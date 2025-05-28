اغرب 5 نباتات في العالم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هناك العديد من النباتات الغريبة حول العالم سواء من حيث الشكل أو السلوك أو طريقة التكاثر

إليكم احد أغرب 5 نباتات في العالم







نبات الجرة (Nepenthes) 1.نبات الجرة (Nepenthes)

آكل الحشرات أوراقه تتحول إلى جِرار تصطاد الحشرات وتهضمها

البيئة: الغابات المطيرة في جنوب شرق آسيا.

زهرة الجثة (Amorphophallus titanum) 2.زهرة الجثة (Amorphophallus titanum)

تُعرف برائحتها الكريهة جدًا التي تشبه رائحة الجثث المتحللة!من أكبر الأزهار في العالم قد تصل إلى 3 أمتار.

البيئة: غابات سومطرة (إندونيسيا).

سبب الرائحة: لجذب الحشرات التي تتغذى على اللحم الفاسد

3 النبات الحساس (Mimosa pudica) النبات الحساس (Mimosa pudica)

تتحرك بسرعة عند لمسها! تنطوي أوراقها فورًا كرد فعل دفاعي



البيئة: أمريكا الجنوبية والوسطى، وتزرع في أماكن أخرى.

السر: حركة ناتجة عن فقدان الماء من خلايا معينة.

نبات دماغ الأغنام (Hydnora africana) 4.نبات دماغ الأغنام (Hydnora africana)

يبدو مثل مخلوق غريب من فيلم رعب بلا أوراق أو ضوء شمس.

الرائحة كريهة لجذب الخنافس التي تساهم في التلقيح.



البيئة: تحت الأرض في صحارى جنوب أفريقيا.

ولفيا (Wolffia) 5.ولفيا (Wolffia)

أصغر نبات مزهر في العالم

بحجم رأس دبوس ومع ذلك يزهر!



البيئة: تطفو على سطح المياه الراكدة.