قال la lune rose: فيه عدة انواع

هداك الوقت كي شريتو كلن فيه نوعين واحد مليح واحد لا

شريتو بالتوصيل من صفحة فايسبوك

كنت خايفة ليبدلوه

ملاحظة انا شعري جاي أملس مش عنيد يعني بلخف يتمشط إضغط للتوسيع...

أكيد أنا ثان شكيت أنه مقلد رغم أنه المحل موالفة نتعامل معه و يجيب غير الأصلي..و كيما قلتي أنا شعري من النوع المجعد قليلا.. بعكس شعر ابنتي مثل شعرك.. يوالمها جدا لأنه فقط من أجل أنه يتصفف أحسن (نستخدمهولها في المناسبات و أعياد).شكرا عزيزتي