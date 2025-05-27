الطيب الجزائري84
:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
التفاعل 5.4K
الجوائز 1.4K
- تاريخ التسجيل
- 14 جوان 2011
- المشاركات
- 4,333
- الحلول المقدمة
- 2
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 31 ديسمبر 1984
- الجنس
- ذكر
- الأوسمة
- 17
الميزان الأكبر
عن سفيان بن عيينة رحمه الله ، أنه كان يقول : «إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزانُ الأكبر ، فعليه تعرضُ الأشياء ، على خلقه وسيرته وهديه ، فما وافقها فهو الحق ، وما خالفها فهو الباطل» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (8).
وبنحوه قول ابن القيم رحمه الله: «فهو الميزان الراجح الذي على أخلاقه وأقواله وأعماله توزن الأخلاق والأقوال والأعمال، والفرقان المبين الذي باتباعه يتميز أهل الهدى من أهل الضلال». إعلام الموقعين (1/4).
المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله