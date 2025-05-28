Oktavio_hinda
:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
reaction 6.6K
الجوائز 600
- تاريخ التسجيل
- 15 أوت 2009
- المشاركات
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- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- الجنس
- أنثى
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فيه عدة أنواع المشط الحراري 4 أو 5 أنواعانا عندي المشط الحراري تاع اينزو تحربتي ليه مش مليحة بزاف (ممكن لطبيعة شعري) مجربتو لبنتي مليح أنا لا مافادنيش.
لكن ع العموم كامل يقولو أنه مليح بزاف.
انا عندي المشط الحراري تاع اينزو تحربتي ليه مش مليحة بزاف (ممكن لطبيعة شعري) مجربتو لبنتي مليح أنا لا مافادنيش.
لكن ع العموم كامل يقولو أنه مليح بزاف.
أكيد أنا ثان شكيت أنه مقلد رغم أنه المحل موالفة نتعامل معه و يجيب غير الأصلي..فيه عدة انواع
هداك الوقت كي شريتو كلن فيه نوعين واحد مليح واحد لا
شريتو بالتوصيل من صفحة فايسبوك
كنت خايفة ليبدلوه
ملاحظة انا شعري جاي أملس مش عنيد يعني بلخف يتمشط
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