر ، فعليه تعرضُ الأشياء ، على خلقه وسيرته وهديه ، فما وافقها فهو الحق ، وما خالفها فهو الباطل» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (8).
وبنحوه قول ابن القيم رحمه الله: «فهو الميزان الراجح الذي على أخلاقه وأقواله وأعماله توزن الأخلاق والأقوال والأعمال، والفرقان المبين الذي باتباعه يتميز أهل الهدى من أهل الضلال». إعلام الموقعين (1/4).

المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله
 
توقيع الطيب الجزائري84
احسنت بارك الله فيكم اخي الطيب
و جزاك الله عنا كل خير
ليتنا نعمل بالسنة حتى و ان فرطنا
و ليتنا نترك البدعة حتى و ان اجتهدنا

شكرا حبيبي
 
توقيع الامين محمد
النبي صلى الله عليه وسلم هو ميزان الحق و الهدى و الإقتداء به سبيل الفلاح

جزاك الله خير
 
توقيع ام أمينة
صل الله عليه وسلم
جزاك الله خيرا على طرحك القيم جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين
 
قال الامين محمد:
احسنت بارك الله فيكم اخي الطيب
و جزاك الله عنا كل خير
ليتنا نعمل بالسنة حتى و ان فرطنا
و ليتنا نترك البدعة حتى و ان اجتهدنا

شكرا حبيبي
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وفيك بارك الله اخي الأمين
العفو
 
توقيع الطيب الجزائري84
توقيع الطيب الجزائري84
قال إلياس:
صل الله عليه وسلم
جزاك الله خيرا على طرحك القيم جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين
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بارك الله فيك
 
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