تجربتي احد منتجات ENZO

مشاركة التجارب الشخصية مع منتج تم شراؤه
ماركة المنتج
Enzo
تقييم المنتج
5.00 نجمات
Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم اخوتي اخواتي

اليوم جبتلكم منتوج ENZOمجفف شعر من الدرجة الأولى سهل والنتيجة روعة متكون من قطعتين المشط والمجفف
جربته رائع ننصحكم بيه خاصة الي عندها بنات
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توقيع Oktavio_hinda
تصوبت إجابي 1 تصويت صلبي
ليس لدي خبرة في المجال
 
Enzo راه داير حالة
و كل منتجاته روعة
جربت 2 من منتوجاته

شكرا لمشاركتنا المنتوج
 
توقيع ام أمينة
المشط الحراري Enzo راه عندي تقريبا في ثلث سنوات
عملي جدا وما يحرقش الشعر
 
توقيع la lune rose
بارك الله فيك هند 🌹
 
توقيع فاتن سيلين
انا عندي المشط الحراري تاع اينزو تحربتي ليه مش مليحة بزاف (ممكن لطبيعة شعري) مجربتو لبنتي مليح أنا لا مافادنيش.
لكن ع العموم كامل يقولو أنه مليح بزاف.
 
توقيع سحائب الشوق
قال سحائب الشوق:
انا عندي المشط الحراري تاع اينزو تحربتي ليه مش مليحة بزاف (ممكن لطبيعة شعري) مجربتو لبنتي مليح أنا لا مافادنيش.
لكن ع العموم كامل يقولو أنه مليح بزاف.
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فيه عدة أنواع المشط الحراري 4 أو 5 أنواع
 
توقيع ام أمينة
فيه عدة انواع
هداك الوقت كي شريتو كلن فيه نوعين واحد مليح واحد لا
شريتو بالتوصيل من صفحة فايسبوك
كنت خايفة ليبدلوه
ملاحظة انا شعري جاي أملس مش عنيد يعني بلخف يتمشط
قال سحائب الشوق:
انا عندي المشط الحراري تاع اينزو تحربتي ليه مش مليحة بزاف (ممكن لطبيعة شعري) مجربتو لبنتي مليح أنا لا مافادنيش.
لكن ع العموم كامل يقولو أنه مليح بزاف.
إضغط للتوسيع...
 
توقيع la lune rose
قال la lune rose:
فيه عدة انواع
هداك الوقت كي شريتو كلن فيه نوعين واحد مليح واحد لا
شريتو بالتوصيل من صفحة فايسبوك
كنت خايفة ليبدلوه
ملاحظة انا شعري جاي أملس مش عنيد يعني بلخف يتمشط
إضغط للتوسيع...
أكيد أنا ثان شكيت أنه مقلد رغم أنه المحل موالفة نتعامل معه و يجيب غير الأصلي..
و كيما قلتي أنا شعري من النوع المجعد قليلا.. بعكس شعر ابنتي مثل شعرك.. يوالمها جدا لأنه فقط من أجل أنه يتصفف أحسن (نستخدمهولها في المناسبات و أعياد).
شكرا عزيزتي
 
توقيع سحائب الشوق

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