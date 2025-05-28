اغرب 5 نباتات في العالم

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هناك العديد من النباتات الغريبة حول العالم سواء من حيث الشكل أو السلوك أو طريقة التكاثر
إليكم احد أغرب 5 نباتات في العالم



1. 🌱 نبات الجرة (Nepenthes)
آكل الحشرات أوراقه تتحول إلى جِرار تصطاد الحشرات وتهضمها
البيئة: الغابات المطيرة في جنوب شرق آسيا.

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2. 🌼 زهرة الجثة (Amorphophallus titanum)

تُعرف برائحتها الكريهة جدًا التي تشبه رائحة الجثث المتحللة!من أكبر الأزهار في العالم قد تصل إلى 3 أمتار.
البيئة: غابات سومطرة (إندونيسيا).
سبب الرائحة: لجذب الحشرات التي تتغذى على اللحم الفاسد

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3. 🌵 النبات الحساس (Mimosa pudica)

تتحرك بسرعة عند لمسها! تنطوي أوراقها فورًا كرد فعل دفاعي

البيئة: أمريكا الجنوبية والوسطى، وتزرع في أماكن أخرى.

السر: حركة ناتجة عن فقدان الماء من خلايا معينة.

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4. 🧠 نبات دماغ الأغنام (Hydnora africana)

يبدو مثل مخلوق غريب من فيلم رعب بلا أوراق أو ضوء شمس.
الرائحة كريهة لجذب الخنافس التي تساهم في التلقيح.

البيئة: تحت الأرض في صحارى جنوب أفريقيا.

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5. 🌿 ولفيا (Wolffia)
أصغر نبات مزهر في العالم
بحجم رأس دبوس ومع ذلك يزهر!

البيئة: تطفو على سطح المياه الراكدة.

الاستعمال: مصدر غني بالبروتين، ويُستهلك في بعض الثقافات كغذاء.
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توقيع Oktavio_hinda
غريبة هذه النباتات
سبحان الله و في خلقه شؤون
مشكورة على الموضوع
 
توقيع ام أمينة
سبحان الله الذي في خلقه شؤون
بورك فيك على. طرحك القيم
 

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